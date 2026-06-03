Lagaan Re-Release: आमिर खानच्या ‘लगान’ चित्रपटाला २५ वर्षे पूर्ण! ‘या’ दिवशी पुन्हा थिएटर्समध्ये होणार रिलीज, नवा ट्रेलर आउट

‘लगान’चा हा नवा ट्रेलर खऱ्या अर्थाने प्रेक्षकांना २५ वर्षे मागे भूतकाळात घेऊन जाणारा एक अविस्मरणीय प्रवास ठरत आहे. जुन्या आठवणींनी आणि अंगावर शहारे आणणाऱ्या क्षणांनी भरलेल्या या ट्रेलरमध्ये उत्कृष्ट कथाकथन, ग्रामीण भारताचे वास्तव दर्शन, स्वातंत्र्यपूर्व काळ, ब्रिटिश राजवट आणि त्या काळातील भावनांचे अचूक चित्रण अतिशय सुंदर पद्धतीने गुंफण्यात आले आहे.
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देशभक्ती आणि विजयाच्या अभिमानासोबतच प्रेम, बंधुभाव, प्रेरणा आणि संघर्षाचे हे क्षण पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर जिवंत होणार आहेत. ऑस्करविजेते संगीतकार ए. आर. रहमान यांचे पार्श्वसंगीत आणि सुमधुर गाणी या ट्रेलरला एका वेगळ्याच उंचीवर घेऊन जातात. १२, १३ आणि १४ जून रोजी मोठ्या पडद्यावर हा चित्रपट अनुभवणे प्रेक्षकांसाठी नक्कीच एक विहंगम अनुभूती ठरणार आहे.
भारतातील ब्रिटिश वसाहतवादी शासनाच्या उत्तर-व्हिक्टोरियन काळातील म्हणजेच १८९३ मधील पार्श्वभूमीवर ही कथा आधारित आहे. मध्य भारतातील एका छोट्याशा गावातील लोक ब्रिटीश राजवटीतील अन्यायकारक कर (लगान) आणि कित्येक वर्षांच्या भीषण दुष्काळाच्या दुहेरी संकटाचा सामना करत असतात. अशातच, ब्रिटिश भारतीय सैन्याचा एक अत्यंत गर्विष्ठ अधिकारी कॅप्टन रसेल गावकऱ्यांना पुढील तीन वर्षांचा कर माफ करण्याच्या अटीवर ‘क्रिकेट’ सामना खेळण्याचे आव्हान देतो. गावकऱ्यांसमोर एका अशा खेळाची तंत्रे शिकण्याचे आणि त्यात विजय मिळवण्याचे अत्यंत कठीण आव्हान असते, ज्या खेळाबद्दल त्यांना काहीच माहिती नसते.
‘लगान’ चित्रपटाने जगभरातील अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये (International Film Festivals) भारताचे प्रतिनिधित्व केले आणि असंख्य पुरस्कार पटकावले. जगप्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कारांसाठी (Academy Award for Best Foreign Language Film) नामांकित होणारा हा भारतातील तिसरा आणि आतापर्यंतचा शेवटचा चित्रपट ठरला आहे. याशिवाय, ४९ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये (National Film Awards) या चित्रपटाने ‘बेस्ट पॉप्युलर फिल्म’ (सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपट) या श्रेणीसह एकूण ८ राष्ट्रीय पुरस्कार आपल्या नावावर कोरले होते.
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