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मोठी बातमी! ठाकरेंच्या बैठकीला येताना संजय दीना पाटील यांच्या ताफ्याचा अपघात; विक्रोळी हायवेवर घडली घटना

Updated On: Jun 14, 2026 | 04:22 PM IST
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सारांश

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या खासदारांच्या बैठकीला येत असताना खासदार संजय दीना पाटील यांच्या ताफ्यातील गाड्यांचा विक्रोळी हायवेवर किरकोळ अपघात झाला. या घटनेत काही वाहनांचे नुकसान झाले असले तरी कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अपघातानंतर संजय दीना पाटील यांनी नियोजित बैठकीला उपस्थिती लावली.

मोठी बातमी! ठाकरेंच्या बैठकीला येताना संजय दीना पाटील यांच्या ताफ्याचा अपघात; विक्रोळी हायवेवर घडली घटना

मोठी बातमी! ठाकरेंच्या बैठकीला येताना संजय दीना पाटील यांच्या ताफ्याचा अपघात; विक्रोळी हायवेवर घडली घटना

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विस्तार

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी पक्षाच्या लोकसभा खासदारांची महत्त्वाची बैठक आयोजित केली होती. मात्र या बैठकीसाठी ‘मातोश्री’कडे जात असताना पक्षाचे खासदार संजय दीना पाटील यांच्या ताफ्याला अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसून मोठी दुर्घटना टळल्याने सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विक्रोळी महामार्गावर संजय दीना पाटील यांच्या ताफ्यातील काही वाहने एकमेकांवर आदळली. अचानक झालेल्या या किरकोळ अपघातामुळे काही वाहनांचे नुकसान झाले. अपघातानंतर काही काळ घटनास्थळी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र ताफ्यातील सर्वजण सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली.

राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात असलेल्या या बैठकीसाठी राज्यभरातील खासदार प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन माध्यमातून सहभागी होत होते. अशा वेळी संजय दीना पाटील यांच्या ताफ्याचा अपघात झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्येही चिंता व्यक्त करण्यात आली.

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तथापि, अपघातानंतरही संजय दीना पाटील यांनी आपला नियोजित कार्यक्रम रद्द केला नाही. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर ते थेट ‘मातोश्री’वर पोहोचले आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीला उपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीबाबत निर्माण झालेल्या सर्व शंका दूर झाल्या.

दरम्यान, राज्याच्या राजकारणात सुरू असलेल्या विविध घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. अशातच बैठकीपूर्वी घडलेल्या या अपघाताची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली. मात्र सुदैवाने कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नसल्याने मोठा अनर्थ टळला.

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Web Title: Sanjay dina patil car accident vikhroli highway uddhav thackeray mp meeting

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Published On: Jun 14, 2026 | 03:54 PM

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