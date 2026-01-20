घटस्फोटाच्या एका महिन्यानंतर, आलिशान कार आणि आता मुंबईत घर केलं खरेदी; माही विजची नव्या आयुष्याला सुरुवात

टीव्ही अभिनेत्री माही विज तिच्या घटस्फोटाच्या वादामुळे चर्चेत आहे. १५ वर्षांच्या लग्नानंतर तिने आणि तिचा पती जय भानुशालीने परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, घटस्फोटाच्या एका महिन्यानंतर तिने नवीन आयुष्याला सुरुवात केली आहे. तिने अलीकडेच मुंबईत एक नवीन कार आणि एक आलिशान घर खरेदी केले आहे.
सोशल मीडियावर शेअर केलेले फोटो
टीव्ही अभिनेत्री माही विजने घटस्फोटानंतर लगेचच स्वतःला एक कार भेट दिली. शिवाय, तिने अलीकडेच तिच्या नवीन घराच्या गृहप्रवेश समारंभाचा फोटो इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत शेअर केले आहेत. फोटोमध्ये ती पूर्णपणे एकटी दिसत आहे, तरीही तिच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्वास स्पष्ट दिसतो आहे. तिने तिच्या कुटुंबासह हवन देखील केल्याचे दिसून आले आहे. एका फोटोमध्ये माहीने तिच्या बाल्कनीतून एक सुंदर दृश्य दाखवले आणि लिहिले, “नवीन सुरुवात.”
पूजा आणि कुटुंबाचा आनंद
माहीची आई आणि कुटुंबातील इतर सदस्य पूजेला उपस्थित दिसले. तिने तिच्या आईच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली आणि लिहिले की ती नेहमीच निरोगी राहो, तिची खूप गरज आहे. चाहते मानतात की हे घर माहीचे नवीन घर आहे. तिने अद्याप ते स्पष्टपणे सांगितलेले नाही, परंतु पोस्ट स्पष्टपणे दर्शवते की ती एका नवीन जीवनाकडे वाटचाल करत आहे.
माही विजची कारकीर्द
माही विज ही एक प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्री आहे. तिने “लागी तुझसे लगन” आणि इतर अनेक शोमध्ये काम केले आहे. घटस्फोटानंतरही ती मजबूत दिसते आहे. नवीन घर आणि कार खरेदी करून तिने दाखवून दिले की आयुष्य कोणासाठीही थांबत नाही. सध्या, माही तिच्या टीव्ही शो “सहर होने को है” मध्ये दिसत आहे. लोक या मालिकेचा खूप आनंद घेत आहेत.