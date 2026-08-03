'पंकजा मुंडे रिटायर झाल्या तर, हा सगळ्या दुनियेत धिंगाणा घालेल...'; मनोज जरांगे पाटील यांचा धनंजय मुंडेंवर गंभीर निशाणा

राज्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नुकतेच “राजकारणातून रिटायर व्हावंसं वाटतं” असे भावनिक वक्तव्य केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना वेग आला आहे. त्यांच्या या विधानावर आता मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जोरदार प्रतिक्रिया देत धनंजय मुंडे यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “जर पंकजा मुंडे राजकारणातून बाजूला झाल्या तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. गोपीनाथ मुंडे यांचा राजकीय वारसा पुढे नेण्याची क्षमता पंकजा मुंडे यांच्यात असल्याचे सांगत त्यांनी त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. त्याचवेळी धनंजय मुंडे यांच्यावर टीका करत त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केले आणि सामाजिक समतोल बिघडू शकतो,” असा दावा केला.
जरांगे पाटील यांनी पुढे मराठा आंदोलनाचा उल्लेख करत धनंजय मुंडेंना इशाराही दिला. त्यांनी मराठा समाजाशी संघर्ष टाळण्याचा सल्ला देत, यापुढे मराठा समाजाला त्रास देऊ नये, असे म्हटले. तसेच आपल्या जीवावर झालेल्या कथित कटप्रकरणात धनंजय मुंडे यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर दावा त्यांनी केला. या संदर्भातील माहिती संबंधित यंत्रणांकडे असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.
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धनंजय मुंडे यांच्या राजकीय भूमिकेवर टीका करताना जरांगे पाटील म्हणाले की, सर्व समाजाच्या पाठिंब्यावर मोठे झाल्यानंतरही त्यांनी कोणत्याही समाजाचे भले केले नाही. मराठा आणि ओबीसी समाजात संघर्ष वाढविण्याऐवजी सर्व समाजाला न्याय देणारे राजकारण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी भविष्यातील राजकीय परिणामांचाही इशारा दिला.
दरम्यान, या संपूर्ण वादाची सुरुवात पंकजा मुंडे यांच्या एका भावनिक वक्तव्यामुळे झाली. परळी महामार्गाच्या दुरवस्थेवर बोलताना त्यांनी प्रवासादरम्यान “आता कंटाळा आलाय, राजकारणातून रिटायर व्हावंसं वाटतं,” असे म्हटले होते. मात्र, त्याच भाषणात त्यांनी नागरिकांच्या उत्साहामुळे नव्याने प्रेरणा मिळाल्याचेही स्पष्ट केले आणि विकासासाठी काम करत राहण्याची ग्वाही दिली होती.
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पंकजा मुंडे यांच्या त्या वक्तव्यानंतर विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यात आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या विधानाची भर पडली असून, त्यांच्या आरोपांवर संबंधितांकडून काय प्रतिक्रिया येते आणि पुढील राजकीय घडामोडी कोणते वळण घेतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.