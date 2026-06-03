‘ममता बॅनर्जींचे सरकारच गेले नाही, तर आता…’, ममता बॅनर्जींच्या पक्षातील फुटीवर शिंदे गटाचे नेत्याचे मोठे वक्तव्य

शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय निरुपम म्हणाले, “ममता बॅनर्जींचा पक्ष, म्हणजेच तृणमूल काँग्रेस, आता प्रभावीपणे दुभंगला असून त्याचे विघटन झाले आहे. आज विधानसभेत, त्यांच्या पक्षाच्या सुमारे ५८ आमदारांनी स्वाक्षऱ्या करून अध्यक्षांकडे एक निवेदन सादर केले. या निवेदनात त्यांनी एक स्वतंत्र पक्ष स्थापन करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे; तसेच, आपल्या गटातून स्वतःचा नेता निवडण्याची आणि त्या नेत्याचे नाव सुचवण्याची संधी मिळावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.”
Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena spokesperson Sanjay Nirupam says, “Mamata Banerjee’s party Trinamool Congress has almost broken apart, it has disintegrated. Today in the Assembly, about 58 MLAs of her party have submitted a signed request to the Speaker of the Assembly that they… pic.twitter.com/GBxNLCdX0y — IANS (@ians_india) June 3, 2026
त्यांनी पुढे सांगितले, “जेव्हा एखादा नेता किंवा व्यक्ती विजय आणि यशाच्या गर्वाने फुगून जाऊन हुकूमशाही वृत्ती स्वीकारते, तेव्हा त्यांच्यासोबत काम करणारे सहकारी केवळ योग्य संधीची वाट पाहत असतात. ज्या क्षणी त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला, त्याच क्षणी ममता दीदी आणि त्यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या हुकूमशाही वर्तणुकीविरोधात संपूर्ण पक्षातच एक तीव्र बंड उफाळून आले. या बंडाचे परिणाम आता विधानसभेच्या सभागृहात स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.”
West Bengal Politics: पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय भूकंप! तृणमूल काँग्रेसमध्ये उभी फूट; बंडखोर ऋतब्रत बॅनर्जी बनले नवे विरोधी पक्षनेते
तृणमूल काँग्रेसमधून निष्कासित करण्यात आलेले नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या गटाला एक स्वतंत्र विधिमंडळ गट म्हणून मान्यता देण्याचा दावा स्वीकारला आहे. ते म्हणाले, “जावेद खान, संदीपान साहा, सबिना यास्मिन आणि शिउली साहा हे तृणमूल काँग्रेसच्या विधिमंडळ गटाचे उपनेते म्हणून काम पाहतील. बंगाल सरकारची जी धोरणे आम्हाला चुकीची वाटतील, आम्ही त्यांचा नक्कीच विरोध करू; परंतु केवळ विरोधासाठी म्हणून आम्ही विरोध करणार नाही.”
याव्यतिरिक्त, ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी ममता बॅनर्जी यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या विधिमंडळ गटाच्या ‘मुख्य सल्लागार’ (Chief Advisor) पदाची जबाबदारी स्वीकारावी. त्यांनी असेही नमूद केले की, संसदीय संकेतांनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभेत आम्हीच खरे आणि प्रमुख विरोधी पक्ष आहोत. दरम्यान, टीएमसीचे आमदार अखरुज्झमान यांनी अशी टिप्पणी केली की, विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीमध्ये पक्षाच्या नेतृत्वाने योग्य कार्यपद्धतीचे पालन केले नाही.
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