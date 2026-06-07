Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

RPI Mahabaleshwar Protest: रिपाईच्या ‘नमस्कार’ आंदोलनाचा महाबळेश्वर नगरपालिकेला दणका! ३ तास टोलनाका बंद, लाखोंचा बसला फटका

Updated On: Jun 07, 2026 | 08:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

Mahabaleshwar Toll Protest: महाबळेश्वर येथील वेण्णा लेक टोल नाक्यावर पर्यटकांच्या आर्थिक लुटीविरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) ने तीव्र आंदोलन केले. फास्टॅग आणि ऑनलाईन पेमेंट सुविधा नसल्याने प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत.

रिपाईच्या 'नमस्कार' आंदोलनाचा महाबळेश्वर नगरपालिकेला दणका!

रिपाईच्या 'नमस्कार' आंदोलनाचा महाबळेश्वर नगरपालिकेला दणका!

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रिपाईच्या ‘नमस्कार’ आंदोलनाचा महाबळेश्वर नगरपालिकेला दणका!
  • ३ तास टोलनाका बंद
  • लाखोंचा बसला फटका
वाई : महाराष्ट्रभर गाजत असणाऱ्या महाबळेश्वर टोल प्रकरणा विरोधात आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाच्या वतीने महाबळेश्वरच्या वेण्णा लेक परिसरातील टोल नाक्यावर पर्यटकांची होत असलेली आर्थिक लूट, मनमानी शुल्क आकारणी आणि जनतेच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) तर्फे आज जोरदार आंदोलन करण्यात आले.

रिपाईच्या आक्रमक भूमिकेमुळे दिवसभर टोल नाक्याचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले. या आंदोलनाला पर्यटक, स्थानिक नागरिक, व्यावसायिक आणि उद्योजकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाबळेश्वर मध्ये येणाऱ्या पर्यटकांकडून चुकीच्या पद्धतीने कर वसूल करण्यात येत असतो यामध्ये वाहनाचा पोल्युशन कर वेगळा व गाडीमध्ये बसणाऱ्या प्रत्येक माणसामागे वेगळे पैसे घेतले जातात याव्यतिरिक्त फॉरेस्ट चा सुद्धा एक वेगळा कर आकारला जातो.

आज देशांमध्ये फास्टटटॅग येऊन जवळपास दहा ते बारा वर्षे झालेले आहेत. मात्र रोज लाखो पर्यटक येणाऱ्या महाबळेश्वर मध्ये आजही फास्टटॅग किंवा ऑनलाईन पेमेंट सुविधा अद्यापही सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. अनेक वेळा प्रशासकीय कार्य काळामध्ये यासंबंधी लेखी माहिती मागवली असता याला योग्य प्रतिसाद महाबळेश्वर नगरपालिका प्रशासनाकडून देण्यात आला नव्हता. त्यामुळेच आज महाबळेश्वरमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांकडून अवाजवी शुल्क आकारून त्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

तुकाराम मुंडे यांच्या धडक कारवायांचे वारे राज्यभर; मात्र वाईत अजूनही ‘सब कुछ ठीक है’चे चित्र?

“पर्यटन वाढवायचे की पर्यटकांना लुटायचे?” असा सवाल उपस्थित करत टोल व्यवस्थापन आणि संबंधित प्रशासना विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान अनेक पर्यटकांनी रिपाईच्या भूमिकेचे स्वागत करत अभिनंदन केले. स्थानिक व्यापारी, हॉटेल व्यावसायिक आणि नागरिकांनी देखील या लढ्याला पाठिंबा दर्शविला.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) ने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पर्यटक आणि स्थानिक जनतेवरील अन्याय तात्काळ थांबविण्यात आला नाही, तर भविष्यात आणखी तीव्र आणि व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल. महाबळेश्वर हे महाराष्ट्राचे जागतिक पर्यटनस्थळ असून पर्यटकांची लूट कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. “जनतेच्या हक्कासाठी संघर्ष हा आमचा धर्म आहे आणि अन्यायाविरोधातील लढा अखंड सुरू राहील,” असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.

टोल नाक्यावर येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाचे रिपाईच्या कार्यकर्त्यांनी हात जोडून स्वागत केले. श्री अशोक बापू गायकवाड यांच्या आदेशाने सुरु असणाऱ्या या आंदोलनाचे नेतृत्व युवक आघाडी प्रदेश उपाध्यक्ष व पंचायत समिती सदस्य श्री स्वप्नील भाई गायकवाड यांनी केले. या आंदोलनासाठी महाबळेश्वर तालुकाध्यक्ष जॉन भाई जोसेफ कार्याध्यक्ष आतिश भोसले श्री मिथुन तळवळकर श्री विनय गायकवाड फौजीया मुलानी संतोष तात्या गायकवाड श्रीकांत बापू निकाळजे एकनाथजी रोकडे अमर वाघमारे बाजीगर इनामदार आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील थेट दुर्गम गावात मुक्कामाला! वाईच्या उळुंब गावी भरला ‘लोकदरबार’; VIP संस्कृतीला फाटा देत पत्रावळीवर जेवण

Web Title: Rpi protest at mahabaleshwar venna lake toll plaza against tourist exploitation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 08:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोयना धरणाची पाणी पातळी घटली; बोटी वाहतूक ठप्प, पर्यटन व्यवसायावर मोठा परिणाम
1

कोयना धरणाची पाणी पातळी घटली; बोटी वाहतूक ठप्प, पर्यटन व्यवसायावर मोठा परिणाम

तुकाराम मुंडे यांच्या धडक कारवायांचे वारे राज्यभर; मात्र वाईत अजूनही ‘सब कुछ ठीक है’चे चित्र?
2

तुकाराम मुंडे यांच्या धडक कारवायांचे वारे राज्यभर; मात्र वाईत अजूनही ‘सब कुछ ठीक है’चे चित्र?

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील थेट दुर्गम गावात मुक्कामाला! वाईच्या उळुंब गावी भरला ‘लोकदरबार’; VIP संस्कृतीला फाटा देत पत्रावळीवर जेवण
3

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील थेट दुर्गम गावात मुक्कामाला! वाईच्या उळुंब गावी भरला ‘लोकदरबार’; VIP संस्कृतीला फाटा देत पत्रावळीवर जेवण

St Bus News: महाबळेश्वर एसटीचा ‘राम भरोसे’ प्रवास अखेर संपला! १० नव्या ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेस दाखल
4

St Bus News: महाबळेश्वर एसटीचा ‘राम भरोसे’ प्रवास अखेर संपला! १० नव्या ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेस दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Laxman Hake: ‘…तर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा पहिला सदस्य होईन’, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा सांगलीतून सत्ताधाऱ्यांना थेट इशारा

Laxman Hake: ‘…तर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा पहिला सदस्य होईन’, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा सांगलीतून सत्ताधाऱ्यांना थेट इशारा

Jun 07, 2026 | 09:15 PM
कराड उड्डाणपुलाच्या कामाची खासदार उदयनराजे भोसले यांच्याकडून पाहणी, कामाला गती देण्याच्या सूचना

कराड उड्डाणपुलाच्या कामाची खासदार उदयनराजे भोसले यांच्याकडून पाहणी, कामाला गती देण्याच्या सूचना

Jun 07, 2026 | 09:11 PM
Rava Cutlet: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा रव्याचे कुरकुरीत कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी

Rava Cutlet: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा रव्याचे कुरकुरीत कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी

Jun 07, 2026 | 09:04 PM
जय भीमच्या घोषणा देणे, आंबेडकरांचे पुस्तक घेऊन चालणे हि अराजकता आहे का? फडणवीसांच्या टीकेवर CJP च्या अभिजित दीपकेंचा पलटवार

जय भीमच्या घोषणा देणे, आंबेडकरांचे पुस्तक घेऊन चालणे हि अराजकता आहे का? फडणवीसांच्या टीकेवर CJP च्या अभिजित दीपकेंचा पलटवार

Jun 07, 2026 | 09:01 PM
Solapur News : देवळालीला वादळी वाऱ्याचा जोरदार तडाखा; घरांवरील पत्रे उडाले, पिकांचेही मोठे नुकसान

Solapur News : देवळालीला वादळी वाऱ्याचा जोरदार तडाखा; घरांवरील पत्रे उडाले, पिकांचेही मोठे नुकसान

Jun 07, 2026 | 08:58 PM
भारतात जन्मदर वेगाने घसरतोय! इलॉन मस्क यांनी व्यक्त केली चिंता

भारतात जन्मदर वेगाने घसरतोय! इलॉन मस्क यांनी व्यक्त केली चिंता

Jun 07, 2026 | 08:53 PM
Washim News : ‘पीएम राहत योजना’ अपघातग्रस्तांसाठी ठरणार जीवनदायी; गोल्डन अवरमध्ये मिळणार 1.50 लाखांपर्यंत रोखरहित उपचार

Washim News : ‘पीएम राहत योजना’ अपघातग्रस्तांसाठी ठरणार जीवनदायी; गोल्डन अवरमध्ये मिळणार 1.50 लाखांपर्यंत रोखरहित उपचार

Jun 07, 2026 | 08:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें