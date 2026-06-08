Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘एकनाथ शिंदेजी, राहुलजींवर टीका करण्याची तुमची पात्रता नाही. दिल्लीसमोर लाचारी पत्करून…’ वर्षा गायकवाडांचा शिंदेंवर निशाणा

Updated On: Jun 08, 2026 | 07:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या बैठकीवर भाष्य करत टीका केलेली असतानाच आता काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी शिंदेंना प्रत्युत्तर देत, देशाचे नेते राहुल गांधींवर टीका करण्याची तुमची पात्रता नसल्याचे बोलत त्यांनी एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला आहे.

Varsha Gaikwad, Maharashtra Government, disqualification of beneficiaries in Ladki Bahin Yojana, Ladki Bahin Yojana,

'राहुलजींवर टीका करण्याची तुमची पात्रता नाही.,' वर्षा गायकवाडांचा शिंदेंवर निशाणा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

देशभरात राजकीय घडामोडीना आता वेग आला असून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर टीकाटिपण्या, आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडात आहेत. राजधानी दिल्लीत आज पार पडलेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीवरून भाजप आणि महायुतीच्या नेत्यांनी टीका करायला सुरुवात केली असतानाच आता इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनीही त्यांना जशास तसे उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या बैठकीवर भाष्य करत टीका केलेली असतानाच आता काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी शिंदेंना प्रत्युत्तर देत चांगलीच आगपाखड केली आहे. देशाचे नेते राहुल गांधींवर टीका करण्याची तुमची पात्रता नसल्याचे बोलत त्यांनी एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला आहे.

आज (सोमवार, ८ जून) दिल्लीत इंडिया आघाडीची महत्वाची बैठक पार पडली. संपूर्ण देशभराचे लक्ष या बैठकीकडे लागले होते. इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी या बैठकीत सहभाग नोंदवला. मात्र शिवसेना ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे दिल्लीत हजार राहू शकले नाहीत. त्यांनी ऑनलाईन मीटिंगद्वारे या बैठकीत सहभाग घेतला. आता यावरून इंडिया आघाडीवर जोरदार हल्लाबोल करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांच्या नेतृत्वावर आणि एकजुटीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि शिवसेना ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर त्यांनी टीकास्त्र सोडले. यावरून वर्षा गायकवाड यांनी आपल्या X अकाऊंटवरून एकनाथ शिंदेंना प्रत्युत्तर दिले आहे.

काय म्हणाल्या वर्षा गायकवाड?

यावेळी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, “एकनाथ शिंदेजी, देशाचे नेते, जननायक राहुलजींवर टीका करण्याची तुमची पात्रता नाही. दिल्लीसमोर लाचारी पत्करून सत्ता मिळवणारे तुम्ही जनसामान्यांसाठी सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या राहुलजींवर टीका करता? हा तर सूर्याला दिवा दाखवण्याचा प्रकार आहे. सत्तेसाठी स्वतःचा पक्ष, विचार आणि जनतेने दिलेला विश्वास पायदळी तुडवणाऱ्यांनी लोकशाहीच्या मूल्यांवर बोलणे म्हणजे मोठा विनोद आहे.”

“तुमच्या स्वतःच्या पक्षात असंतोष धुमसत आहे. भाजप स्लो पॉयझनसारखं तुमच्या पक्षाला कमकुवत करतंय, असं तुमचेच आमदार म्हणताहेत. अशा वेळी स्वतःच्या घराला लागलेली आग विझवण्याऐवजी दुसऱ्यांच्या घरात डोकावणं बंद करा! इंडिया आघाडी एकजुटीने व मजबुतीने जनतेचे प्रश्न मांडत आहे. शेवटी एवढंच सांगेन, दिल्लीसमोर नतमस्तक होऊन मिळवलेली खुर्ची आणि जनतेच्या विश्वासातून मिळवलेले नेतृत्व यामध्ये जमीन-आस्मानाचा फरक असतो, हे लक्षात ठेवा,” असे म्हणत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

‘इंडिया आघाडी गलितगात्र; विरोधकांचे मनोबल खच्ची,’ एकनाथ शिंदेंचा घणाघात; फेसबुक लाईव्हवरून उद्धव ठाकरेंवर निशाणा 

काय म्हणाले होते एकनाथ शिंदे?

इंडिया आघाडीच्या बैठकीवर भाष्य करत एकनाथ शिंदेनी राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली होती. काँग्रेसचे राहुल गांधी यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करताना शिंदे म्हणाले की, “देशभर बैठका घेतल्या जात असल्या तरी त्यामागे ठोस दिशा दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील अनेक वर्षे देशाचे नेतृत्व करतील, कारण त्यांना १४० कोटी भारतीयांचा आशीर्वाद आणि विश्वास लाभला आहे. राहुल गांधींनी आधी स्वतः सातत्याने देशात राहून काम करून दाखवावे, त्यानंतरच मोदींवर टीका करावी,” असा टोला त्यांनी लगावला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, ममता बॅनर्जी या नेत्यांनी देखील राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाच्या सातत्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले असल्याचे सांगत शिंदे म्हणाले की, “देशात असताना आणि देशाबाहेर गेल्यानंतरही पंतप्रधानांची बदनामी करण्याचे राजकारण सुरू आहे. ही कसली देशभक्ती आहे,” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

‘एकनाथ शिंदेनी मुख्यमंत्री व्हावं ही माझीही मागणी,’ बच्चू कडूंनंतर उदय सामंत यांचेही मोठे वक्तव्य, महायुतीत तिढा?

Web Title: Varsha gaikwad slams eknath shinde over remarks on rahul gandhi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 08, 2026 | 07:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘इंडिया आघाडी गलितगात्र; विरोधकांचे मनोबल खच्ची,’ एकनाथ शिंदेंचा घणाघात; फेसबुक लाईव्हवरून उद्धव ठाकरेंवर निशाणा 
1

‘इंडिया आघाडी गलितगात्र; विरोधकांचे मनोबल खच्ची,’ एकनाथ शिंदेंचा घणाघात; फेसबुक लाईव्हवरून उद्धव ठाकरेंवर निशाणा 

India Alliance PC: शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा आणि…; इंडिया आघाडीच्या बैठकीत ५ मु्द्द्यांवर चर्चा
2

India Alliance PC: शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा आणि…; इंडिया आघाडीच्या बैठकीत ५ मु्द्द्यांवर चर्चा

‘एकनाथ शिंदेनी मुख्यमंत्री व्हावं ही माझीही मागणी,’ बच्चू कडूंनंतर उदय सामंत यांचेही मोठे वक्तव्य, महायुतीत तिढा?
3

‘एकनाथ शिंदेनी मुख्यमंत्री व्हावं ही माझीही मागणी,’ बच्चू कडूंनंतर उदय सामंत यांचेही मोठे वक्तव्य, महायुतीत तिढा?

‘ठाण्यातील धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना…’; DCM एकनाथ शिंदेंचे गती देण्याचे निर्देश
4

‘ठाण्यातील धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना…’; DCM एकनाथ शिंदेंचे गती देण्याचे निर्देश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘एकनाथ शिंदेजी, राहुलजींवर टीका करण्याची तुमची पात्रता नाही. दिल्लीसमोर लाचारी पत्करून…’ वर्षा गायकवाडांचा शिंदेंवर निशाणा

‘एकनाथ शिंदेजी, राहुलजींवर टीका करण्याची तुमची पात्रता नाही. दिल्लीसमोर लाचारी पत्करून…’ वर्षा गायकवाडांचा शिंदेंवर निशाणा

Jun 08, 2026 | 07:03 PM
दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्या; प्रवेशपत्र डाउनलोडसाठी मंडळाकडून सूचना जारी

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्या; प्रवेशपत्र डाउनलोडसाठी मंडळाकडून सूचना जारी

Jun 08, 2026 | 06:57 PM
IND vs AFG: ऐतिहासिक विजय मिळवूनही टीम इंडिया रिकाम्या हाताने! WTC पॉईंट टेबलमध्ये मिळाला नाही एकही गुण? जाणून घ्या कारण

IND vs AFG: ऐतिहासिक विजय मिळवूनही टीम इंडिया रिकाम्या हाताने! WTC पॉईंट टेबलमध्ये मिळाला नाही एकही गुण? जाणून घ्या कारण

Jun 08, 2026 | 06:56 PM
SBI Chairman Statement : ‘केवळ Sensex कडे पाहू नका…’ SBI अध्यक्षांचा गुंतवणूकदारांना मोलाचा सल्ला

SBI Chairman Statement : ‘केवळ Sensex कडे पाहू नका…’ SBI अध्यक्षांचा गुंतवणूकदारांना मोलाचा सल्ला

Jun 08, 2026 | 06:51 PM
Crime News: अनोळखी मृतदेहापासून खुनाचा उलगडा; नवघर पोलिसांनी २ तासांत आरोपींना जेरबंद केले

Crime News: अनोळखी मृतदेहापासून खुनाचा उलगडा; नवघर पोलिसांनी २ तासांत आरोपींना जेरबंद केले

Jun 08, 2026 | 06:48 PM
IND V SL: श्रीलंकेची धुलाई करण्यासाठी Vaibhav Sooryavanshi सज्ज; कधी सुरू होणार सामना?

IND V SL: श्रीलंकेची धुलाई करण्यासाठी Vaibhav Sooryavanshi सज्ज; कधी सुरू होणार सामना?

Jun 08, 2026 | 06:38 PM
Morning Powerful Mantra: पायाखाली संपत्ती लोळणार! सकाळी उठताच म्हणा ‘हा’ चमत्कारी मंत्र, नशीब बदलेल

Morning Powerful Mantra: पायाखाली संपत्ती लोळणार! सकाळी उठताच म्हणा ‘हा’ चमत्कारी मंत्र, नशीब बदलेल

Jun 08, 2026 | 06:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें