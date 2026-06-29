सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

एस.एस. राजामौलींच्या नावावर आणखी एक मानाचा तुरा; पॅरिसमध्ये मिळाला ऐतिहासिक सन्मान

Updated On: Jun 29, 2026 | 02:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

'बाहुबली' आणि 'RRR'चे दिग्दर्शक एस.एस. राजामौली यांना पॅरिसमधील प्रतिष्ठित Cinémathèque Française संस्थेत कायमस्वरूपी स्थान मिळाले. भारतीय सिनेमासाठी अभिमानाचा क्षण.

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतीय चित्रपटसृष्टीचे दिग्गज दिग्दर्शक एस.एस. राजामौली यांनी आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. ‘बाहुबली’ आणि ‘आरआरआर’सारख्या जागतिक स्तरावर गाजलेल्या चित्रपटांद्वारे भारतीय सिनेमाला नवी ओळख मिळवून देणाऱ्या राजामौली यांचा आता फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे विशेष सन्मान करण्यात आला आहे. जगातील सर्वात प्रतिष्ठित चित्रपट संस्थांपैकी एक असलेल्या सिनेमाथेक फ्राँसेझ (Cinémathèque Française) या संस्थेत त्यांना कायमस्वरूपी स्थान देण्यात आले आहे.

महान चित्रपट अभ्यासक हेन्री लँग्लुआ यांनी स्थापन केलेली ही संस्था जागतिक चित्रपट वारशाचे जतन आणि गौरव करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. या संस्थेत स्थान मिळणे हा केवळ एस.एस. राजामौली यांच्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी अभिमानाचा क्षण मानला जात आहे.

या कार्यक्रमात ऑस्कर विजेते ग्रीक-फ्रेंच दिग्दर्शक कोस्टा-गावरास यांनीही राजामौली यांच्या कामाचे भरभरून कौतुक केले. विशेष म्हणजे, मास्टरक्लासपूर्वी त्यांनी जवळपास आठ तास राजामौली यांचे चित्रपट पाहिले आणि संपूर्ण सत्रात उपस्थित राहून त्यांच्या दिग्दर्शनशैलीचे कौतुक केले. भारतीय सिनेमाच्या जागतिक प्रभावाचे हे मोठे उदाहरण मानले जात आहे.

या सन्मानानंतर भावना व्यक्त करताना एस.एस. राजामौली म्हणाले, “पॅरिसमध्ये माझ्या चित्रपटांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले, हाच माझ्यासाठी मोठा सन्मान होता. मात्र त्यानंतर मिळालेल्या या अनपेक्षित गौरवाने मी भारावून गेलो आहे. जगातील सर्वात प्रतिष्ठित चित्रपट संस्थांपैकी एका संस्थेच्या भिंतीवर कायमस्वरूपी स्थान मिळणे ही आयुष्यातील अविस्मरणीय गोष्ट आहे.”

Kiss Controversy:  किसिंग सीनदरम्यान कंगना रणौतने अभिनेत्याच्या ओठाला घेतला चावा? व्हायरल Videoनंतर रंगली चर्चा

राजामौली यांनी या सन्मानासाठी कोस्टा-गावरास आणि संपूर्ण सिनेमाथेक फ्राँसेझ परिवाराचे आभार मानत भारतीय सिनेमाला दिलेल्या प्रेमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

दरम्यान, निर्माते हर्षा चुंदूरू यांनीही हा गौरव शेअर करत लिहिले की, मार्टिन स्कॉर्सेसी, जेम्स कॅमेरॉन आणि डेव्हिड फिंचर यांसारख्या जागतिक दिग्गजांनंतर एस.एस. राजामौली यांना मिळालेला हा सन्मान भारतीय सिनेमासाठी अभिमानाची बाब आहे. त्यांच्या मते, असे सन्मान केवळ बॉक्स ऑफिसवरील यशामुळे मिळत नाहीत, तर वर्षानुवर्षे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या आणि जागतिक चित्रपटसृष्टीवर कायमस्वरूपी प्रभाव टाकणाऱ्या कलाकृतींमुळे मिळतात.

दरम्यान, एस.एस. राजामौली सध्या त्यांच्या आगामी महत्त्वाकांक्षी चित्रपटाच्या तयारीत व्यस्त आहेत. महेश बाबू, प्रियंका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या बिग-बजेट चित्रपटाकडून चाहत्यांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या असून, हा चित्रपट भारतीय सिनेमाला जागतिक स्तरावर आणखी एका उंचीवर नेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

Salman Khanपासून वेगळं झाल्यानंतर Aishwarya Rai पूर्णपणे खचली होती? २१ वर्षांनी सहकलाकाराने उघड केली अनेक रहस्य

Web Title: Another feather in ss rajamoulis cap receives historic honour in paris

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 02:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Salman Khanपासून वेगळं झाल्यानंतर Aishwarya Rai पूर्णपणे खचली होती? २१ वर्षांनी सहकलाकाराने उघड केली अनेक रहस्य
1

Salman Khanपासून वेगळं झाल्यानंतर Aishwarya Rai पूर्णपणे खचली होती? २१ वर्षांनी सहकलाकाराने उघड केली अनेक रहस्य

Ravana Lanka Tour: रावणाची लंका आणि अशोकवाटिका आता कशी दिसते? प्रदीप काबरांनी दाखवली थक्क करणारी दृश्ये
2

Ravana Lanka Tour: रावणाची लंका आणि अशोकवाटिका आता कशी दिसते? प्रदीप काबरांनी दाखवली थक्क करणारी दृश्ये

लेकीसाठी काहीही! मिशी काढून साडी नेसायलाही तयार; प्रसिद्ध अभिनेत्याचा भावूक अंदाज जिंकतोय चाहत्यांची मनं, Video व्हायरल
3

लेकीसाठी काहीही! मिशी काढून साडी नेसायलाही तयार; प्रसिद्ध अभिनेत्याचा भावूक अंदाज जिंकतोय चाहत्यांची मनं, Video व्हायरल

Rohit Shetty: रोहित शेट्टीला पुन्हा जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून 20 कोटींची खंडणी मागितल्याचा दावा
4

Rohit Shetty: रोहित शेट्टीला पुन्हा जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून 20 कोटींची खंडणी मागितल्याचा दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
एस.एस. राजामौलींच्या नावावर आणखी एक मानाचा तुरा; पॅरिसमध्ये मिळाला ऐतिहासिक सन्मान

एस.एस. राजामौलींच्या नावावर आणखी एक मानाचा तुरा; पॅरिसमध्ये मिळाला ऐतिहासिक सन्मान

Jun 29, 2026 | 02:11 PM
iPhone 18 Pro: नवे डिझाईन, लुक आणि ढाँसू फिचर्ससह Apple चा नवा अपडेट स्मार्टफोन, तपशील एका क्लिकवर

iPhone 18 Pro: नवे डिझाईन, लुक आणि ढाँसू फिचर्ससह Apple चा नवा अपडेट स्मार्टफोन, तपशील एका क्लिकवर

Jun 29, 2026 | 02:07 PM
Iran US Conflict : अमेरिकेला मदत करण्याच्या मुद्द्यावरुन मेलोनींचा यु-टर्न? इराणच्या आरोपांनंतर दिलं मोठं स्पष्टीकरण…

Iran US Conflict : अमेरिकेला मदत करण्याच्या मुद्द्यावरुन मेलोनींचा यु-टर्न? इराणच्या आरोपांनंतर दिलं मोठं स्पष्टीकरण…

Jun 29, 2026 | 01:58 PM
मुहर्रमच्या विशेष कार्यक्रमात ‘त्या’ दृश्यामुळे खळबळबळ! Pakistan सरकारने Geo Newsवर घातली 15 दिवसांची बंदी, वाचा नक्की काय घडलं?

मुहर्रमच्या विशेष कार्यक्रमात ‘त्या’ दृश्यामुळे खळबळबळ! Pakistan सरकारने Geo Newsवर घातली 15 दिवसांची बंदी, वाचा नक्की काय घडलं?

Jun 29, 2026 | 01:57 PM
Karjat News : ‘सनाधरा रिसॉर्ट’मध्ये मृत्यूचा सापळा; निष्काळजीपणामुळे दोन मजले कोसळले, स्लॅब कोसळून कामगार गंभीर जखमी

Karjat News : ‘सनाधरा रिसॉर्ट’मध्ये मृत्यूचा सापळा; निष्काळजीपणामुळे दोन मजले कोसळले, स्लॅब कोसळून कामगार गंभीर जखमी

Jun 29, 2026 | 01:53 PM
२,७४० कोटींच्या नव्या पाणी योजनेला पहिल्याच पावसात गळती; ४० MLD पुरवठा बंद, पावसाळ्यातही ११ दिवसांनी पाणी!

२,७४० कोटींच्या नव्या पाणी योजनेला पहिल्याच पावसात गळती; ४० MLD पुरवठा बंद, पावसाळ्यातही ११ दिवसांनी पाणी!

Jun 29, 2026 | 01:52 PM
Ketan Agrawal Murder Case: कॅफेत कट, लोहगडावर पडतांना पकडू नये म्हणून…; सिया-चेतनने केली होती हत्येची रिहर्सल?

Ketan Agrawal Murder Case: कॅफेत कट, लोहगडावर पडतांना पकडू नये म्हणून…; सिया-चेतनने केली होती हत्येची रिहर्सल?

Jun 29, 2026 | 01:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा