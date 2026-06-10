MMRDA Projects : वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलणार; MMR ला 22,611 कोटींची मोठी भेट! घोडबंदर-भाईंदर बोगदा, मेट्रो विस्ताराला हिरवा कंदील

Mumbai Metro Expansion News Marathi : महाराष्ट्र सरकारने २२,६११ कोटी रुपयांच्या (अंदाजे २.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये घोडबंदर रोड आणि भाईंदरला जोडणारा बोगदा व उन्नत मार्ग, तसेच नवी मुंबई मेट्रोच्या विस्ताराचा समावेश आहे. लाईन २ नवी मुंबई मेट्रोला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडेल. मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दिशेने हे निर्णय एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधांवरील मंत्रिमंडळ समितीने या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. एकूण खर्चापैकी १७,०३६ कोटी रुपये (अंदाजे १.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) गायमुख आणि फाउंटन हॉटेल दरम्यानच्या सहा-पदरी बोगद्यासाठी आणि फाउंटन हॉटेल ते भाईंदरपर्यंतच्या सहा-पदरी उन्नत मार्गासाठी आहेत. नवी मुंबई मेट्रो लाईन १ए आणि लाईन २ साठी ५,५७५ कोटी रुपये (अंदाजे ५.७५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) मंजूर करण्यात आले आहेत. वसई खाडीला समांतर एक उन्नत मार्गिका (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) बांधली जाईल.
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यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रकल्पांमुळे या भागातील वाहतूक अधिक जलद, अधिक सुलभ आणि प्रवासी-स्नेही होईल. एका अधिकृत निवेदनानुसार, १४ मीटर व्यासाचा हा बोगदा टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधला जाईल. हे काम अंदाजे पाच वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. वसई खाडीला समांतर बांधण्यात येणाऱ्या या उन्नत मार्गिकेमुळे वाहतूक ताशी १०० किलोमीटर वेगाने प्रवास करू शकेल.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पामुळे घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि ठाणे व गुजरातकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल. यामुळे पश्चिम मुंबई आणि ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पनवेल तसेच राष्ट्रीय महामार्ग ४८ यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOT) तत्त्वावर राबविण्यात येईल.
समितीने प्रकल्प क्षेत्रासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यासही मंजुरी दिली. आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, समितीने नवी मुंबई मेट्रोच्या विस्ताराला मंजुरी दिली. लाईन १ए सागर संगम आणि सीबीडी बेलापूर यांना जोडेल, तर लाईन २ पेंढारला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडेल. या विस्तारामुळे सागर संगम ते विमानतळ असा २८ किलोमीटरचा मेट्रो कॉरिडॉर तयार होईल. यामध्ये १३ नवीन स्थानकांचा समावेश असेल, त्यापैकी दोन लाईन १ए वर आणि ११ लाईन २ वर असतील. निवेदनात म्हटले आहे की, विस्तारित मेट्रो नेटवर्क येत्या काही वर्षांत दररोज अंदाजे १.२ दशलक्ष प्रवाशांना सेवा देईल अशी अपेक्षा आहे.
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