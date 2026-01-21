Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

सध्या सगळीकडे रणवीर सिंहच्या धुरंधर चित्रपटाची चर्चा असून धुरंधर २ चित्रपटाबद्दल एक नवीन अपडेट समोर आली आहे.या नवीन स्क्वील मध्ये विकी कौशल दिसणार असल्याची माहिती मिळत आहे

Updated On: Jan 21, 2026 | 11:03 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

सध्या बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार हिट असलेला “धुरंधर” हा चित्रपट चर्चेत आहे. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने संपूर्ण बॉलिवूडला हादरवून टाकले आहे. म्हणूनच निर्माते सध्या रणवीर सिंग, संजय दत्त आणि अक्षय खन्ना अभिनीत चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागावर वेगाने काम करत आहेत. अलीकडेच असा दावा करण्यात आला होता की आदित्य धर पूर्णपणे भाग २ च्या ट्रेलरवर लक्ष केंद्रित करत आहे. या चित्रपटाचा टीझर सनी देओलच्या “बॉर्डर २” सोबत प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, “धुरंधर २” बद्दल मोठी बातमी समोर येत आहे. वृत्तानुसार, प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता विकी कौशल “धुरंधर २” च्या कलाकारांमध्ये सामील झाला आहे. आता, सगळ्यांना प्रश्न पडला आहे की धुरंधर २ मध्ये विकी कौशल कोणी भूमिका साकारणार आहे. विकी कौशलच्या व्यक्तिरेखेबद्दल जाणून घेतल्यानंतर चाहतेही आश्चर्यचकित होणार आहेत.

मिड-डे मधील एका वृत्तानुसार, रणवीर सिंगच्या “धुरंधर २” चित्रपटात विकी कौशल एक विस्तारित कॅमिओ करणार आहे. या चित्रपटात विकी कौशल मेजर विहान शेरगिलच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट २०१६ मध्ये सेट केला जाईल, ज्यामध्ये विकी कौशलची शानदार एन्ट्री होईल. चित्रपटात विकी कौशल आणि रणवीर सिंग आमनेसामने येतील की नाही हे उघड झालेले नसले तरी, दुसऱ्या भागात अक्षय खन्ना फक्त फ्लॅशबॅक सीन्स दाखवणार असल्याची पुष्टी झाली आहे.

“धुरंधर २” चा दुसरा भाग प्रदर्शित होण्यास अजून जास्त वेळ शिल्लक नाही. म्हणूनच चाहत्यांचा उत्साह दिवसेंदिवस वाढत आहे. निर्मात्यांना हे चांगलेच माहिती आहे की हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कामगिरी करेल. म्हणूनच “धुरंधर २” ची कथा पूर्णपणे गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली आहे. मात्र अधूनमधून “धुरंधर २” च्या कथानकाचा उलगडा झाल्याच्या बातम्या येत आहेत.

धुरंधर चित्रपटातील कलाकार

कलाकारांबद्दल बोलायचे झाले तर, रणवीर सिंग, संजय दत्त आणि अक्षय खन्ना यांच्या व्यतिरिक्त, सारा अर्जुन, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल आणि राकेश बेदी यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाने आतापर्यंत १.५० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. सर्वांच्या नजरा आता “धुरंधर २” वर आहेत, कारण तो यशच्या “टॉक्सिक” शी स्पर्धा करेल.

Published On: Jan 21, 2026 | 11:03 AM

