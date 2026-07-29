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विराट कोहलीची RCB सुपरहिट! विक्रमी ब्रँड व्हॅल्यूने क्रिकेटविश्वात रचला जागतिक इतिहास

Updated On: Jul 29, 2026 | 06:29 PM IST
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सारांश

RCB becomes first cricket franchise valued over 300 million dollars: जागतिक गुंतवणूक बँक हौलिहान लोकीच्या एका अहवालानुसार, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर हा ३०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त ब्रँड व्हॅल्यू मिळवणारा जगातील पहिला क्रिकेट संघ ठरला आहे.

विराट कोहलीची RCB सुपरहिट! विक्रमी ब्रँड व्हॅल्यूने क्रिकेटविश्वात रचला जागतिक इतिहास
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विस्तार
  • RCBचा ऐतिहासिक पराक्रम
  • आरसीबीने गाठली 300 मिलियन डॉलर ब्रँड व्हॅल्यू
  • IPL चे व्यावसायिक मूल्य वार्षिक २०.६ अब्ज डॉलर्सवर
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) हा ३०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचा ब्रँड व्हॅल्यू ओलांडणारा जगातील पहिला क्रिकेट संघ ठरला आहे. जागतिक गुंतवणूक बँक ‘हौलिहान लोकी’च्या २०२६ च्या ब्रँड व्हॅल्युएशन रिपोर्टनुसार, आरसीबीचा ब्रँड व्हॅल्यू २०२५ मधील २६९ दशलक्ष डॉलर्सवरून २०२६ मध्ये ३१२ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आरसीबीच्या ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये १६% वाढ होऊन ती अंदाजे २,९७९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

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आरसीबीने गाठली 300 मिलियन डॉलर ब्रँड व्हॅल्यू

आरसीबी ३०० दशलक्ष डॉलर्सचा टप्पा ओलांडणारा हा पहिला आयपीएल संघ ठरला आहे. विशेष म्हणजे, यावर्षी ब्लूस्टोन, बोल्ट व्हेंचर्स, आदित्य बिर्ला ग्रुप आणि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप यांच्या संयुक्त गटाने आरसीबीला अंदाजे १.७८ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे १७,००० कोटीच्या मूल्यांकनावर विकत घेतले. जी आयपीएलच्या इतिहासात कोणत्याही संघासाठी आतापर्यंत दिलेली सर्वाधिक किंमत आहे. याशिवाय, राजस्थान रॉयल्सला अंदाजे १५,७५० कोटी रुपयांच्या प्रचंड किमतीला विकत घेण्यात आले.

अहवालानुसार, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चे एकूण व्यावसायिक मूल्य वार्षिक ११.४ टक्क्यांनी वाढून २०.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. आयपीएलने सलग दुसऱ्या वर्षी दुहेरी अंकी वाढ नोंदवली आहे. लीगचे स्वतंत्र ब्रँड मूल्य देखील १०.३ टक्क्यांनी वाढून ४.३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. २०२३ पासून आयपीएलच्या ब्रँड मूल्यात १.१ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.

मुंबई, केकेआर आणि चेन्नईही रेसमध्ये

ब्रँड व्हॅल्यूच्या बाबतीत मुंबई, केकेआर आणि चेन्नई हे संघही पहिल्या चारमध्ये आहेत . मुंबई इंडियन्स २५२० (264 million USD) कोटी रुपयांसह दुसऱ्या स्थानावर असून, त्याखाली कोलकाता नाइट रायडर्स २३३९ (245 million USD) कोटी रुपये आणि चेन्नई सुपर किंग्स २३३० कोटी (244 million USD) रुपयांसह अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत.

उर्वरित संघांची स्थिती

लीगमधील इतर संघांच्या ब्रँड मूल्यातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. सनरायझर्स हैदराबाद अंदाजे १,६०४ ( 168 million USD) कोटी सह पाचव्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्यांच्यापाठोपाठ राजस्थान रॉयल्स अंदाजे १,५३७ (161 million USD) कोटी रुपये, पंजाब किंग्स अंदाजे १,५०८ ( 158 million USD) कोटी रुपये, गुजरात टायटन्स अंदाजे १,४९९ (157 million USD) कोटी रुपये, दिल्ली कॅपिटल्स १,४८९ ( 156 million USD) कोटी रुपये आणि लखनौ सुपर जायंट्स अंदाजे १,१६४ ( 122 million USD) कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत.

डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही विक्रमी वाढ दिसली

रिपोर्टमध्ये जिओस्टारच्या आकडेवारीचा हवाला देत म्हटले आहे की, आयपीएल २०२६ चा हंगाम १.०६ अब्ज स्क्रीन्सपर्यंत पोहोचला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकूण प्रेक्षकसंख्येत ७ टक्क्यांनी वाढ झाली. कनेक्टेड टीव्ही हा सर्वात वेगाने वाढणारा प्लॅटफॉर्म होता, ज्याच्या पोहोचमध्ये २६ टक्क्यांनी वाढ झाली. परंतु, पारंपरिक टीव्हीच्या रेटिंगमध्ये १८.८ टक्क्यांनी घट झाली.

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Web Title: Rcb becomes first 300 million dollar cricket franchise brand value

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Published On: Jul 29, 2026 | 06:29 PM

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