Vidhan Parishad Election 2026: बंडखोरांना दणका! महायुतीच्या १७ अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर

महायुतीचा भाग असलेल्या भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने ही नावे जाहीर करण्यासाठी संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते राहुल शेवाळे यांनी ही माहिती दिली.
महायुतीने २०२६ च्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी आपल्या १७ अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. आज जाहीर झालेल्या या यादीत राज्यातील १७ विधान परिषद जागांसाठी उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. या उमेदवार यादीवर भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि शिवसेनेचे सरचिटणीस राहुल शेवाळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
महायुतीने महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत जागावाटपावरून शेवटच्या क्षणी झालेल्या संघर्षात १७ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. मात्र, या जागांवर बंडखोरी झाली आणि मित्रपक्षांच्या नेत्यांनी अधिकृत उमेदवारांविरुद्ध उमेदवारी अर्ज दाखल केले. महायुतीमधील अंतर्गत कलहाच्या पार्श्वभूमीवर, आघाडी आणि मतदारांमधील संभ्रम टाळण्यासाठी, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीच्या एक दिवस आधी अधिकृत उमेदवारांची नावे पुन्हा जाहीर करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना, रवींद्र चव्हाण यांनी मतदारांना निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवारांना पहिली पसंती देऊन मतदान करण्याचे आवाहन केले. महायुतीने मतदारांना १८ जूनच्या निवडणुकीत आपल्या उमेदवारांना मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांच्या घोषणेनंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (NCP) दोन जागा मिळवल्या आहेत, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने पाच जागा मिळवल्या आहेत, हे निश्चित झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आपल्या मुख्य मागण्यांवर ठाम राहिली आणि दोन जागा मिळवल्या. विशेष म्हणजे, स्थानिक शिवसेना नेत्यांसोबत तणाव असूनही, पक्षाने रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जागा (कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था) जिंकली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुणे आणि रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग (कोकण) जागांवर विजय मिळवला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुणे मतदारसंघातून संजय काकडे यांचे सुपुत्र विक्रम काकडे आणि रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांना उमेदवारी दिली आहे. महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी १८ जून रोजी मतदान होणार आहे.
तुम्ही दिलेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांचा तक्ता खालीलप्रमाणे आहे:
|अनुक्रमांक
|मतदारसंघाचे नाव
|राजकीय पक्ष
|उमेदवाराचे नाव
|1
|वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली
|भाजप
|अरुण लखानी
|2
|भंडारा-गोंदिया
|भाजप
|अविनाश ब्रह्मणकर
|3
|अमरावती
|भाजप
|प्रवीण पोटे
|4
|सोलापूर
|भाजप
|राजेंद्र राऊत
|5
|सांगली-सातारा
|भाजप
|धैर्यशील कदम
|6
|अहिल्यानगर
|भाजप
|प्राजक्त तनपुरे
|7
|छत्रपती संभाजीनगर-जालना
|भाजप
|सुहास शिरसाट
|8
|नांदेड
|भाजप
|अमर राजुरकर
|9
|धाराशिव-बीड-लातूर
|भाजप
|बसवराज पाटील
|10
|जळगाव
|भाजप
|नंदकिशोर महाजन
|11
|नागपूर
|भाजप
|राजीव पोतदार
|12
|ठाणे
|शिवसेना
|रवींद्र फाटक
|13
|नाशिक
|शिवसेना
|नरेंद्र दराडे
|14
|परभणी-हिंगोली
|शिवसेना
|सैयद खान
|15
|यवतमाळ
|शिवसेना
|दुष्यंत चतुर्वेदी
|16
|रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग
|राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी)
|अनिकेत तटकरे
|17
|पुणे
|राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी)
|विक्रम काकडे