पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नगर सचिव पदावरून सत्तासंघर्ष; महापौर अन् स्थायी समिती अध्यक्ष आमनेसामने

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ‘नगर सचिव’ नियुक्तीवरून सत्ताधारी भाजपमध्येच दोन गट पडल्याचे समोर आले आहे. कंत्राटी नगर सचिव म्हणून उल्हास जगताप यांच्या नियुक्तीला स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी थेट आव्हान दिले आहे. जगताप यांना वित्तीय अधिकार नसल्याचे कारण देत, बारणे यांनी त्यांना स्थायी समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्यापासून रोखले आहे. यामुळे महापालिकेत प्रशासकीय पेच निर्माण झाला असून, हा वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे.
नियुक्तीचा पेच आणि वादाची पार्श्वभूमी
नगर सचिव मुकेश कोळप यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत, महापौर रवी लांडगे यांनी मानधनावर नगर सचिव नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्रशासनाने निविदा मागवल्या असता, निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप यांची कंत्राटी पद्धतीने एक वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर कोळप यांची तडकाफडकी क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली. मात्र, नियुक्ती करताना प्रशासनाने राज्य शासनाचा पूर्वअभिप्राय घेतला नाही, असा ठपका आता ठेवला जात आहे.
‘वित्तीय अधिकारां’चा मुद्दा बनला वादाचे केंद्र
नगर सचिव हे पद वैधानिक असल्याने, स्थायी समितीसमोर येणाऱ्या आर्थिक विषयांच्या फाईल्सवर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार त्यांना असणे आवश्यक आहे. मात्र, कंत्राटी जगताप यांना हे वित्तीय अधिकार नसल्याने, भविष्यात कायदेशीर अडचण येऊ नये, म्हणून अध्यक्ष बारणे यांनी आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारचे स्पष्ट निर्देश येत नाहीत तोपर्यंत मुकेश कोळप हेच कामकाज पाहतील, असा ठाम निर्णय बारणे यांनी घेतल्याने जगताप यांनी रजेवर जाणे पसंत केले आहे.
स्थायी समिती अध्यक्षांची आक्रमक भूमिका
स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी या नियुक्तीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. “नगरसचिव पद हे केवळ नाममात्र नाही. स्थायी समितीचे कामकाज, प्रस्ताव, विषयपत्रिका, करारांची अंमलबजावणी आणि महत्त्वाच्या आर्थिक फाईल्सची प्रक्रिया याच कार्यालयातून होते. ज्या अधिकाऱ्याला वित्तीय अधिकार नाहीत, त्यांनी केलेल्या कामकाजाची कायदेशीर वैधता भविष्यात वादात सापडू शकते,” अशी स्पष्ट भूमिका बारणे यांनी मांडली आहे.
महापौर ‘कात्री’त?
नगर सचिव पदाच्या नियुक्तीवरून प्रशासकीय नियमांची पायमल्ली केल्याचा ठपका ठेवत, महापौरांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न इतर पदाधिकारी करत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. नियुक्त्या करण्यापूर्वी कायदेशीर बाबी तपासल्या नसल्याने प्रशासनावरही टीकेची झोड उठत आहे.
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सोमवारच्या सभेवर सर्वांचे लक्ष
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सोमवार, दिनांक १५ रोजी पार पडणार आहे. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर रवी लांडगे असणार आहेत. मात्र, या सभेत नगर सचिव म्हणून मुकेश कोळप बसणार की उल्हास जगताप, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नगरसचिव आणि उपनगर सचिव ही पदे नियमांनुसार भरली जाऊ शकते. सद्यस्थितीत नगरसचिव पद हे करार पद्धतीने भरण्यात आले आहे. -मनोज लोणकर, सहआयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.