Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Raj Thackeray On Bjp Bjps Favoritism Towards Adani Group For Illegal Trading Raj Thackeray Criticizes Pm Modi

Raj Thackeray On BJP : गैरव्यापार करणाऱ्या अदानी समुहावर भाजपाची कृपादृष्टी; राज ठाकरेंची पंतप्रधान मोदींवर टीका

महाराष्ट्रात महानगरपालिकनिवडणुकीचा विचार करता मुंबई मनपा सर्वात महत्वाची आहे. याच मुंबईच्या शिवतीर्थावर आज राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी प्रचार सभा घेतली.

Updated On: Jan 11, 2026 | 09:27 PM
Raj Thackeray On BJP : गैरव्यापार करणाऱ्या अदानी समुहावर भाजपाची कृपादृष्टी; राज ठाकरेंची पंतप्रधान मोदींवर टीका
Follow Us:
Follow Us:
  • गैरव्यापार करणाऱ्या अदानी समुहावर भाजपाची कृपादृष्टी
  • राज ठाकरेंची पंतप्रधान मोदींवर टीका
Raj Thackeray Live On Mumbai Election :  महानगरपालिकेच्या रणधुमाळीला सुरुवात झालेली असून मुंबईच्या दृष्टीने ही निवडणूक अतिशय महत्वाची आहे. मुंबई म्हटली की शिवसेना हे समीकरणं आजतागायत चालत आलेलं आहे. मराठी माणूस आणि मराठी भाषा यासाठी बाळासाहेब ठाकऱे यांच्या विचारांनी चालणारी शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे तब्बल 20 वर्षांनी एकत्र आले आहे. दोन्ही भाऊ एकत्र आल्यानंतरची ही संयुक्त प्रचारसभा आज दादरच्या शिवतीर्थावर झाली असून मुंबईकरांसाठी देखील हा ऐतिहासिक क्षण असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. याच पार्वश्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाच्या कृपादृष्टीने गौतम अदानी यांच्या प्रकल्पाचा विस्तार झाला आहे. मुंबई आणि देशभरात गेल्या दहा वर्षात अदानी समुहाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाल्याचं गंभीर टीका राज ठाकरे यांनी केली.

प्रचारसभेत राज ठाकरेंनी पुराव्यानिशी अदानी समुह आणि भाजपवरआरोप केले. नरेंद्र मोदी जेव्हा 2016 मध्ये पंतप्रधान पदी निवडून आल्यानंतर अदानी समुहाचा विस्तार देशभरात गेल्या दहा वर्षात वाढला. वीज प्रकल्प, जहाज निर्मिती यासगळ्यात अदानी समुहाचा विस्तार कोणाच्या पाठींब्यामुळे झाला ? इतक्या वर्षात अदानी समुह कधीच सिमेंटच्या क्षेत्रात आले नव्हते. आज सिमेंट व्य़ापारात होणाऱ्या गैरप्रकारात अदानी समुह सगळ्यात अग्रेसर आहे. राज ठाकरेंनी प्रचारसभेत याबाबतचा धक्कादायक व्हिडीओ सादर केला.

शिवतीर्थावर वीस वर्षानंतर २ भाऊ एकत्र! राज ठाकरेंनी अदानी-भाजपवर सोडले टीकास्त्र

अदानी समुहावर जहरी टीका

भाजपाचा महाराष्ट्रातुन मराठी माणसाला हद्दपार करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. आज कोट्यावधीचा घोटाळा गौतम अदानी यांनी केला असूनही महायुती सरकार अदानी समुहाला पाठींबा का देत आहे याचा विचार महाराष्ट्राच्या जनतेने करणं गरजेचं आहे. आज ही मुंबई महाराष्ट्रात यावी यासाठी हृताम्यांनी प्राण पणाला लावले आणि आज तीच मुंबई मराठी माणसापासून दूर करण्याचे प्रयत्न महायुती करत आहे. आज मुंबई स्वत:चं घर घेणं देखील मराठी माणसाला महाग होत चाललं, मुंबईतून मराठी माणूस हळूहळू निघून जाण्यास हे परप्रांतीय जबाबदार आहे आणि हे केवळ आणि केवळ महायुती सरकारच्या कृपादृष्टीने होत असल्याची परखड टीका राज ठाकऱे यांनी केली.

