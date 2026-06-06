Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Solapur Rain: सोलापूर जिल्ह्यात पावसाची हजेरी; नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा

Updated On: Jun 06, 2026 | 06:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

मागील वर्षी सोलापूर जिल्ह्यात मे महिन्यात चांगला पाऊस पडला. यंदा रोहिणी नक्षत्राच्या पावसाच्या आगमन झाले, त्यानंतर रोहिणी नक्षत्राचा पाऊस होणार आहे .हा पाऊस पडला तरच पेरणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

Solapur Rain: सोलापूर जिल्ह्यात पावसाची हजेरी; नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा

सोलापूरमध्ये पावसाची हजेरी (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सोलापूरमध्ये पावसाची हजेरी
सोलापूरकरांनी लुटला गारव्याचा आनंद
पहिल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून

सोलापूर: रखरखत्या उन्हानंतर अखेर सोलापूरकरांना शनिवारी दिलासा मिळाला. रोहिणी नक्षत्राच्या आगमनाबरोबरच जिल्ह्यात पहिल्या पावसाच्या धारा कोसळल्या. दुपारनंतर अचानक आलेल्या ढगांनी आभाळ भरून आले आणि वाऱ्यासह पावसाला सुरुवात झाली.
शहरातील मार्केट यार्ड, एमआयडीसी, विजापूर रोड, सोलापूर रोड परिसरासह ग्रामीण भागातही चांगला पाऊस झाला.

अवघ्या अर्ध्या तासात रस्ते ओले झाले. तापमानात घट झाल्याने दिवसभराच्या काहीनंतर सोलापूरकरांनी गारव्याचा आनंद लुटला.
रोहिणीच्या या पहिल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून आले. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी बांधवांनी मशागतीची कामे अंतिम टप्प्यात आणली आहेत.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील दोन दिवस जिल्ह्यात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस राहण्याची शक्यता आहे. उन्हामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना हा पहिला पाऊस म्हणजे खरीप हंगामाची चाहूल घेऊन आला आहे . मागील तीन महिन्यात क** उन्हामुळे त्रस्त झालेल्या सोलापूरकरांनी पहिल्या पावसाचा आनंद पावसात भिजून घेतला चिमुकल्याने अंगावर सरी झेलत नाचत या पावसाचे स्वागत केले.

मृग नक्षत्राच्या पावसाकडे लक्ष
मागील वर्षी सोलापूर जिल्ह्यात मे महिन्यात चांगला पाऊस पडला. यंदा रोहिणी नक्षत्राच्या पावसाच्या आगमन झाले, त्यानंतर रोहिणी नक्षत्राचा पाऊस होणार आहे .हा पाऊस पडला तरच पेरणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे या पावसाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

संपूर्ण राज्यातील नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत. पावसाळा कधी सुरू होणार याची प्रत्येकाला प्रतीक्षा आहे. अनेक ठिकाणी मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली आहे. मात्र आता सर्वांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला आहे. तळकोकणात पावसाने हजेरी लावली आहे.

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात मान्सून दाखल; तळकोकणाला झोडपले; आता काही दिवसांतच…

मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला असून तळकोकणात पावसाने हजेरी लावली आहे. वादळी वाऱ्यांसाह पावसाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये राज्यातील अनेक भागात पावसाळा सुरुवात होणार आहे. लवकरच मान्सून संपूर्ण राज्य व्यापणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळणार आहे.

कोकण किनारपट्टीवर पावसाने हजेरी लावली आहे. काही दिवसांनी राज्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात होणार आहे. कालपर्यंत मान्सून कर्नाटक आणि गोव्यात दाखल झाला होता. आज अखेर महाराष्ट्रात मान्सूनने धडक दिली आहे. कोकणातील जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

Web Title: Rain arrives in solapur district latest weather updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 06:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Baramati Rain : बारामती परिसरात वादळी पावसाने मोठे नुकसान; शहरासह तालुक्यातील अनेक झाडे कोसळली
1

Baramati Rain : बारामती परिसरात वादळी पावसाने मोठे नुकसान; शहरासह तालुक्यातील अनेक झाडे कोसळली

‘ऊस दिला, घाम दिला; आता न्याय न मिळाल्याने शेतकरी ‘जलसमाधी’च्या उंबरठ्यावर, ‘गोकुळ’च्या थकीत ऊस बिलासाठी संघर्ष तीव्र
2

‘ऊस दिला, घाम दिला; आता न्याय न मिळाल्याने शेतकरी ‘जलसमाधी’च्या उंबरठ्यावर, ‘गोकुळ’च्या थकीत ऊस बिलासाठी संघर्ष तीव्र

Solapur ZP Wari Planning: वारी सेवेत तडजोड नाही, वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठल सेवा; जि.प. अध्यक्ष दीपक वैद्य यांचे आदेश
3

Solapur ZP Wari Planning: वारी सेवेत तडजोड नाही, वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठल सेवा; जि.प. अध्यक्ष दीपक वैद्य यांचे आदेश

Solapur Politics: सोलापुरात राजकीय वातावरण तापले! ‘६०० मतदारांची अदृश्य शक्ती आमच्या पाठीशी’; खा. धैर्यशील मोहिते-पाटलांचा दावा
4

Solapur Politics: सोलापुरात राजकीय वातावरण तापले! ‘६०० मतदारांची अदृश्य शक्ती आमच्या पाठीशी’; खा. धैर्यशील मोहिते-पाटलांचा दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नुकसानग्रस्त भागाचे तात्काळ पंचनामे करा; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे प्रशासनाला निर्देश

नुकसानग्रस्त भागाचे तात्काळ पंचनामे करा; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे प्रशासनाला निर्देश

Jun 06, 2026 | 06:32 PM
Crypto बाजारात भूकंप! 8 महिन्यांत किंमत झाली अर्धी; गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण, आता काय होणार?

Crypto बाजारात भूकंप! 8 महिन्यांत किंमत झाली अर्धी; गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण, आता काय होणार?

Jun 06, 2026 | 06:30 PM
Saleel Kulkarni : शांताबाईंनी स्वतः लिहलेली कविता आणि तो कागद… सलील कुलकर्णींच्या जुन्या पण ताज्या आठवणी!

Saleel Kulkarni : शांताबाईंनी स्वतः लिहलेली कविता आणि तो कागद… सलील कुलकर्णींच्या जुन्या पण ताज्या आठवणी!

Jun 06, 2026 | 06:26 PM
Solapur Rain: सोलापूर जिल्ह्यात पावसाची हजेरी; नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा

Solapur Rain: सोलापूर जिल्ह्यात पावसाची हजेरी; नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा

Jun 06, 2026 | 06:25 PM
आचारसंहिता संपल्याने विकासकामांना मिळणार वेग; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मार्ग मोकळा

आचारसंहिता संपल्याने विकासकामांना मिळणार वेग; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मार्ग मोकळा

Jun 06, 2026 | 06:22 PM
IND vs AFG: विराट कोहली दुखापतीमुळे बाहेर; अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी ‘या’ युवा खेळाडूला संधी

IND vs AFG: विराट कोहली दुखापतीमुळे बाहेर; अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी ‘या’ युवा खेळाडूला संधी

Jun 06, 2026 | 06:15 PM
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली इंदापूर तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी; शेतकऱ्यांशी साधला संवाद

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली इंदापूर तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी; शेतकऱ्यांशी साधला संवाद

Jun 06, 2026 | 05:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें