आमिर खानने केला गौरीचा मनापासून स्वीकार, वयाच्या 60 व्या वर्षी तिसरे लग्न? म्हणाले ‘आम्ही पार्टनर आहोत…’

आमिर खान पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. दोन्ही पत्नींपासून विभक्त झाल्यानंतर, गौरी स्प्राट त्याच्या आयुष्यात आली, जिच्यासोबत अभिनेता आता एका नवीन घरात राहत आहे. अभिनेत्याने या सगळ्याला वेडेपणा असे म्हटले आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 09:25 AM
आमिर खान आणि गौरी स्प्राट यांचे नाते खूप चर्चेत आहेत. ते बऱ्याच काळापासून एकमेकांना डेट करत आहेत. आता ते मुंबईत एका आलिशान नवीन घरात राहायला गेले आहेत, जे आमिरच्या कुटुंबाच्या घरापासून फार दूर नाही. अभिनेत्याने नुकतेच सांगितले होते की तो गौरीसोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दल गंभीर आहे. अभिनेत्याने तिच्याशी प्रामाणिकपणे आणि मनातुन लग्न केले आहे आणि तिला त्याची पत्नी म्हणून स्वीकारले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात लग्न करण्याचा कोणताही विचार नाही.

सद्यस्थितीवर भाष्य, नात्यातली गुंतागुंत, थोडं हास्य, पनवेलमध्ये रंगणार “एक नातं असंही” नाटकाचा रौप्य महोत्सवी प्रयोग

आमिर खानने बॉलीवूड हंगामाला सांगितले की, “हे माझ्या ‘हॅपी पटेल’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या मध्यभागी घडत आहे. तर, हे पूर्णपणे वेडेपणाचे आहे.” गौरी स्प्राटसोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दल आमिर खान म्हणाला, “गौरी आणि मी एकमेकांबद्दल खूप गंभीर आहोत आणि आमचे नाते खूप मजबूत आहे. आम्ही जोडीदार म्हणून एकमेकांना स्वीकारले आहे, आम्ही एकत्र आहोत. लग्नाबद्दल बोलायचे झाले तर, मी तिच्याशी मनापासून लग्न केले आहे. त्यामुळे ते औपचारिक करायचे की नाही हे मी कालांतराने ठरवेन.”

गौरी एका ६ वर्षांच्या मुलाची आई

गेल्या वर्षी अभिनेत्याच्या ६० व्या वाढदिवशी आमिरने गौरीची ओळख माध्यमांशी करून दिली. त्याने खुलासा केला की ते २५ वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत होते, पण दीड वर्षापूर्वी ते पुन्हा भेटले. गौरी एका ६ वर्षांच्या मुलाची आई आहे. तिने स्पष्ट केले की ती एका सौम्य आणि बुद्धिमान जीवनसाथीच्या शोधात होती आणि तिला आमिरमध्ये हे गुण आढळले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गौरी आता आमिरच्या प्रॉडक्शन हाऊसमध्ये काम करते. तसेच हे दोघेही अनेकदा एकमेकांसोबत एकत्र दिसत असतात.

O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमियो’मधील Shahid Kapoor पासून नाना पाटेकरांपर्यंत फीची चर्चा, कोणाला किती मानधन?

आमिर खानचे झाले आहे दोन लग्न

आमिर खानचे पहिले लग्न १९८६ मध्ये रीना दत्ता यांच्या सोबत झाले होते. त्यांना दोन मुले आहेत: आयरा खान आणि जुनैद खान. आमिर आणि रीना यांचा २००२ मध्ये घटस्फोट झाला. २००५ मध्ये आमिरने चित्रपट निर्मात्या किरण राव यांच्याशी लग्न केले आणि २०२१ मध्ये त्यांनी वेगळे होण्याची घोषणा केली. त्यांना एक आझाद नावाचा मुलगा देखील आहे, जो सरोगसीद्वारे जन्माला आला आहे. आमिरचे त्याच्या दोन्ही एक्स पत्नींशी चांगले संबंध ठेवले आहेत. तसेच हे संपूर्ण कुटुंब अनेक वेळा एकत्र दिसले आहेत.

