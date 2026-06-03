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Lagaan Re-Release: आमिर खानच्या ‘लगान’ चित्रपटाला २५ वर्षे पूर्ण! ‘या’ दिवशी पुन्हा थिएटर्समध्ये होणार रिलीज, नवा ट्रेलर आउट

Updated On: Jun 03, 2026 | 08:39 PM IST
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सारांश

आमिर खान यांच्या ब्लॉकबस्टर 'लगान' चित्रपटाला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त हा चित्रपट १२, १३ आणि १४ जून रोजी चित्रपटगृहात पुन्हा रिलीज होत आहे. चित्रपटाचा नवा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे.

Lagaan Re-Release (Photo Credit- X)

Lagaan Re-Release (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • आमिर खानच्या ‘लगान’ चित्रपटाला २५ वर्षे पूर्ण!
  • ‘या’ दिवशी पुन्हा थिएटर्समध्ये होणार रिलीज
  • नवा ट्रेलर आउट
मुंबई: हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासातील सर्वात प्रतिष्ठित, लोकप्रिय आणि सदाबहार चित्रपटांपैकी एक असलेला ‘लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया’ (Lagaan: Once Upon a Time in India) हा चित्रपट आजही रसिक प्रेक्षकांच्या हृदयावर राज्य करत आहे. ‘आमिर खान प्रोडक्शन्स’च्या (Aamir Khan Productions) बॅनरखाली निर्माण झालेल्या या चित्रपटातील दमदार पटकथा, अद्भूत संगीत आणि कलाकारांचा कसदार अभिनय यामुळे या मास्टरपीसने चित्रपटसृष्टीवर एक गडद छाप सोडली आहे. आता हा ऐतिहासिक चित्रपट आपल्या प्रदर्शनाचे रौप्य महोत्सवी वर्ष म्हणजेच २५ वा वाढदिवस साजरा करत असून, त्यानिमित्त आगामी १२, १३ आणि १४ जून रोजी संपूर्ण देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये पुन्हा एकदा प्रदर्शित (Re-release) केला जाणार आहे. या पुनर्रिलीझच्या निमित्ताने ‘लगान’चा एक अत्यंत दिमाखदार आणि नवा कोरा ट्रेलर सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला आहे. या ट्रेलरमुळे भुवन आणि त्याच्या टीमची ही ऐतिहासिक संघर्षगाथा पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी प्रेक्षकांमधील उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.

आठवणींचा सुवर्णकाळ जागवणारा नवा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला

‘लगान’चा हा नवा ट्रेलर खऱ्या अर्थाने प्रेक्षकांना २५ वर्षे मागे भूतकाळात घेऊन जाणारा एक अविस्मरणीय प्रवास ठरत आहे. जुन्या आठवणींनी आणि अंगावर शहारे आणणाऱ्या क्षणांनी भरलेल्या या ट्रेलरमध्ये उत्कृष्ट कथाकथन, ग्रामीण भारताचे वास्तव दर्शन, स्वातंत्र्यपूर्व काळ, ब्रिटिश राजवट आणि त्या काळातील भावनांचे अचूक चित्रण अतिशय सुंदर पद्धतीने गुंफण्यात आले आहे.

 

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A post shared by Aamir Khan Productions (@aamirkhanproductions)

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देशभक्ती आणि विजयाच्या अभिमानासोबतच प्रेम, बंधुभाव, प्रेरणा आणि संघर्षाचे हे क्षण पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर जिवंत होणार आहेत. ऑस्करविजेते संगीतकार ए. आर. रहमान यांचे पार्श्वसंगीत आणि सुमधुर गाणी या ट्रेलरला एका वेगळ्याच उंचीवर घेऊन जातात. १२, १३ आणि १४ जून रोजी मोठ्या पडद्यावर हा चित्रपट अनुभवणे प्रेक्षकांसाठी नक्कीच एक विहंगम अनुभूती ठरणार आहे.

ऐतिहासिक सामना पुन्हा रंगणार!

भारतातील ब्रिटिश वसाहतवादी शासनाच्या उत्तर-व्हिक्टोरियन काळातील म्हणजेच १८९३ मधील पार्श्वभूमीवर ही कथा आधारित आहे. मध्य भारतातील एका छोट्याशा गावातील लोक ब्रिटीश राजवटीतील अन्यायकारक कर (लगान) आणि कित्येक वर्षांच्या भीषण दुष्काळाच्या दुहेरी संकटाचा सामना करत असतात. अशातच, ब्रिटिश भारतीय सैन्याचा एक अत्यंत गर्विष्ठ अधिकारी कॅप्टन रसेल गावकऱ्यांना पुढील तीन वर्षांचा कर माफ करण्याच्या अटीवर ‘क्रिकेट’ सामना खेळण्याचे आव्हान देतो. गावकऱ्यांसमोर एका अशा खेळाची तंत्रे शिकण्याचे आणि त्यात विजय मिळवण्याचे अत्यंत कठीण आव्हान असते, ज्या खेळाबद्दल त्यांना काहीच माहिती नसते.

ऑस्कर नामांकनासह ८ राष्ट्रीय पुरस्कारांवर कोरले होते नाव

‘लगान’ चित्रपटाने जगभरातील अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये (International Film Festivals) भारताचे प्रतिनिधित्व केले आणि असंख्य पुरस्कार पटकावले. जगप्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कारांसाठी (Academy Award for Best Foreign Language Film) नामांकित होणारा हा भारतातील तिसरा आणि आतापर्यंतचा शेवटचा चित्रपट ठरला आहे. याशिवाय, ४९ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये (National Film Awards) या चित्रपटाने ‘बेस्ट पॉप्युलर फिल्म’ (सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपट) या श्रेणीसह एकूण ८ राष्ट्रीय पुरस्कार आपल्या नावावर कोरले होते.

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Web Title: Aamir khans film lagaan completes 25 years to be re released in theaters on this day

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Published On: Jun 03, 2026 | 08:37 PM

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