बॉक्स ऑफिसवर आश्चर्य! ११ दिवसांत बजेटच्या पाचपट कमाई करणारा ‘हा’ चित्रपट चर्चेत, IMDb वर 9.5 रेटिंग

कमी बजेट आणि स्टारडमचा अभाव असूनही, 'क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' २०२६ मधील आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक बनला आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 01:32 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

आजकाल, बॉक्स ऑफिसवर मोठ्या नावाच्या चित्रपटांचे आणि मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येते. जोरदार प्रमोशन, संपूर्ण भारतात प्रदर्शित होणारे चित्रपट आणि शेकडो कोटी कमाईची अपेक्षा यामुळे हे चित्रपट चर्चेत राहतात. अशा परिस्थितीत, असे गृहीत धरले जाते की लहान आणि कमी बजेटच्या चित्रपटांना थिएटरमध्ये टिकणे कठीण जाते. अलीकडेच, बॉक्स ऑफिसवर काहीतरी अनपेक्षित घडले. अतिशय मर्यादित प्रसिद्धीसह प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाने शांतपणे प्रेक्षकांचा विश्वास जिंकला आणि हळूहळू नफ्याच्या बाबतीत मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांना मागे टाकले.

या चित्रपटाच्या यशामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे तोंडी प्रसिद्धी. सुपरस्टार किंवा हाय-व्होल्टेज प्रमोशन नसतानाही, प्रेक्षकांनी तो पाहण्यासाठी थिएटरमध्ये गर्दी केली. परिणामी, हा नवीन वर्षातील सर्वात मोठा सरप्राईज ब्लॉकबस्टर ठरला. हा चित्रपट १ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. हेमंत ढोमे यांनी हा चित्रपट लिहिला आणि दिग्दर्शित केला. जरी रिलीजच्या सुरुवातीच्या काळात त्याला फारसे लक्ष मिळाले नसले तरी, त्याची लोकप्रियता हळूहळू वाढत गेली.

या चित्रपटाची साधी कथा, सशक्त पात्रे आणि शक्तिशाली भावना सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांना भावल्या. म्हणूनच, बॉलिवूड किंवा दक्षिण भारतीय चित्रपट नसतानाही, या चित्रपटाने देशभरात लक्ष वेधले. या चित्रपटाचे नाव “क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम” आहे. हा एक भावनिक सामाजिक नाटक आहे जो मराठी चित्रपटातील साधेपणा आणि संवेदनशीलता सुंदरपणे टिपतो.

या चित्रपटाची कथा एका जुन्या मराठी माध्यमाच्या शाळेभोवती फिरते जी इंग्रजी भाषेच्या शाळांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी, शाळेचे माजी विद्यार्थी आणि शिक्षक तिला वाचवण्यासाठी एकत्र येतात. हा चित्रपट मैत्री, आठवणी, हलका विनोद आणि भावनिक क्षणांचे उत्तम संतुलन साधतो. ही साधेपणा आणि प्रामाणिकपणा प्रेक्षकांच्या हृदयाला स्पर्श करतो आणि चित्रपटाला खास बनवतो.

या चित्रपटाचे आणखी एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे यात कोणतेही मोठे सुपरस्टार नाहीत. तरीही, चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अपवादात्मक कामगिरी केली, ज्यामुळे हे सिद्ध झाले की आशय स्टारपेक्षा मोठा असू शकतो. या चित्रपटात सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, प्राजक्ता कोळी, क्षिती जोग, कादंबरी कदम आणि हरीश दुधाडे सारखे दिग्गज कलाकार आहेत, ज्यांचे अभिनय कथेच्या प्रभावात भर घालतात.

चित्रपटाचे बजेट फक्त ₹२ कोटी

व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, “क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम” चे एकूण बजेट सुमारे ₹२ कोटी होते, जे आजच्या काळात अत्यंत कमी मानले जाते. चित्रपटाने रिलीजच्या पहिल्या आठवड्यात ₹६.१४ कोटींची कमाई केली. दुसऱ्या आठवड्यात ₹५.११ कोटींची भर घालून, त्याचे एकूण कलेक्शन फक्त ११ दिवसांत ११.२५ कोटींवर पोहोचले.

नफ्याच्या बाबतीत या चित्रपटाने इतिहास रचला. अंदाजे ९.२५ कोटींच्या निव्वळ नफ्यासह, या चित्रपटाने ४६२.५ टक्के परतावा दिला, जो अनेक मेगा-बजेट चित्रपटांपेक्षा जास्त आहे. नफ्याच्या टक्केवारीच्या बाबतीत, या मराठी चित्रपटाने रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर’ आणि प्रभासच्या ‘द राजा साब’ सारख्या मोठ्या बजेट चित्रपटांनाही मागे टाकले.

‘पैशाने आनंद विकत घेता येतो..’, करणचा संघर्ष, कुटुंबासाठीचं स्वप्न; बिग बॉस मराठी ६ मध्ये भावनिक क्षण

२०२६ मधील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सरप्राईज ब्लॉकबस्टर

कमी बजेट आणि स्टारडमचा अभाव असूनही, ‘क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी मीडियम’ २०२६ मधील आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक बनला आहे. हा चित्रपट पुन्हा एकदा सिद्ध करतो की खरी कथा आणि भावनिक संबंध हे सिनेमाचे सर्वात मोठे बलस्थान आहे. या चित्रपटाला इतका चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे की त्याला IMDb वर ९.५ रेटिंग मिळाले आहे.

”७ बेडरूमच्या फ्लॅटची किंमत…”, अर्चना पूरन सिंहची डायमंड रिंग चर्चेत; हिऱ्याची अंगठी पाहून सुनील ग्रोवर चकित

Published On: Jan 14, 2026 | 01:32 PM

