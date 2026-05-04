राहुल गांधींच्या नावावर ९९ पराभवांची नोंद! ‘भारत जोडो यात्रे’नंतरही काँग्रेसची पीछेहाट; ‘शतका’पासून अवघ्या पाऊलभर दूर

विशेष म्हणजे, राहुल गांधी यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये ‘भारत जोडो यात्रा’ सुरू केली होती. या यात्रेचा उद्देश देशाला एकसंध करणे आणि संविधानाचे रक्षण करणे हा असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले होते. तथापि, या यात्रेनंतर जेव्हा अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या, तेव्हा काँग्रेस पक्षाला मानहानीकारक पराभवाचा सामना करावा लागला. ज्या राज्यांमधून ही यात्रा प्रत्यक्ष गेली होती, अगदी त्याच राज्यांमध्येही काँग्रेस पक्षाची पीछेहाट अत्यंत वेगाने झाली. लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता, जरी भाजपच्या जागांच्या संख्येत काही प्रमाणात घट झाली असली, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा सरकार स्थापन झाले.
‘Info in Data’ द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका पोस्टरमध्ये राहुल गांधी यांच्या ९९ निवडणुकीतील पराभवांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या पोस्टरसोबत असलेल्या नकाशात, देशभरातील ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाला विविध निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला, ती राज्ये चिन्हांकित करण्यात आली आहेत. या पोस्टरमध्ये २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचाही विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे ज्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाला पराभव पत्करावा लागला होता. ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया मंचावर हे पोस्टर शेअर करताना, ‘Info in Data’ ने असे लिहिले आहे: “जरी अंतिम निकालांची प्रतीक्षा अजूनही असली, तरी एक गोष्ट आता निश्चित झाली आहे: राहुल गांधी यांचे ९९ पराभव.”
ज्या काळात राहुल गांधी काँग्रेसच्या राजकारणाची सूत्रे सांभाळत होते, त्या काळात पक्षाला देशातील अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडणुकीतील पराभवाचा सामना करावा लागला. यामध्ये जम्मू आणि काश्मीर (2014), पंजाब (2007, 2012, 2022), हरियाणा (2014, 2019, 2024), दिल्ली (2013, 2015, 2020, 2025), गुजरात (2007, 2012, 2017), राजन (2021, 2023), राजन (2021, 2023), मध्य प्रदेश (2008, 2013, 2018, 2023), महाराष्ट्र (2014, 2019, 2024), गोवा (2012, 2017, 2022), कर्नाटक (2004, 2008, 2018), केरळ (2006, 2016, 2018), केरळ (2006,420), 2018), आंध्र प्रदेश (2014, 2019, 2024), पुद्दुचेरी (2011, 2021, 2026), तामिळनाडू (2011, 2016, 2026), हिमाचल प्रदेश (2007, 2017), उत्तराखंड (2012, 2017, 2017, 2017), उत्तराखंड 2009, 2014, 2019, 2024), उत्तर प्रदेश (2007, 2012, 2017, 2022), बिहार (2005, 2010, 2015, 2020), पश्चिम बंगाल (2006, 2016, 2026, अरविंद प्रदेश), 2026, 2026 2024), आसाम (2016, 2021, 2026), नागालँड यामध्ये राज्यांचा समावेश होतो जसे की (2008, 2013, 2018, 2023), मणिपूर (2017, 2022), मिझोरम (2018, 2023), त्रिपुरा (2008, 2013, 2018, 2023), मेघालय (2018, 2023), झारखंड (2005, 2009, 2014), ओडिशा (2004, 2009, 2014, 2019, 2024) आणि छत्तीसगड (2008, 2013, 2023) जिथे काँग्रेसला विविध वर्षांमध्ये निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला.
