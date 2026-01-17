Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Devendra Fadnavis: “मुंबईचा महापौर कोण?” देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

Devendra Fadnavis News : देवाच्या मनात असेल तर आमचा महापौर होईल, असं सूचक विधान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली.

Updated On: Jan 17, 2026 | 06:04 PM
"मुंबईचा महापौर कोण?" देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं (फोटो सौजन्य-Gemini)

Devendra Fadnavis News In Marathi : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांचे निकाल आता स्पष्ट झाले आहेत, परंतु मुंबईच्या नवीन महापौरपदाचा प्रश्न महायुती युतीमध्ये कोंडीचा विषय असल्याचे दिसून येत आहे. भाजप आणि शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) युतीने राज्यातील २९ पैकी २५ नगरपालिकांमध्ये दणदणीत विजय मिळवला आहे. महापालिका निवडणुकीत युतीने २२७ पैकी ११८ जागा जिंकल्या, ज्यामध्ये भाजपने ८९ आणि शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या.

अशाप्रकारे, मुंबई महापौर निवडणुकीत शिंदे सेनेची भूमिका महत्त्वाची बनली आहे. याचपार्श्वभूमीवर शिवसेना-भाजप महापौरपद अडीच-अडीच वर्षे वाटून घेणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, आम्ही बसून हे ठरवणार आहोत, महापौर कोण? महापौर किती वर्ष? हे सर्व मी आणि शिंदे आणि दोन्ही कडचे नेतेमंडळी आम्ही ते बसून ठरवू. काही त्यामध्ये वाद होणार नाही. दोन्ही पक्ष मुंबई चालवून दाखवू, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली.

“मराठी अस्मितेची तिरडी उचलून काय मिळवलंत?” उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याने एकनाथ शिंदेंना विचारले ‘हे’ 7 धडकी भरवणारे प्रश्न

शिवसेनेला मुंबईत म्हणावे तसे यश मिळाले नाही, म्हणून भाजप अडचणीत आला? मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘मी असं काहीही बोलणार नाही. त्यांच्याही खूप जागा कमी मतांनी गेल्या आहेत. या सगळ्या निवडणुकीमध्ये मुंबईत पहिल्यांदा ते ही अशापद्धतीने निवडणूक लढवत होते. त्या मानाने त्यांना चांगले यश मिळाले. अपेक्षा जास्त होती पण काही थोड्या मतांनी जागा गेल्या.’

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांवर कडक टीका केली. ते म्हणाले, ‘महाराष्ट्राने यावेळी ठरवले होते की जे मोदींसोबत आम्ही त्यांच्यासोबत, त्यामुळे भाजप नंबर वन पक्ष बनला आणि आमच्यासोबत युती करणाऱ्यांनीही चांगले मतदान केले. यावेळी महाराष्ट्र मोदींसोबत, भाजपसोबत आणि महायुतीसोबत होता. काँग्रेस किंवा कुठलाही पक्ष असो यांना महाराष्ट्रातील जनतेने धडा शिकवला.’ तसंच, ‘विरोधी पक्ष राहणार की नाही हे विरोधी पक्षाला विचारले पाहिले. विरोधक झाल्यानंतर विरोध म्हणून भूमिका घ्यावी लागते. घरी बसून विरोधी पक्ष होत नाही.’, असे देखील फडणवीस म्हणाले.

मुंबई महानगरपालिकेत (एमएमसी) भाजप आणि शिवसेनेच्या विजयाने राष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतले आहे, ठाकरे कुटुंबाच्या २८ वर्षांच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला आहे. संध्याकाळपर्यंत निवडणुकीचे चित्र पूर्णपणे बदलले होते. सुरुवातीला भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीला (महायुती) मोठा विजय मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु अंतिम निकालांमध्ये युतीला बहुमतापासून फक्त चार जागा कमी असल्याचे दिसून आले. भाजपने ८९ जागा जिंकल्या, तर शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या.

Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray: आज तुमचा अहंकार उद्ध्वस्त झाला… बीएमसी निकालांनंतर कंगना रनौतचा ठाकरेंवर प्रहार