Aditya Thackeray on BJP: शिवाजी पार्कवर आदित्य ठाकरेंची फटकेबाजी; फडणवीसांची नक्कल करत कोस्टल रोडवरून विचारले प्रश्न

 

Web Title: Raj thackeray on bjp bjps favoritism towards adani group for illegal trading raj thackeray criticizes pm modi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 09:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC Elections 2026: मनसेच्या ‘राजा’ला जनतेचा हात अन् साथ नाहीच! फक्त 9 जागांवरच आघाडी
1

BMC Elections 2026: मनसेच्या ‘राजा’ला जनतेचा हात अन् साथ नाहीच! फक्त 9 जागांवरच आघाडी

राज्यात ‘फॅमिली युनिटी’ फेल! शरद-अजित पवारांना बालेकिल्ल्यातच मात; मुंबईत ठाकरे बंधूंचा ‘मराठी बाणा’ फेल
2

राज्यात ‘फॅमिली युनिटी’ फेल! शरद-अजित पवारांना बालेकिल्ल्यातच मात; मुंबईत ठाकरे बंधूंचा ‘मराठी बाणा’ फेल

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात
3

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट
4

Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: इचलकरंजीत ‘कमळ’ फुलले; भाजपचा तब्बल 43 जागांवर विजय

Maharashtra Politics: इचलकरंजीत ‘कमळ’ फुलले; भाजपचा तब्बल 43 जागांवर विजय

Jan 16, 2026 | 05:39 PM
मतदारांनी घराणेशाही नाकारली! दिगज्जांच्या नातेवाईकांना पराभवाचा फटका, मुंबईत कुणाकुणाचे नातेवाईक पडले? वाचा सविस्तर

मतदारांनी घराणेशाही नाकारली! दिगज्जांच्या नातेवाईकांना पराभवाचा फटका, मुंबईत कुणाकुणाचे नातेवाईक पडले? वाचा सविस्तर

Jan 16, 2026 | 05:30 PM
20 पेक्षा जास्त सेफ्टी फीचर्स अन् किंमत 10 लाखांपेक्षा कमी! Kia Syros चा ‘हा’ नवीन व्हेरिएंट झाला लाँच

20 पेक्षा जास्त सेफ्टी फीचर्स अन् किंमत 10 लाखांपेक्षा कमी! Kia Syros चा ‘हा’ नवीन व्हेरिएंट झाला लाँच

Jan 16, 2026 | 05:28 PM
The Darien Gap: हा पट्टा कुणीही करू शकत नाही पार! 100 किलोमीटरच्या भागात शेकडो नद्या

The Darien Gap: हा पट्टा कुणीही करू शकत नाही पार! 100 किलोमीटरच्या भागात शेकडो नद्या

Jan 16, 2026 | 05:27 PM
BMC Election 2026 Analysis: मुंबईत घिसेपिटे मराठीचे ‘भावनिक कार्ड’ फेल, ‘विकास’ ठरला गेमचेंजर! जनतेने ठाकरे बंधूंना का दिला निरोप?

BMC Election 2026 Analysis: मुंबईत घिसेपिटे मराठीचे ‘भावनिक कार्ड’ फेल, ‘विकास’ ठरला गेमचेंजर! जनतेने ठाकरे बंधूंना का दिला निरोप?

Jan 16, 2026 | 05:24 PM
Khalapur Zilla Parishad: खालापूरमध्ये शिंदे सेनेची ताकद वाढली; शेकडो कार्यकर्त्यांचा जाहीर पक्षप्रवेश

Khalapur Zilla Parishad: खालापूरमध्ये शिंदे सेनेची ताकद वाढली; शेकडो कार्यकर्त्यांचा जाहीर पक्षप्रवेश

Jan 16, 2026 | 05:18 PM
Kolhapur Elections Result: “कधीकाळी भाजपचा एकच…”; महायुतीच्या विजयावर महाडीकांचे भाष्य

Kolhapur Elections Result: “कधीकाळी भाजपचा एकच…”; महायुतीच्या विजयावर महाडीकांचे भाष्य

Jan 16, 2026 | 05:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM
VASAI : वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व

VASAI : वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व

Jan 16, 2026 | 03:15 PM
Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Jan 15, 2026 | 07:48 PM
Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Jan 15, 2026 | 07:33 PM
Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Jan 15, 2026 | 03:01 PM
PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमधील मतदान केंद्रावर गोंधळ, आरओच्या गाडीसमोर बसले उमेदवारांचे पती

PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमधील मतदान केंद्रावर गोंधळ, आरओच्या गाडीसमोर बसले उमेदवारांचे पती

Jan 15, 2026 | 01:18 PM
वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले

वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले

Jan 15, 2026 | 01:16 PM