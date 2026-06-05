Maharashtra Rain Update : केरळात मान्सूनची दमदार एन्ट्री; मुंबई-ठाण्यासाठी पावसाचा अलर्ट, महाराष्ट्रात कधी धडकणार?

हवामान विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, विदर्भात मान्सून साधारणपणे १० जून ते १५ जून दरम्यान दाखल होतो. मागील वर्षांच्या निरीक्षणांवरूनही असे दिसून येते की, मान्सून साधारणपणे याच काळात दाखल होतो. कधीकधी तो लवकर येतो, तर कधीकधी त्याला उशीर होऊ शकतो. तथापि, विदर्भात मान्सूनच्या आगमनासाठी आवश्यक असलेली अनुकूल परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेली नाही, त्यामुळे त्याच्या आगमनाची कोणतीही निश्चित तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
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याव्यतिरिक्त, हवामान विभागाचे माजी शास्त्रज्ञ के. एस. होसाळीकर यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, मान्सून ८ जूनच्या सुमारास महाराष्ट्रात दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी सांगितले की, आयएमडीचे मॉडेल्स आणि अंदाज बहुतांशी हेच दर्शवत आहेत.
हवामान विभागाने मुंबई, तसेच पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे. पुढील दोन दिवसांत या तीन जिल्ह्यांमध्ये लक्षणीय पाऊस पडणार नाही अशी अपेक्षा असली तरी, दक्षिण कोकण प्रदेशात रविवारपर्यंत ‘यलो अलर्ट’ लागू राहील.
दरम्यान, विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पुढील दोन ते तीन दिवसांत मान्सूनपूर्व पावसाचा प्रभाव जाणवण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने वर्धा, यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केला आहे. या भागांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. मेघगर्जना आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचीही शक्यता आहे. काही भागांमध्ये गारपिटीचीही शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, या काळात वाऱ्याचा वेग ताशी ५० ते ६० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे, नागरिक आणि शेतकरी या दोघांनाही सर्व आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
विदर्भात सध्या ढगाळ वातावरण असले तरी, तापमानात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता नाही. विदर्भात पुढील काही दिवस कमाल तापमान ४० ते ४२ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे की १० जूननंतर तापमानात किंचित घट होऊ शकते. शिवाय, सध्याचा पाऊस मान्सूनपूर्व स्वरूपाचा आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी केवळ या पावसावर अवलंबून पेरणीची घाई करू नये. हवामान विभागाने असा आग्रह केला आहे की, पुरेसा आणि सातत्यपूर्ण पाऊस पडल्यानंतरच खरीप पेरणी सुरू करावी.
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