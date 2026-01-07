Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Audience Outraged After Watching The Promo Zee Marathi Serial Veen Doghatli Hi Tutena Faces Heavy Criticism

‘एक नंबर बिनडोक, फाल्तूपणा थांबवा’, समर राजवाडेवर प्रेक्षकांचा राग अनावर; प्रोमो पाहून टीकेचा भडिमार

Zee Marathi Serial Promo: तेजश्री प्रधान, सुबोध भावेंच्या मालिकेवर प्रेक्षकांनी संताप व्यक्त केला असून वीण दोघातील ही तुटेना या मालिकेच्या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी टीकेचा भडिमार केला आहे

Updated On: Jan 07, 2026 | 01:18 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

झी मराठीवरील तेजश्री प्रधान आणि सुबोध भावेची मालिका वीण दोघातील ही तुटेना ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करत आहे. हे दोघं ही प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करत आहेत. सध्या वीण दोघातील ही तुटेना मालिकेत एकापाठोपाठ एक ट्वीस्ट पाहायला मिळत आहेत. मालिकेत अनेक ट्विस्ट येत असतात पण आता या मालिकेचा नवीन प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी संताप व्यक्त केला आहे. स्वानंदी आणि समरचं लग्न झाल्यापासून राजवाडेंच्या घरात कारस्थानांची मालिकाच सुरू झाली आहे.

या नवीन प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आले आहे, अंशुमन राजवाडेंच्या ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या श्वेताला अश्लील मेसेज पाठवतो. हे सगळं श्वेता स्वानंदीला सांगते.स्वानंदी, श्वेताला समरकडे घेऊन जाते आणि तिला अंशुमनची तक्रार करायला सांगते. मात्र श्वेता घाबरते आणि त्याच्या भितीपोटी समरसमोर खोटं सांगते.मला स्वानंदीने अंशुमनचं नाव घ्यायला सांगितलं, असं श्वेता सांगते. त्यामुळे समर आणि स्वानंदीमध्ये गैरसमज होतो. मात्र स्वानंदी अजिबातच हार मानत नाही. ती श्वेता आणि निकिताच्या मदतीने अंशुमनचा खरा चेहरा सर्वांसमोर आणण्याचा निर्णय घेते. त्यात ती श्वेता आणि निकीताची समजूत काढण्याचं ठरवते.

अशातच आता झी मराठी वाहिनीने वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेचा प्रोमो शेअर केला असून त्यावर नेटकऱ्यांनी प्रतिक्रिया देत मालिकेवर संताप व्यक्त केला आहे.मालिकेच्या प्रोमोमध्ये मल्लिका छातीत दुखत असल्याचं नाटक करते. समरची बहिण अर्पिता यासगळ्याचा दोष स्वानंदीला देते आणि म्हणते, तुझ्यामुळे माझ्या मम्माची तब्येत बिघडली आहे. प्रत्येकवेळेला हिच्यामुळे काहीतरी कांड घरात घडत असत. घरातल्यांवर विश्वास ठेवायचे सोडून बाहेरच्यांवर विश्वास ठेवला हिने. असं म्हणत अर्पिता स्वानंदीला बाहेर काढते. यावेळी समर म्हणतो, हो कारण, त्या आपल्या कुटुंबातल्या नाहीयेत’ हे ऐकून स्वानंदीला धक्का बसतो. स्वानंदी देवासमोर म्हणते,ह्या कुटुंबात मी माझी जागा निर्माण करेन आणि सत्यही सर्वांन समोर आणेण. ”

कोण आहे ‘मिस्ट्री गर्ल’ Karina Kubiliute? जी कार्तिक आर्यनला डेट करत असल्याच्या अफवा, अभिनेत्यानेही केले अनफॉलो

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zee Marathi (@zeemarathiofficial)

Irrfan Khan Birth Anniversary: आईच्या निधनानंतर 4 दिवसातच इरफानने घेतला जगाचा निरोप, Dialogues जे आजही चाहत्यांमध्ये आहेत प्रसिद्ध

मालिकेत हा एपिसोड रिलीज झाल्यानंतर चाहत्यांकडून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. नेटकऱ्यांनी समर राजवाडेला बावळट म्हटलंय, तर काहींनी समर राजवाडे बावळट असल्याचंही म्हटलंय. नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावर मालिकेचा चांगलाच समाचार घेतलाय. ‘झी मराठीला टीआरपी कमी होऊ नये असं वाटत असेल तर, हे सगळं थांबवायला पाहिजे’, असं एका युजरनं म्हटलंय. तर आणखी एका युजरनं ‘फालतुगिरी’, अशी कमेंट करत एकाच शब्दात विषय संपवला आहे.अशा अनेक कमेंट्स प्रेक्षकांनी या प्रोमोवर केल्या आहेत.

Web Title: Audience outraged after watching the promo zee marathi serial veen doghatli hi tutena faces heavy criticism

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड
1

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

‘शुभ श्रावणी’चा नवा प्रवास; शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळल्या सर्व अफवा, केली मोठी घोषणा
2

‘शुभ श्रावणी’चा नवा प्रवास; शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळल्या सर्व अफवा, केली मोठी घोषणा

लहान सावित्रीने जिंकली प्रेक्षकांची मने! ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेला संपूर्ण महाराष्ट्रातून पाठिंबा
3

लहान सावित्रीने जिंकली प्रेक्षकांची मने! ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेला संपूर्ण महाराष्ट्रातून पाठिंबा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM