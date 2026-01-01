ठरलं तर मग! स्टार प्रवाहवरील ‘ही’ मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप; अभिनेत्रीची सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

स्टार प्रवाह वाहिनीवरील मालिका टीआरपीच्या शर्यतीत अग्रेसर असतात. या सर्वच मराठी मालिकांना प्रेक्षकांचा भरभरुन प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र अशातच आता स्टार प्रवाहवरील मालिका लवकर प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याचं सांगितलं आहे

Updated On: Jan 01, 2026 | 05:27 PM
स्टार प्रवाह वाहिनीवरील मालिका टीआरपीच्या शर्यतीत अग्रेसर असतात. या सर्वच मराठी मालिकांना प्रेक्षकांचा भरभरुन प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र अशातच आता स्टार प्रवाहवरील मालिका लवकर प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. काही वर्षापूर्वी सुख म्हणजे नक्की काय असतं या मालिकेतून गाजलेली प्रसिद्ध जोडी म्हणजे गिरीज प्रभू आणि मंदार जाधव यांनी पुन्हा नव्या भूमिकेत प्रेक्षकांची मनं जिंकली. ती मालिका म्हणजे कोण होतीस तू काय झालीस तू.

या मालिकेला वर्ष ही झालं नाही तेच आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. कोण होतीस तू काय झालीस तू मालिका प्रसारित झाली तेव्हा ती 8 वाजताच्या प्राईम टाईमला लागत असे मात्र त्यांनतर मालिकेची वेळ दोनदा बदलण्यात आली. पण त्यानंतर ही मालिका 11 वाजताच्या प्रसारित व्हायला लागली त्यानंतर पुन्हा या मालिकेची वेळ बदलण्यात आली आणि त्यानंतर पुन्हा ही मालिका रात्री 10.30 वाजता अजूनही प्रसारित करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच ही मालिका बंद होणार असल्याच्या चर्चा रंगत होत्या. मात्र त्या चर्चांवरच आता पूर्णविराम लागला आहे.

Ikkis’मधील भारत-पाकिस्तान संवादावर CBFC ची कात्री, अनेक सीन कट केल्यानंतर मिळाले U/A प्रमाणपत्र

मालिकेतील मुख्य नायिका अभिनेत्री गिरीजा प्रभू याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली. त्यामुळे या सगळ्याला पूर्णविराम मिळालेला आहे. दरम्यान गिरीजाने याबाबतची स्टोरी सोशल मीडियावर शेअर केली. येत्या नवंवर्षात स्टार प्रवाह वाहिनीवर, मी सावित्री ज्योतिबा फुले ही मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. ही मालिका 5 जानेवारीपासून 7.30 वाजता प्रसारित करण्यात आली. यामुळे घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेची वेळ बदलण्यात आली. ही मालिका आता 5 जानेवारीपासून 10.30 वाजता प्रसारित करण्यात येणार आहे.

रिलीज होऊन 26 दिवस झाले तरी ‘Dhurandhar’ पाहण्यासाठी तरसतोय बॉलिवूडचा ‘हा’ स्टार; जाणून घ्या काय आहे कारण?

Published On: Jan 01, 2026 | 05:27 PM

