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होमिओपॅथीवरील पोस्टमुळे अनुष्का शर्मा चर्चेत; सोशल मीडियावर समर्थन आणि टीकेचा सूर

Updated On: Jun 03, 2026 | 09:26 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री Anushka Sharma हिने होमिओपॅथीबाबत केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. पोस्टमध्ये तिने Dr. Rajan Sankaran यांच्या मार्गदर्शनाचा तिला फायदा झाल्याचे सांगितले. काही नेटकऱ्यांनी तिच्या मताचे स्वागत करत होमिओपॅथीच्या सकारात्मक अनुभवांचा उल्लेख केला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • विरोध करणारे असे दोन्ही गट सक्रिय झाल्याचे दिसून आले.
  • तिच्या पोस्टवर नाराजी व्यक्त करत अशा उपचार पद्धतींचे समर्थन aकरणे योग्य नसल्याचे म्हटले.
  • अनुष्का शर्माची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावरील चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे.
बॉलिवूड अभिनेत्री Anushka Sharma सध्या तिच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे चर्चेचा विषय ठरली आहे. अभिनयासोबतच वैयक्तिक आयुष्यामुळे कायम चर्चेत असणाऱ्या अनुष्काने नुकतेच होमिओपॅथी उपचार पद्धतीबाबत आपला सकारात्मक अनुभव शेअर केला. मात्र, या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर तिच्या मताचे समर्थन करणारे आणि विरोध करणारे असे दोन्ही गट सक्रिय झाल्याचे दिसून आले.

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अनुष्काने आपल्या पोस्टमध्ये Dr. Rajan Sankaran आणि Namita Thapar यांच्यासोबतचा फोटो शेअर करत होमिओपॅथीचा तिच्या आयुष्यात महत्त्वाचा वाटा असल्याचे सांगितले. आरोग्याबाबत मिळालेल्या मार्गदर्शनामुळे आणि सल्ल्यांमुळे तिला सकारात्मक परिणाम जाणवल्याचेही तिने नमूद केले. तिच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.

काही नेटकऱ्यांनी अनुष्काच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सार्वजनिक व्यक्तींनी आरोग्यविषयक विषयांवर बोलताना अधिक जबाबदारीने वागावे, असे मत व्यक्त करत काहींनी होमिओपॅथीच्या वैज्ञानिक आधारावरही प्रश्न उपस्थित केले. काही युजर्सनी तर तिच्या पोस्टवर नाराजी व्यक्त करत अशा उपचार पद्धतींचे समर्थन करणे योग्य नसल्याचे म्हटले.

दुसरीकडे, अनेकांनी अनुष्काच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली. तिने केवळ स्वतःचा वैयक्तिक अनुभव मांडला असून कोणालाही विशिष्ट उपचार पद्धती स्वीकारण्याचा सल्ला दिलेला नाही, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे. काहींनी स्वतःच्या अनुभवांचा दाखला देत होमिओपॅथीमुळे त्यांना फायदा झाल्याचा दावा केला. काही होमिओपॅथी तज्ज्ञांनीही अनुष्काच्या मताचे स्वागत करत या उपचार पद्धतीबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली.

या चर्चेत काही चाहत्यांनी निराशाही व्यक्त केली. एका युजरने अनुष्काचा चाहता असल्याचे सांगत तिच्या मताशी असहमती दर्शवली, तर काहींनी सेलिब्रिटींच्या विधानांचा समाजावर परिणाम होत असल्याने अशा विषयांवर बोलताना अधिक काळजी घेण्याची गरज असल्याचे मत मांडले.

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दरम्यान, या संपूर्ण वादामुळे होमिओपॅथी उपचार पद्धतीवर पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. काही जण याकडे वैयक्तिक अनुभव म्हणून पाहत आहेत, तर काही जण सार्वजनिक प्रभाव असलेल्या व्यक्तीच्या विधानाच्या दृष्टीने या विषयाकडे पाहत आहेत. त्यामुळे अनुष्का शर्माची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावरील चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे.

Web Title: Anushka sharma sparks debate over a post on homeopathy

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Published On: Jun 03, 2026 | 09:26 PM

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