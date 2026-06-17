Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंचा ‘उजवा हात’ खेचणारा तो नेता कोण? ६ खासदार फुटण्यामागचे ‘हे’ मोठे गुपित आले समोर!

उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर आता ठाकरे गटापासून वेगळे झाले आहेत. उद्धव यांचे एकेकाळचे ‘उजवे हात’ असलेल्या ओमराजे यांचे हे पक्षांतर ठाकरे गटासाठी एका मोठ्या धक्क्यापेक्षा कमी नाही. प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार, या घडामोडींमागे एकनाथ शिंदे यांचे ‘ऑपरेशन टायगर’ कार्यरत होते. ठाकरे गटातील उर्वरित खासदारांना शिंदे गटात आणण्यासाठी ही रणनीती आखण्यात आली होती.
असे समजते की, ओमराजे यांना आपल्या बाजूने वळवण्याची संपूर्ण जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे अत्यंत विश्वासू ज्येष्ठ नेते आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर सोपवली होती. सरनाईक यांनी अत्यंत सावधगिरीने आणि कौशल्याने ही मोहीम फत्ते केली. धाराशिवचे पालकमंत्री म्हणून सरनाईक यांचा ओमराजे यांच्याशी जवळचा आणि नियमित संपर्क होता. या जवळीकतेचा फायदा घेत त्यांनी ही राजकीय खेळी रचली. मिळालेल्या वृत्तांनुसार, सरनाईक यांनी ओमराजे यांच्या विकासकामांसाठी निधी मंजूर करून घेण्यात मदत केली; यामुळे त्यांच्यातील दुरावा कमी होण्यास आणि त्यांना आपल्या गटात आणण्याचे काम सोपे होण्यास मदत झाली. अखेरीस, सरनाईक यांच्या मध्यस्थीमुळे आणि ‘ऑपरेशन टायगर’च्या प्रभावामुळे ओमराजे दिल्लीला गेले आणि शिंदे गटात सामील झाले.
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ओमराजे यांच्या निर्णयामुळे ठाकरे गटासाठी आशेचा शेवटचा किरणही मावळला आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. ठाकरे गटातील ज्या काही मोजक्या नेत्यांकडून पक्षाला मोठ्या अपेक्षा होत्या, त्यापैकी ते एक होते. ओमराजे यांनी एक संयमी आणि समंजस राजकारणी अशी प्रतिमा निर्माण केली आहे. २००६ मध्ये त्यांचे वडील पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाल्यानंतर तरुण वयातच राजकारणात प्रवेश केलेल्या ओमराजे यांचा धाराशिवमधील जनतेमध्ये मोठा जनाधार आहे. ते बराच काळ उद्धव ठाकरे यांच्याशी एकनिष्ठ राहिले, परंतु आता ‘ऑपरेशन टायगर’ अंतर्गत त्यांनी बंडखोरी केली आहे.
राज्याच्या राजकारणातील ही उलथापालथ केवळ योगायोग नसून ती एका सुनियोजित रणनीतीचा परिणाम आहे. खरे तर, उद्धव ठाकरे गटासाठी हा काळ एखाद्या दुःस्वप्नापेक्षा कमी नाही. उद्धव ठाकरे यांना अशा प्रकारच्या फुटीचा सामना करावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही; यापूर्वी २०२२ मध्ये पक्षात फूट पडली होती आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली होती. आता या सहा खासदारांच्या जाण्यामुळे उद्धव गटाची राजकीय ताकद आणखीनच कमकुवत झाली आहे. भविष्यात काय घडते, हे काळच सांगेल.
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