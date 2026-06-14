शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज ‘मातोश्री’वर लोकसभेतील सर्व खासदारांची महत्त्वाची बैठक बोलावली
बैठकीत
अरविंद सावंत
अनिल देसाई
संजय दिना पाटील
राजाभाऊ वाझे
हे उपस्थित होते.शिवाय
ओमराजे निंबाळकर
भाऊसाहेब वाघचौरे
नागेश आष्टीकर
संजय देशमुख हे खासदार व्हर्चुअली… — Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 14, 2026
मुंबईतील खासदार वगळता मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील खासदारांची प्रत्यक्ष अनुपस्थिती आजच्या बैठकीत प्रकर्षाने दिसून आली. प्रत्यक्ष उपस्थित राहिलेल्या नेत्यांमध्ये प्रामुख्याने मुंबई आणि नाशिकच्या खासदारांचा समावेश होता:
अरविंद सावंत (खासदार, मुंबई दक्षिण)
संजय दीना पाटील (खासदार, मुंबई उत्तर-पूर्व)
अनिल देसाई (खासदार, मुंबई दक्षिण-मध्य)
राजाभाऊ वाजे (खासदार, नाशिक)
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बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत यांनी खासदारांच्या नाराजीच्या आणि शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या सर्व अफवा फेटाळून लावल्या. ते म्हणाले: “शिवसेना उबाठा पक्षाचे सर्वच्या सर्व ९ खासदार या बैठकीला पूर्णवेळ उपस्थित होते. जे प्रत्यक्ष येऊ शकले नाहीत, ते तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ऑनलाईन जोडले गेले होते. आमची ही दर महिन्याला होणारी एक ‘रूटीन मिटिंग’ आहे, ज्यामध्ये पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आम्हाला पुढील राजकीय वाटचालीसाठी मार्गदर्शन करत असतात. पुढील महिन्यातही अशीच बैठक होईल. आजच्या बैठकीला जे खासदार काही घरगुती आणि अपरिहार्य कारणांमुळे प्रत्यक्ष येऊ शकले नाहीत, ते येत्या दोन-तीन दिवसांत स्वतः मुंबईत येऊन मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंची भेट घेतील. त्यामुळे विरोधकांनी वावड्या उठवणे बंद करावे.”
संजय राऊत यांनी सांगितले की, ‘मातोश्री’ येथे झालेल्या बैठकीला पक्षाचे सर्व नऊ खासदार उपस्थित होते. यापैकी चार खासदार प्रत्यक्ष ‘मातोश्री’वर उपस्थित होते, तर पाच जण ऑनलाइन माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले. राऊत यांनी स्पष्ट केले की, हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचा मुलगा विधानपरिषदेची निवडणूक लढतोय, त्यामुळे ते ऑनलाईन होते. तर, संजय जाधव – फोनवरून उपस्थित होते. यवतमाळचे खासदार संजय देशमुखांच्या घरीही मुलीचं लग्न आहे, त्यामुळे ते देखील ऑनलाईन उपस्थित होते. तर, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि खासदार ओमराजे कौटुंबिक कारणास्तव बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित होते, अशी माहिती संजय राऊत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
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