Mumbai Politics: मुंबईत शरद पवारांना मोठा धक्का; शहराध्यक्षा राखी जाधवांनी सोडली साथ

अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यातील मतभेदानंतर  राखी जाधव यांनी शरद पवारांना पाठिंबा दिला होता. पण त्यानंतर त्यांनी जागावाटपावरून नाराज होत्या.

Updated On: Dec 29, 2025 | 05:02 PM
मुंबईत शरद पवारांना मोठा धक्का; शहराध्यक्षा राखी जाधवांनी सोडली साथ

  • शरद पवार गटाच्या मुंबई अध्यक्षा राखी जाधवांचा भाजपमध्ये प्रवेश
  • राखी जाधव जागावाटपावर नाराज
  • राखी जाधवांना भाजपकडून घाटकोपरमधून तिकीट मिळण्याची शक्यता
 

Mumbai Politics: मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या मुंबई अध्यक्षा राखी जाधव यांनी आज (२९ डिसेंबर) भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. राखी जाधव यांनी आज सकाळी स्थानिक भाजप आमदार पराग शहा यांची भेट घेतली. त्यानंतर जाधव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या वर्षा बंगल्यावर भेटायला गेले.

गेल्या अनेक दिवसांपासून मुंबईत शरद पवारांची राष्ट्रवादी कोणाला पाठिंबा देणार, याबद्द्ल चर्चा सुरू होती. उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस असे दोन पर्याय शरद पवारांकडे दोन पर्याय होते. पण त्यापूर्वीच भाजपने मोठा डाव टाकला आणि शरद पवारांच्या मुंबई अध्यक्षांना आपल्या पक्षात सामील करून घेतले. यामुळे बीएमसी निवडणुकीपूर्वी शरद पवारांच्या पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.

Lalit Modi: आधी भारताची थट्टा, आता माफीचा पाढा! परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ‘या’ पावलामुळे ललित मोदींनी भारताची मांगितली माफी

राखी जाधव जागावाटपावर नाराज

आमदार पराग शहा यांच्या उपस्थितीत राखी जाधव भाजपमध्ये सामील झाल्या. अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यातील मतभेदानंतर  राखी जाधव यांनी शरद पवारांना पाठिंबा दिला होता. पण त्यानंतर त्यांनी जागावाटपावरून नाराज होत्या. ज्यामुळे राखी जाधव यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत राखी जाधव यांनी शरद पवारांना ५२ संभाव्य उमेदवारांची यादी दिल्याचे वृत्त आहे. राष्ट्रवादी-सपा युती किमान ३० जागा जिंकेल असा तिचा विश्वास होता. मात्र, तसे झाले नाही. वरिष्ठ नेत्यांनी अधिक जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्न न केल्याबद्दल राखी जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली.

राखी जाधव यांचा पुढचा निर्णय काय असेल?

भाजप राखी जाधव यांना घाटकोपरमधून तिकीट देऊ शकते, अशी चर्चा आहे. ज्या वॉर्डमध्ये राखी जाधव यांना तिकीट मिळेल त्या वॉर्डमध्ये भाजपचे कार्यकर्ते बंड करू शकतात असाही अंदाज वर्तवला जात आहे. म्हणजेच बीएमसी निवडणुकीपूर्वी भाजपने घेतलेल्या या निर्णयामुळे त्यांच्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून बंडखोरीची शक्यता आहे.

Nagpur Municipal Election 2026: नागपुरात भाजपचं भिजत घोंगड..; 151 जागांसाठी ३०० उमेदवारांना तयारीत

राखी जाधव यांचा राजीनामा भाजपला फायदा

पक्ष फुटीनंतर सर्वात कठीण काळातून जात असताना शरद पवार यांनी राखी जाधव यांच्याकडे मुंबईची सूत्रे सोपवली. महाविकास आघाडी (एमव्हीए) मध्ये जागावाटपावरून सुरू असलेल्या वादात, मुंबई अध्यक्षांचे जाण्यामुळे पक्षाचे मनोबल कमी होऊ शकते. जेव्हा पवार संकटात उभे राहिले! ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अजित पवारांनी बंड केले, तेव्हा शरद पवारांनी राखी जाधव यांच्यावर विश्वास ठेवत त्यांना मुंबईचे कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. त्यावेळी राखी जाधव यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत शरद पवारांसोबत उभे राहण्याचे वचन दिले होते.

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये राखी जाधव यांची मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. लोकसभा निवडणूक २०२४ मुंबईत पक्षाचा पाया मजबूत करण्यात आणि आघाडीच्या उमेदवारांचा विजय सुनिश्चित करण्यात राखी जाधव यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

भाजपला काय मिळणार?

भाजप बऱ्याच काळापासून बीएमसी काबीज करण्यासाठी “मिशन मुंबई” वर काम करत आहे. मराठी व्होट बँकेमुळे ईशान्य मुंबईतील मराठी बहुल भागात भाजपची पकड मजबूत होण्यास मदत होईल. निवडणुकीच्या अगदी आधी विरोधी आघाडी (एमव्हीए) कमकुवत असल्याचे दाखवून भाजपला मानसिक फायदा झाला आहे. पक्ष सोडताना “मी नेहमीच निष्ठेने काम केले आहे, परंतु सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि विकासाचा अजेंडा पाहता, मी भाजपमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला,”असल्याची प्रतिक्रीया राखी जाधव यांनी दिली होती.

 

Published On: Dec 29, 2025 | 05:02 PM

