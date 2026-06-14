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Sanjay Raut: उबाठाचे खासदार फुटणार की सोबत राहणार? मातोश्रीवरील हाय-व्होल्टेज बैठकीनंतर संजय राऊतांचा मोठा खुलासा!

Updated On: Jun 14, 2026 | 04:11 PM IST
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सारांश

मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला ५ खासदारांनी ऑनलाईन हजेरी लावल्याने राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. त्यावर खासदार संजय राऊत यांनी सर्व खासदारांच्या अनुपस्थितीचे सविस्तर कारण स्पष्ट केले.

मातोश्रीवरील हाय-व्होल्टेज बैठकीनंतर संजय राऊतांचा मोठा खुलासा! (Photo Credit- X)

मातोश्रीवरील हाय-व्होल्टेज बैठकीनंतर संजय राऊतांचा मोठा खुलासा! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • उबाठाचे खासदार फुटणार की सोबत राहणार?
  • मातोश्रीवरील हाय-व्होल्टेज बैठकीनंतर संजय राऊतांचा मोठा खुलासा!
  • जाणून घ्या काय म्हणाले…
मुंबई: पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षात २० खासदारांच्या बंडामुळे उभी फूट पडल्याची खळबळजनक बातमी ताजी असतानाच, महाराष्ट्राच्या राजकारणातही जोरदार चर्चांना उधाण आले आहे. ठाकरे गटातील (Shiv Sena UBT) काही खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी रविवारी ‘मातोश्री’ निवासस्थानी तातडीची बैठक बोलावली होती. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला केवळ ४ खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित राहिले, तर ५ खासदारांनी ऑनलाईन हजेरी लावल्यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी या चर्चा फेटाळून लावत सर्व खासदार पक्षासोबतच असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मातोश्रीवर केवळ ४ खासदार प्रत्यक्ष हजर; कोण आले, कोण राहिले?

मुंबईतील खासदार वगळता मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील खासदारांची प्रत्यक्ष अनुपस्थिती आजच्या बैठकीत प्रकर्षाने दिसून आली. प्रत्यक्ष उपस्थित राहिलेल्या नेत्यांमध्ये प्रामुख्याने मुंबई आणि नाशिकच्या खासदारांचा समावेश होता:

अरविंद सावंत (खासदार, मुंबई दक्षिण)

संजय दीना पाटील (खासदार, मुंबई उत्तर-पूर्व)

अनिल देसाई (खासदार, मुंबई दक्षिण-मध्य)

राजाभाऊ वाजे (खासदार, नाशिक)

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दोन-तीन दिवसांत सर्व खासदार मातोश्रीवर येणार: संजय राऊत

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत यांनी खासदारांच्या नाराजीच्या आणि शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या सर्व अफवा फेटाळून लावल्या. ते म्हणाले: “शिवसेना उबाठा पक्षाचे सर्वच्या सर्व ९ खासदार या बैठकीला पूर्णवेळ उपस्थित होते. जे प्रत्यक्ष येऊ शकले नाहीत, ते तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ऑनलाईन जोडले गेले होते. आमची ही दर महिन्याला होणारी एक ‘रूटीन मिटिंग’ आहे, ज्यामध्ये पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आम्हाला पुढील राजकीय वाटचालीसाठी मार्गदर्शन करत असतात. पुढील महिन्यातही अशीच बैठक होईल. आजच्या बैठकीला जे खासदार काही घरगुती आणि अपरिहार्य कारणांमुळे प्रत्यक्ष येऊ शकले नाहीत, ते येत्या दोन-तीन दिवसांत स्वतः मुंबईत येऊन मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंची भेट घेतील. त्यामुळे विरोधकांनी वावड्या उठवणे बंद करावे.”

बैठकीनंतर संजय राऊत यांनी माहिती दिली

संजय राऊत यांनी सांगितले की, ‘मातोश्री’ येथे झालेल्या बैठकीला पक्षाचे सर्व नऊ खासदार उपस्थित होते. यापैकी चार खासदार प्रत्यक्ष ‘मातोश्री’वर उपस्थित होते, तर पाच जण ऑनलाइन माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले. राऊत यांनी स्पष्ट केले की, हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचा मुलगा विधानपरिषदेची निवडणूक लढतोय, त्यामुळे ते ऑनलाईन होते. तर, संजय जाधव – फोनवरून उपस्थित होते. यवतमाळचे खासदार संजय देशमुखांच्या घरीही मुलीचं लग्न आहे, त्यामुळे ते देखील ऑनलाईन उपस्थित होते. तर, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि खासदार ओमराजे कौटुंबिक कारणास्तव बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित होते, अशी माहिती संजय राऊत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.

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Web Title: Sanjay raut makes a major revelation after the high voltage meeting at matoshree

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Published On: Jun 14, 2026 | 04:10 PM

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