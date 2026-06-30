मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Governments Big Decision Indian Film Industry Set For A Major Boost More Cinema Halls To Open Across The Country

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! भारतीय चित्रपट उद्योगाला मिळणार चालना, सिनेमागृहांच्या संख्येत होणार वाढ

Updated On: Jun 30, 2026 | 12:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय चित्रपटसृष्टीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. AI तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन, नवीन निधी व्यवस्था आणि देशभरात सिनेमागृहांची संख्या वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • केंद्र सरकारचा भारतीय चित्रपट उद्योगासाठी मोठा निर्णय
  • चित्रपट उद्योगाला मिळणार नवी उभारी
  • सिनेमागृहांच्या संख्येत होणार वाढ
 

भारतीय चित्रपटसृष्टीला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि देशभरात विशेषतः लहान शहरे व ग्रामीण भागांमध्ये सिनेमागृहांची संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

या बैठकीत भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या विकासासाठी प्रसिद्ध गीतकार आणि लेखक प्रसून जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय अभ्यास गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गटात चित्रपटसृष्टी, तंत्रज्ञान आणि धोरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. भारतीय चित्रपट उद्योगासमोरील संधी, आव्हाने आणि भविष्यातील गरजांचा अभ्यास करून हा गट तीन महिन्यांत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना

चित्रपट निर्मितीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि व्हर्च्युअल प्रोडक्शनसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर व्हावा, यासाठीही सरकारने विशेष भर दिला आहे. तसेच चित्रपट निर्मितीसाठी संस्थात्मक वित्तपुरवठा, नवीन गुंतवणूक पर्याय आणि निधी उभारणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

राज्यांसाठी ‘आदर्श चित्रपटगृह नियम’

देशातील चित्रपटगृहांशी संबंधित नियम प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असल्याने नवीन थिएटर्स उभारण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे येतात. विशेषतः लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात याचा मोठा परिणाम होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.

यावर उपाय म्हणून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून ‘आदर्श राज्य चित्रपटगृह नियम’ तयार केले आहेत. हे नियम स्वीकारण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना पाठवण्यात आले असून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार राज्यांना आवश्यक सहकार्य करणार आहे.

Marathi Serial: ‘राजवाडे, I Love You! स्वानंदीने दिली प्रेमाची कबुली; बायकोच्या आधी समरने केली वटपौर्णिमेची पूजा; पाहा प्रोमो

चित्रपट उद्योगाला मिळणार नवी उभारी

केंद्र सरकारच्या या उपक्रमांमुळे भारतीय चित्रपट उद्योगाला आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित आर्थिक सहाय्य आणि अधिक सुलभ नियामक व्यवस्था उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे देशभरात नवीन सिनेमागृहांच्या उभारणीला गती मिळण्याबरोबरच भारतीय चित्रपटसृष्टीची जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकताही अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे मनोरंजन उद्योगाला मोठी चालना मिळणार असून, निर्माते, वितरक, चित्रपटगृह मालक आणि प्रेक्षक या सर्वांनाच त्याचा दीर्घकालीन फायदा होण्याची शक्यता आहे.

Marathi Serial Update: ‘सनई चौघडे’, ‘कमळी’ आणि ‘तारिणी’मध्ये या आठवड्यात येणार मोठे ट्विस्ट; जाणून घ्या पुढे काय घडणार

Web Title: Governments big decision indian film industry set for a major boost more cinema halls to open across the country

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 12:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Marathi Influencer: एकेकाळी घरोघरी भांडी घासली, नवऱ्याचा छळ सहन केला; मोबाईलने बदललं आयुष्य, आज चित्रपटसृष्टीत झळकतेय ही अभिनेत्री
1

Marathi Influencer: एकेकाळी घरोघरी भांडी घासली, नवऱ्याचा छळ सहन केला; मोबाईलने बदललं आयुष्य, आज चित्रपटसृष्टीत झळकतेय ही अभिनेत्री

एनटीआर-त्रिविक्रम श्रीनिवास पुन्हा एकत्र; भव्य पौराणिक सिनेमॅटिक स्पेक्टॅकलची अधिकृत घोषणा
2

एनटीआर-त्रिविक्रम श्रीनिवास पुन्हा एकत्र; भव्य पौराणिक सिनेमॅटिक स्पेक्टॅकलची अधिकृत घोषणा

‘पत्रकारितेची लाज वाटते..’, उर्फी जावेदच्या धर्मांतराच्या चर्चांना उधाण; अभिनेत्रीने दिलं सडेतोड उत्तर
3

‘पत्रकारितेची लाज वाटते..’, उर्फी जावेदच्या धर्मांतराच्या चर्चांना उधाण; अभिनेत्रीने दिलं सडेतोड उत्तर

Vat Purnima Special: ‘वड समजून पिंपळाची पूजा केली’; ‘मोहिनी’ फेम सोनाली पंडितने सांगितला पहिल्या वटपौर्णिमेचा मजेशीर किस्सा
4

Vat Purnima Special: ‘वड समजून पिंपळाची पूजा केली’; ‘मोहिनी’ फेम सोनाली पंडितने सांगितला पहिल्या वटपौर्णिमेचा मजेशीर किस्सा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! भारतीय चित्रपट उद्योगाला मिळणार चालना, सिनेमागृहांच्या संख्येत होणार वाढ

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! भारतीय चित्रपट उद्योगाला मिळणार चालना, सिनेमागृहांच्या संख्येत होणार वाढ

Jun 30, 2026 | 12:26 PM
NCP Merger: शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार की भाजपच्या एनडीएमध्ये सामील होणार? आमदारांमध्ये दोन मतप्रवाह

NCP Merger: शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार की भाजपच्या एनडीएमध्ये सामील होणार? आमदारांमध्ये दोन मतप्रवाह

Jun 30, 2026 | 12:25 PM
Maharashtra TET Paper Leak: टीईटी पेपर लीक प्रकरणाचे धागेदोरे बिहारमध्ये; ‘या’ मुख्य आरोपीच्या पत्नीला पाटणातून करण्यात आली अटक

Maharashtra TET Paper Leak: टीईटी पेपर लीक प्रकरणाचे धागेदोरे बिहारमध्ये; ‘या’ मुख्य आरोपीच्या पत्नीला पाटणातून करण्यात आली अटक

Jun 30, 2026 | 12:18 PM
“तिने मला परक्यासाठी सोडून दिलं…”, मुलाने शिक्षकांकडे अशी केली PASS होण्याची अपील, उत्तरपत्रिकेत लपवली २१०० रुपयांची लाच

“तिने मला परक्यासाठी सोडून दिलं…”, मुलाने शिक्षकांकडे अशी केली PASS होण्याची अपील, उत्तरपत्रिकेत लपवली २१०० रुपयांची लाच

Jun 30, 2026 | 12:17 PM
आईच्या मृत्यूच्या धक्क्याने तरुणाने उचलल टोकाच पाऊल; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

आईच्या मृत्यूच्या धक्क्याने तरुणाने उचलल टोकाच पाऊल; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

Jun 30, 2026 | 12:10 PM
Ketan Agrawal Murder Case : शॉपिंगच्या बहाण्याने सियाने केतनला लुटले; एक कोटी घेतले अन् बॉयफ्रेंड चेतनला दिले

Ketan Agrawal Murder Case : शॉपिंगच्या बहाण्याने सियाने केतनला लुटले; एक कोटी घेतले अन् बॉयफ्रेंड चेतनला दिले

Jun 30, 2026 | 12:09 PM
Ketan Agrawal: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट; सियाच्या भावाला 10 कोटींची कायदेशीर नोटीस

Ketan Agrawal: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट; सियाच्या भावाला 10 कोटींची कायदेशीर नोटीस

Jun 30, 2026 | 12:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा