चित्रपटसृष्टीत दमदार पुनरागमन, Kangana Ranaut च्या चित्रपटाचे शूटिंग सुरू, सेटवरचा फोटो आला समोर

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि मंडीच्या खासदार कंगना राणौत गेल्या काही काळापासून चित्रपटांपासून दूर आहे आणि राजकारणात अधिक सक्रिय आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अभिनेत्रीने काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर निशाणा साधला होता, परंतु आता, बऱ्याच काळानंतर, कंगना चित्रपटाच्या सेटवर परतली आहे. तिने स्वतःच्या शूटिंगचा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. सेटवर परतण्याचा अनुभव अभिनेत्रीसाठी आनंददायी होता.
कंगना राणौतने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे ज्यामध्ये ती मनोज टपारियासोबत दिसत आहे. अभिनेत्री सेटवर इतरांशी संवाद साधताना दिसत आहे, तर तो तिला चित्रपटातील दृश्ये समजावून सांगतो. तिने व्हिडिओ शेअर केला आणि लिहिले, “चित्रपटाच्या सेटवर परत येऊन बरे वाटत आहे.” कंगना सध्या दीर्घ विश्रांतीनंतर तिच्या दुसऱ्या चित्रपटाचे शूटिंग करत आहे, ज्याचे नाव आहे “भारत भाग्य विधाता”.
कंगनाने “इमर्जन्सी” च्या रिलीजसोबत “भारत भाग्य विधाता” ची घोषणा केली होती, परंतु आता जवळजवळ एक वर्षानंतर, चित्रपटाचे शूटिंग सुरू झाले आहे. “भारत भाग्य विधाता” ची निर्मिती युनोइया फिल्म्सच्या बबिता आशिवाल आणि फ्लोटिंग रॉक्स एंटरटेनमेंटच्या आदि शर्मा यांनी संयुक्तपणे केली आहे आणि मनोज तपारिया दिग्दर्शित करतील, ज्यांनी “मद्रास कॅफे”, “चीनी कम”, “एनएच१०” आणि “मै” सारखे चित्रपट दिग्दर्शित केले आहेत.
बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणौतने तिच्या नवीन चित्रपटाचे शूटिंग सुरू केले असून या सेटवरचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
भारत भाग्य विधाता’ बद्दल
‘भारत भाग्य विधाता’ हा एक देशभक्तीपर चित्रपट आहे ज्यामध्ये अशा महान नायकांच्या कथा दाखवल्या जातील ज्यांचे जीवन फारसे ज्ञात नाही. चित्रपटाची कथा शौर्य आणि धैर्याच्या भावनेने भरलेली असेल, परंतु चित्रपटाच्या प्रदर्शन तारखेबद्दल कोणतीही माहिती उघड केलेली नाही.
अभिनेत्रीचा शेवटचा प्रदर्शित झालेला “इमर्जन्सी” हा चित्रपट थिएटरमध्ये फ्लॉप झाला होता. सुरुवातीला या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली होती, परंतु काही बदलांसह, अखेर तो प्रदर्शित होण्यास परवानगी देण्यात आली. कंगनाने “इमर्जन्सी” ची निर्मिती आणि दिग्दर्शन दोन्ही केले. तिने माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची भूमिका देखील साकारली. या चित्रपटासाठी कंगनाने खूप मेहनत घेतली, परंतु तरीही तो पडद्यावर चांगला प्रदर्शन करू शकला नाही. चित्रपटाचे बजेट अंदाजे 60 कोटी होते, परंतु भारतात त्याने फक्त 20 कोटी कमाई केली, जी त्याच्या बजेटच्या निम्म्यापेक्षा कमी होती.