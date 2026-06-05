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Ulhasnagar News: रस्ते खणले, मार्ग बंद केले; खोदकामांमुळे उल्हासनगरातील वाहनचालकांचा प्रवास झाला त्रासदायक

Updated On: Jun 05, 2026 | 02:48 PM IST
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सारांश

उल्हासनगरमध्ये ड्रेनेज आणि रस्ते विकासाच्या कामांमुळे वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. अनेक मार्ग बंद करण्यात आल्याने वाहनचालकांना मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असून पालिकेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

Ulhasnagar News: रस्ते खणले, मार्ग बंद केले; खोदकामांमुळे उल्हासनगरातील वाहनचालकांचा प्रवास झाला त्रासदायक

Ulhasnagar News: रस्ते खणले, मार्ग बंद केले; खोदकामांमुळे उल्हासनगरातील वाहनचालकांचा प्रवास झाला त्रासदायक

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विस्तार
  • ड्रेनेज कामांसाठी चांगल्या अवस्थेतील रस्ते पुन्हा खोदल्याने उल्हासनगरमध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे.
  • 17 सेक्शन ते हिराघाट चौक मार्ग बंद झाल्यामुळे वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा शोध घ्यावा लागत आहे.
  • पर्यायी मार्गांचे फलक न लावल्याने नागरिकांनी पालिकेच्या नियोजनावर नाराजी व्यक्त केली असून कामांना गती देण्याची मागणी केली आहे.
उल्हासनगर: ड्रेनेजच्या कामांसाठी चांगल्या रस्त्यांचे खोदकाम करणाऱ्या उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नियोजनाचा फज्जा उडाला आहे. खोदकामांमुळे अनेक मार्ग बंद करण्यात आल्याने सर्वत्र वाहतूककोंडीचे चित्र दिसत आहे. पालिकेला पर्यायी मार्गाच्या फलकाचाही विसर पडल्याने वाहनचालकांना गाड्या कोणत्या मार्गाने न्याव्यात असा प्रश्न पडू लागला आहे.

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शहरात एमएमआरडीए आणि महानगरपालिकेच्या वतीने रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचे काम सुरु आहे. विशेष म्हणजे चांगल्या टिपटॉप अवस्थेतील रस्ते पुन्हा ड्रेनेजच्या कामासाठी तोडण्यात आल्याने वाहतूक कोंडी होत असून मार्ग बंद करण्यात येत असल्याने हे असे कसे नियोजन असा सवाल वाहनचालकांना पडला आहे. या खोदकामांमुळे आणि मार्ग बंद केल्याने कमालीची वाहतूक कोंडी होत असून ती सोडवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांवर तारेवरची कसरत करण्याची वेळ येत आहे. आश्यर्य म्हणजे संबंधित रस्ता कोणत्या कारणाने खणण्यात येत आहे, त्यासाठी वाहनचालकांनी या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असा फलकही लावण्यात येत नसल्याने वाहनचालक पालिकेच्या नियोजनावर संताप व्यक्त करू लागले आहे.

१७ सेक्शन ते हिराघाट चौक डोकेदुखी

  • १७ सेक्शन चौकात एकीकडे महामार्गाचे काम सुरु असतानाच, मोबाईल मार्केट मधील महानगरपालिकेकडे जाणारा मार्ग खणून ठेवला आहे.
  • त्यामुळे शहाड रेल्वे स्टेशन, चोपडा, महानगरपालिका या मार्गे १७ सेक्शन चौक, हिरा घाट हा मार्ग बंद पडला आहे.
  • त्यासाठी डीं हॉटेल समोरील एकेरी मार्ग हा दुहेरी करण्यात आला आहे.
  • त्यातही हिराघाट चौकातच मागच्या वर्षी तयार करण्यात आलेला रस्ता खणून ठेवल्याने विशेषतः सायंकाळच्या सुमारास कमालीची वाहतूक कोंडी होत आहे.
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कामाला गती देण्याची नागरिकांची मागणी

  • विशेष म्हणजे हिराघाटच्या पुढील बोटक्लब व पवई चौकातून पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना तसा फलक लावण्याचा विसर पालिकेला पडलेला आहे.
  • त्यामुळे जोपर्यंत १७ सेक्शन आणि हिराघाट चौकातील रस्ता पूर्ण होत नाही तोपर्यंत वाहन चालकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार काय ?
  • कामाला गती का देण्यात येत नाही? असा सवाल वाहतूक कोंडीत अडकणारे नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.
  • यासंदर्भात महानगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता निलेश शिरसाठे व उपअभियंता संदिप जाधव यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.

Web Title: Ulhasnagar traffic chaos road excavation for drainage works triggers massive congestion across city

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Published On: Jun 05, 2026 | 02:48 PM

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