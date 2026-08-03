सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Manoj Jarange On Pankaja Munde Retirement Dhananjay Munde Marathi News

‘पंकजा मुंडे रिटायर झाल्या तर, हा सगळ्या दुनियेत धिंगाणा घालेल…’; मनोज जरांगे पाटील यांचा धनंजय मुंडेंवर गंभीर निशाणा

Updated On: Aug 03, 2026 | 04:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

पंकजा मुंडे यांच्या भावनिक वक्तव्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी धनंजय मुंडेंवर थेट निशाणा साधला आहे. त्यांनी अनेक गंभीर दावे करत मराठा समाजाला त्रास देऊ नये, असा इशाराही दिला.

'पंकजा मुंडे रिटायर झाल्या तर, हा सगळ्या दुनियेत धिंगाणा घालेल...'; मनोज जरांगे पाटील यांचा धनंजय मुंडेंवर गंभीर निशाणा

'पंकजा मुंडे रिटायर झाल्या तर, हा सगळ्या दुनियेत धिंगाणा घालेल...'; मनोज जरांगे पाटील यांचा धनंजय मुंडेंवर गंभीर निशाणा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पंकजा मुंडेंच्या वक्तव्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांची तीव्र प्रतिक्रिया
  • धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप करत दिला इशारा
  • मराठा आंदोलन आणि मुंडे कुटुंबाच्या राजकारणावर पुन्हा चर्चा
 

राज्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नुकतेच “राजकारणातून रिटायर व्हावंसं वाटतं” असे भावनिक वक्तव्य केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना वेग आला आहे. त्यांच्या या विधानावर आता मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जोरदार प्रतिक्रिया देत धनंजय मुंडे यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “जर पंकजा मुंडे राजकारणातून बाजूला झाल्या तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. गोपीनाथ मुंडे यांचा राजकीय वारसा पुढे नेण्याची क्षमता पंकजा मुंडे यांच्यात असल्याचे सांगत त्यांनी त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. त्याचवेळी धनंजय मुंडे यांच्यावर टीका करत त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केले आणि सामाजिक समतोल बिघडू शकतो,” असा दावा केला.

जरांगे पाटील यांनी पुढे मराठा आंदोलनाचा उल्लेख करत धनंजय मुंडेंना इशाराही दिला. त्यांनी मराठा समाजाशी संघर्ष टाळण्याचा सल्ला देत, यापुढे मराठा समाजाला त्रास देऊ नये, असे म्हटले. तसेच आपल्या जीवावर झालेल्या कथित कटप्रकरणात धनंजय मुंडे यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर दावा त्यांनी केला. या संदर्भातील माहिती संबंधित यंत्रणांकडे असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.

Pankaja Munde On Political Exit: कधी कधी राजकारणातून निवृत्त व्हावसं वाटतं..; पंकजा मुंडेंच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ

धनंजय मुंडे यांच्या राजकीय भूमिकेवर टीका करताना जरांगे पाटील म्हणाले की, सर्व समाजाच्या पाठिंब्यावर मोठे झाल्यानंतरही त्यांनी कोणत्याही समाजाचे भले केले नाही. मराठा आणि ओबीसी समाजात संघर्ष वाढविण्याऐवजी सर्व समाजाला न्याय देणारे राजकारण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी भविष्यातील राजकीय परिणामांचाही इशारा दिला.

दरम्यान, या संपूर्ण वादाची सुरुवात पंकजा मुंडे यांच्या एका भावनिक वक्तव्यामुळे झाली. परळी महामार्गाच्या दुरवस्थेवर बोलताना त्यांनी प्रवासादरम्यान “आता कंटाळा आलाय, राजकारणातून रिटायर व्हावंसं वाटतं,” असे म्हटले होते. मात्र, त्याच भाषणात त्यांनी नागरिकांच्या उत्साहामुळे नव्याने प्रेरणा मिळाल्याचेही स्पष्ट केले आणि विकासासाठी काम करत राहण्याची ग्वाही दिली होती.

‘भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा’; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर, वडेट्टीवारांचे मोठे विधान

पंकजा मुंडे यांच्या त्या वक्तव्यानंतर विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यात आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या विधानाची भर पडली असून, त्यांच्या आरोपांवर संबंधितांकडून काय प्रतिक्रिया येते आणि पुढील राजकीय घडामोडी कोणते वळण घेतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Manoj jarange on pankaja munde retirement dhananjay munde marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 04:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pankaja Munde On Political Exit: कधी कधी राजकारणातून निवृत्त व्हावसं वाटतं..; पंकजा मुंडेंच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ
1

Pankaja Munde On Political Exit: कधी कधी राजकारणातून निवृत्त व्हावसं वाटतं..; पंकजा मुंडेंच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ

‘भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा’; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर, वडेट्टीवारांचे मोठे विधान
2

‘भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा’; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर, वडेट्टीवारांचे मोठे विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘पंकजा मुंडे रिटायर झाल्या तर, हा सगळ्या दुनियेत धिंगाणा घालेल…’; मनोज जरांगे पाटील यांचा धनंजय मुंडेंवर गंभीर निशाणा

‘पंकजा मुंडे रिटायर झाल्या तर, हा सगळ्या दुनियेत धिंगाणा घालेल…’; मनोज जरांगे पाटील यांचा धनंजय मुंडेंवर गंभीर निशाणा

Aug 03, 2026 | 04:27 PM
IndiGo News: काय सांगताय? पायलट बनला इंडिगोचा सीईओ? संकट काळात विली वॉल्श यांनी सांभाळली कमान, कोण आहेत हे अधिकारी?

IndiGo News: काय सांगताय? पायलट बनला इंडिगोचा सीईओ? संकट काळात विली वॉल्श यांनी सांभाळली कमान, कोण आहेत हे अधिकारी?

Aug 03, 2026 | 04:24 PM
World News : POKचे सत्य दडपण्यासाठी पाकिस्तानचा नवा डाव? अल-जझीरावर बंदी!

World News : POKचे सत्य दडपण्यासाठी पाकिस्तानचा नवा डाव? अल-जझीरावर बंदी!

Aug 03, 2026 | 04:22 PM
Mumbai Crime: इमारतीच्या पाण्याच्या टाकीत आढळला 35 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह; गूढ मृत्यूमुळे परिसरात खळबळ

Mumbai Crime: इमारतीच्या पाण्याच्या टाकीत आढळला 35 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह; गूढ मृत्यूमुळे परिसरात खळबळ

Aug 03, 2026 | 04:22 PM
Balumama Devasthan Scam:  आणखी एका मंदिरातील आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश; बाळूमामा देवस्थानातील 60.75 कोटींच्या गैरव्यवहार उघड

Balumama Devasthan Scam:  आणखी एका मंदिरातील आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश; बाळूमामा देवस्थानातील 60.75 कोटींच्या गैरव्यवहार उघड

Aug 03, 2026 | 04:15 PM
वाघिणी भिडण्यासाठी सज्ज! Women’s Asia Cup 2026 साठी भारतीय संघाची घोषणा; मात्र ‘ही’ खेळाडू बाहेर

वाघिणी भिडण्यासाठी सज्ज! Women’s Asia Cup 2026 साठी भारतीय संघाची घोषणा; मात्र ‘ही’ खेळाडू बाहेर

Aug 03, 2026 | 04:03 PM
Tamannaah Bhatia Jewellery: तमन्ना भाटियाच्या ज्वेलरीची समंथा रुथ प्रभूला भुरळ; इन्स्टाग्राम स्टोरीतून केलं खास कौतुक

Tamannaah Bhatia Jewellery: तमन्ना भाटियाच्या ज्वेलरीची समंथा रुथ प्रभूला भुरळ; इन्स्टाग्राम स्टोरीतून केलं खास कौतुक

Aug 03, 2026 | 04:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा