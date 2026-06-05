Ulhasnagar News: रस्ते खणले, मार्ग बंद केले; खोदकामांमुळे उल्हासनगरातील वाहनचालकांचा प्रवास झाला त्रासदायक

Satara News: नागरिकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवले तर फोडणार! कराड पंचायत समितीच्या सभेत सदस्यांचा महावितरणला थेट इशारा
शहरात एमएमआरडीए आणि महानगरपालिकेच्या वतीने रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचे काम सुरु आहे. विशेष म्हणजे चांगल्या टिपटॉप अवस्थेतील रस्ते पुन्हा ड्रेनेजच्या कामासाठी तोडण्यात आल्याने वाहतूक कोंडी होत असून मार्ग बंद करण्यात येत असल्याने हे असे कसे नियोजन असा सवाल वाहनचालकांना पडला आहे. या खोदकामांमुळे आणि मार्ग बंद केल्याने कमालीची वाहतूक कोंडी होत असून ती सोडवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांवर तारेवरची कसरत करण्याची वेळ येत आहे. आश्यर्य म्हणजे संबंधित रस्ता कोणत्या कारणाने खणण्यात येत आहे, त्यासाठी वाहनचालकांनी या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असा फलकही लावण्यात येत नसल्याने वाहनचालक पालिकेच्या नियोजनावर संताप व्यक्त करू लागले आहे.