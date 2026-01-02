Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

मातृत्वाची अशीही एक कहाणी! मुलाच्या भविष्यासाठी ‘त्या’ हिरकणीने जीव लावला दावणीला, स्वतःची किडनी केली दान

किडनीरोगतज्ज्ञ डॉ.संदीप मोरखंडीकर व डॉ.निरंजन आंबेकर यांच्या सल्ल्यानुसार सर्व आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या पूर्ण करून ससून रुग्णालयात प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

Updated On: Jan 02, 2026 | 02:35 AM
मातृत्वाची अशीही एक कहाणी! मुलाच्या भविष्यासाठी 'त्या' हिरकणीने जीव लावला दावणीला, स्वतःची किडनी केली दान

(फोटो - istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

आईने दिले मुलाला किडनीदानातून जीवनदान
ससून रुग्णालयात ३५ वे किडनी प्रत्यारोपण यशस्वी
पुणे शहरात घडली हृदयस्पर्शी घटना 

पुणे/चंद्रकांत कांबळे: आईने आपल्या मुलाच्या भविष्यासाठी स्वतःची किडनी दान करून त्याला नवजीवन दिल्याची हृदयस्पर्शी घटना पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालयात घडली. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत गरीब कुटुंबातील २२ वर्षीय तरुणावर ससून रुग्णालयात Mother to Son Live किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली असून ही ससूनमधील ३५ वी किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया ठरली आहे.

पुण्यातील एका नामांकित महाविद्यालयात विज्ञान शाखेतून पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या या तरुणाला जानेवारी २०२३ मध्ये उच्च रक्तदाबामुळे दोन्ही किडन्या निकामी झाल्याचे निदान झाले होते. डॉक्टरांनी तातडीने किडनी प्रत्यारोपणाचा सल्ला दिल्यानंतर ७ जानेवारी २०२३ पासून त्याच्यावर डायलिसिस सुरू करण्यात आले. कुटुंबातील रक्ताच्या नात्यातील व्यक्ती किडनी दान केल्यास प्रत्यारोपण लवकर होऊ शकते, असे डॉक्टरांनी सांगितल्यानंतर आईने क्षणाचाही विलंब न करता किडनी दान करण्याचा निर्णय घेतला.

किडनीरोगतज्ज्ञ डॉ.संदीप मोरखंडीकर व डॉ.निरंजन आंबेकर यांच्या सल्ल्यानुसार सर्व आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या पूर्ण करून ससून रुग्णालयात प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ही शस्त्रक्रिया अधिष्ठाता डॉ.एकनाथ पवार, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.यल्लपा जाधव, शल्यचिकित्साशास्त्र विभागप्रमुख डॉ.लता भोईर व मानवी अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रम प्रमुख डॉ.किरणकुमार जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवार, दि.२७ डिसेंबर २०२५ रोजी यशस्वीरीत्या पार पडली.

नाईट शिफ्ट करताय! मग आजच सोडा नोकरी, ‘या’ आरोग्याच्या समस्येला पडाल बळी

या प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत मेडिसिन विभागप्रमुख डॉ.हरिदास प्रसाद, पथक प्रमुख डॉ.हर्षल भितकर व त्यांची टीम, नेफ्रॉलॉजिस्ट डॉ.निरंजन आंबेकर व डॉ.संदीप मोरखंडीकर, किडनी ट्रान्सप्लांट सर्जन डॉ.सुरेश पाटणकर, डॉ.राजेश श्रोत्री, डॉ.हर्षद तोष्णीवाल, डॉ.विवेक बारेकर, व्हॅस्क्युलर सर्जन डॉ.शार्दूल दाते, भूलतज्ज्ञ डॉ.सुरेखा शिंदे, डॉ.सुजित क्षिरसागर तसेच परिचारिका व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा सहभाग होता.या संपूर्ण प्रक्रियेत समाजसेवा अधीक्षक तथा अवयव प्रत्यारोपण समन्वयक सत्यवान सुरवसे व प्रांजल वाघ यांनी रुग्णास दाखल करण्यापासून ते प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेपर्यंत समन्वयाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली.

खाजगी रुग्णालयात १० ते १५ लाखांचा खर्च

खाजगी रुग्णालयांमध्ये किडनी प्रत्यारोपणासाठी १० ते १५ लाख रुपयांचा खर्च सांगण्यात आला होता. मात्र रुग्णाचे वडील हे बीव्हीजी ग्रुप अंतर्गत साफसफाईचे काम करतात व त्यांना केवळ १३ हजार रुपये मासिक पगार मिळतो. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक असल्याने एवढा खर्च करणे त्यांना अशक्य होते.

मुंबईत हृदय शस्त्रक्रियेत नवा मैलाचा दगड- मिनिमल इनवेसिव्ह पद्धतीने पाच ग्राफ्ट्स यशस्वी

ससूनमध्ये नाममात्र खर्चात प्रत्यारोपण

ससून रुग्णालयात सर्व किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत अत्यंत नाममात्र खर्चात केल्या जातात. योजनेबाहेरील काही औषधे, इंजेक्शन, सर्जिकल साहित्य व आवश्यक तपासण्यांसाठी लागणारा खर्च सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने उभारला जातो.आईच्या त्यागामुळे आणि ससून रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयामुळे या तरुणाला नवजीवन मिळाले असून ही घटना वैद्यकीय सेवेसोबतच मातृत्वाच्या महानतेचे जिवंत उदाहरण ठरली आहे.

Web Title: 35th kidney transplant surgery was performed at sassoon hospital health news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण
1

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप
2

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

Nanded मध्ये ‘हिंद-दी-चादर’ शताब्दी कार्यक्रम; आरोग्य यंत्रणा सज्ज, १० लाखांहून अधिक भाविकांसाठी…
3

Nanded मध्ये ‘हिंद-दी-चादर’ शताब्दी कार्यक्रम; आरोग्य यंत्रणा सज्ज, १० लाखांहून अधिक भाविकांसाठी…

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत
4

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM