Hinjawadi Shivaji Nagar Metro Line 3: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो १५ जुलैला धावणार!

Hinjawadi Shivaji Nagar Metro Line 3: पुणेकर आणि विशेषतः हिंजवडी आयटी पार्कमधील लाखो नोकरदार ज्या बहुप्रतीक्षित मेट्रो मार्गिकेची गेल्या अनेक दिवसांपासून आतुरतेने वाट पाहत आहेत, त्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर (मेट्रो लाईन ३) प्रकल्पाच्या उद्घाटनाचा पेच अखेर सुटला आहे. वारंवार बदलणाऱ्या तारखा आणि प्रशासकीय तांत्रिक अडथळ्यांमुळे रखडलेला हा प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या उच्चस्तरीय ‘वॉर रूम’ बैठकीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला सर्वोच्च प्राधान्य देत, येत्या १५ जुलैपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील मेट्रो सेवा कार्यान्वित करण्याचे अत्यंत स्पष्ट आणि कडक निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. प्रशासनाने यापूर्वी दिलेली ३० जूनची डेडलाईन तांत्रिक आणि आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडल्याने हुकली होती, मात्र आता मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष हस्तक्षेपाने मेट्रोच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
सुरवातीला मेट्रो सेवा ३० जूनपर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले होते. मात्र, सुरक्षा तपासणी, तांत्रिक परवानग्या आणि विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अडथळा यामुळे ही तारीख पाळणे अशक्य झाले. या पार्श्वभूमीवर, पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे वस्तुस्थिती मांडली. आता सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून १५ जुलैपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील १२ स्थानकांवरून मेट्रो धावेल, अशी खात्री प्रशासनाने दिली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पांच्या विलंबामुळे व्यक्त होणारी नाराजी स्पष्टपणे बोलून दाखवली. “पायाभूत प्रकल्पांसाठी ३ ते साडेतीन वर्षांची मुदत पुरेशी आहे. कंत्राटदारांच्या दिरंगाईमुळे होणारे आर्थिक नुकसान सहन केले जाणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, कामे रेंगाळणाऱ्या कंत्राटदारांना यापुढे नवीन कामे दिली जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एकूण मार्गिका: २३.२ किलोमीटर (संपूर्ण उन्नत मार्ग).
भागीदारी: देशातील पहिला सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावरील मेट्रो प्रकल्प (टाटा-टीआरआयआयएल आणि सीमेन्स).
एकूण खर्च: ८ हजार ३१३ कोटी रुपये.
टप्पे: पहिल्या टप्प्यात १२ स्थानके, त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत उर्वरित ११ स्थानके कार्यान्वित होणार.
पुणे शहरात महामेट्रो आणि पीएमआरडीए अशा दोन यंत्रणांकडून काम सुरू असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यासाठी ‘एकात्मिक तिकीट व्यवस्था’ तातडीने लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे दोन्ही मेट्रो नेटवर्कसाठी प्रवाशांना एकाच तिकिटावर प्रवास करणे शक्य होणार आहे.
हिंजवडी मेट्रोसोबतच पुण्यातील इतर प्रमुख प्रकल्पांनाही गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत:
पुणे रिंग रोड: भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यावर भर.
मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन: प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन तातडीने हस्तांतरित करण्याचे आदेश.
पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो: या मार्गाचे काम विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नियोजन.