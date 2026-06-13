kalyan News: कल्याणच्या वालधुनीत उभारणार भव्य आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुल; सांस्कृतिक-धार्मिक विकासाला चालना

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कल्याण पूर्वेतील वालधुनी येथे उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुलामुळे कल्याण शहराच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि पर्यटन विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. बुद्धभूमी फाउंडेशनने या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या विविध मागण्यांना राज्य शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने बौद्ध समाजात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची संकल्पना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकारातून साकार होत असल्याचे सांगण्यात आले. या संकुलामध्ये भगवान गौतम बुद्ध यांच्या जीवनकार्याचे दर्शन घडवणारे विविध उपक्रम, ध्यान केंद्र, अध्ययन केंद्र हॉस्पिटल,कॉलेज तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उभारण्याचा मानस आहे.
यावेळी सकल बौद्ध समाज डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानत हा प्रकल्प केवळ बौद्ध समाजासाठीच नव्हे तर संपूर्ण कल्याण-डोंबिवलीच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत शिवसेना शिंदे गट प्रवक्ते किरण सोनावणे कल्याण पूर्व शहर प्रमुख निलेश शिंदे शिवसेना नगरसेवक आणि विधानसभा संपर्कप्रमुख महेश गायकवाड यांनी व्यक्त केले. वालधुनी येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुलामुळे कल्याणच्या विकासाच्या इतिहासात आणखी एक महत्त्वपूर्ण अध्याय जोडला जाणार असून या प्रकल्पाकडे संपूर्ण शहरासह बौद्ध समाजाचे लक्ष लागून आहे.
प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुलात भगवान गौतम बुद्ध यांच्या जीवनकार्याचे दर्शन घडवणारे विशेष दालन, ध्यान व साधना केंद्र, अध्ययन आणि संशोधन केंद्र, हॉस्पिटल, कॉलेज तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विविध सुविधा उभारण्याचा मानस आहे. देश-विदेशातील बौद्ध अनुयायी आणि पर्यटकांसाठी हे ठिकाण आकर्षणाचे केंद्र बनू शकते. या प्रकल्पामुळे कल्याण परिसरात धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबतच रोजगारनिर्मिती, स्थानिक व्यवसायांना प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही गती मिळेल, असा विश्वास स्थानिक नागरिक आणि बौद्ध समाजाकडून व्यक्त केला जात आहे.
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