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‘ममता बॅनर्जींचे सरकारच गेले नाही, तर आता…’, ममता बॅनर्जींच्या पक्षातील फुटीवर शिंदे गटाचे नेत्याचे मोठे वक्तव्य

Updated On: Jun 03, 2026 | 09:24 PM IST
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सारांश

ऋतब्रत बॅनर्जी हे आता विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते बनण्याच्या मार्गावर आहेत. ऋतब्रत यांना तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) ५८ आमदारांचा पाठिंबा आहे. यामुळे ममता बॅनर्जींच्या पक्षात मोठी फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या घडामोडीवर आता संजय निरुपम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ममता बॅनर्जींच्या पक्षातील फुटीवर शिंदे गटाचे नेत्याचे मोठे वक्तव्य (Photo Credit - X)

ममता बॅनर्जींच्या पक्षातील फुटीवर शिंदे गटाचे नेत्याचे मोठे वक्तव्य (Photo Credit - X)

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विस्तार

 

  • ‘ममता बॅनर्जींचे सरकारच गेले नाही, तर आता…’,
  • ममता बॅनर्जींच्या पक्षातील फुटीवर शिंदे गटाचे नेत्याचे मोठे वक्तव्य
  • जाणून घ्या काय म्हणाले..
मुंबई: पश्चिम बंगाल निवडणुकांनंतर ममता बॅनर्जींना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी एका बंडखोर गटाला अधिकृत मान्यता दिली आहे. ऋतब्रत बॅनर्जी हे आता विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते बनण्याच्या मार्गावर आहेत. ऋतब्रत यांना तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) ५८ आमदारांचा पाठिंबा आहे. यामुळे ममता बॅनर्जींच्या पक्षात मोठी फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या घडामोडीवर आता संजय निरुपम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटले की, पश्चिम बंगालमध्ये केवळ ममता बॅनर्जींचे सरकारच गेले नाही, तर आता खुद्द पक्षही त्यांच्या हातून निसटला आहे. निरुपम यांनी ठामपणे सांगितले की, हे सर्व काही त्यांच्या ‘हुकूमशाही वृत्ती’मुळे घडले आहे.

शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय निरुपम म्हणाले, “ममता बॅनर्जींचा पक्ष, म्हणजेच तृणमूल काँग्रेस, आता प्रभावीपणे दुभंगला असून त्याचे विघटन झाले आहे. आज विधानसभेत, त्यांच्या पक्षाच्या सुमारे ५८ आमदारांनी स्वाक्षऱ्या करून अध्यक्षांकडे एक निवेदन सादर केले. या निवेदनात त्यांनी एक स्वतंत्र पक्ष स्थापन करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे; तसेच, आपल्या गटातून स्वतःचा नेता निवडण्याची आणि त्या नेत्याचे नाव सुचवण्याची संधी मिळावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.”

‘ममता दीदीं’च्या हुकूमशाही वृत्तीविरोधात पक्षातच बंड

त्यांनी पुढे सांगितले, “जेव्हा एखादा नेता किंवा व्यक्ती विजय आणि यशाच्या गर्वाने फुगून जाऊन हुकूमशाही वृत्ती स्वीकारते, तेव्हा त्यांच्यासोबत काम करणारे सहकारी केवळ योग्य संधीची वाट पाहत असतात. ज्या क्षणी त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला, त्याच क्षणी ममता दीदी आणि त्यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या हुकूमशाही वर्तणुकीविरोधात संपूर्ण पक्षातच एक तीव्र बंड उफाळून आले. या बंडाचे परिणाम आता विधानसभेच्या सभागृहात स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.”

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ऋतब्रत बॅनर्जी काय म्हणाले?

तृणमूल काँग्रेसमधून निष्कासित करण्यात आलेले नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या गटाला एक स्वतंत्र विधिमंडळ गट म्हणून मान्यता देण्याचा दावा स्वीकारला आहे. ते म्हणाले, “जावेद खान, संदीपान साहा, सबिना यास्मिन आणि शिउली साहा हे तृणमूल काँग्रेसच्या विधिमंडळ गटाचे उपनेते म्हणून काम पाहतील. बंगाल सरकारची जी धोरणे आम्हाला चुकीची वाटतील, आम्ही त्यांचा नक्कीच विरोध करू; परंतु केवळ विरोधासाठी म्हणून आम्ही विरोध करणार नाही.”

आम्हीच खरे आणि मुख्य विरोधी पक्ष आहोत — ऋतब्रत बॅनर्जी

याव्यतिरिक्त, ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी ममता बॅनर्जी यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या विधिमंडळ गटाच्या ‘मुख्य सल्लागार’ (Chief Advisor) पदाची जबाबदारी स्वीकारावी. त्यांनी असेही नमूद केले की, संसदीय संकेतांनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभेत आम्हीच खरे आणि प्रमुख विरोधी पक्ष आहोत. दरम्यान, टीएमसीचे आमदार अखरुज्झमान यांनी अशी टिप्पणी केली की, विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीमध्ये पक्षाच्या नेतृत्वाने योग्य कार्यपद्धतीचे पालन केले नाही.

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Web Title: Major statement by shinde faction leader on split in mamata banerjees party

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Published On: Jun 03, 2026 | 09:23 PM

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