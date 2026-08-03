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Kangana Ranaut On Sonakshi Sinha : सोनाक्षी सिन्हावर टीका करताना कंगनाने ओलांडली का मर्यादा? वक्तव्यामुळे नवा वाद

Updated On: Aug 03, 2026 | 06:28 PM IST
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सारांश

Kangana Ranaut On Sonakshi Sinha : बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत हिने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या एका स्टोरीमुळे सोशल मीडियावर नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. पोस्टमध्ये तिने कोणाचेही नाव घेतले नसले, तरी ती एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीवर अप्रत्यक्ष टीका असल्याची चर्चा सुरू आहे.

Kangana Ranaut: सोनाक्षी सिन्हावर टीका (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Kangana Ranaut: सोनाक्षी सिन्हावर टीका (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • कंगनाच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीची चर्चा रंगली.
  • पोस्टमध्ये कोणाचेही नाव घेतले नाही.
  • नेटकऱ्यांनी पोस्टचा संबंध सोनाक्षीशी जोडला.
Kangana Ranaut News:बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत(Kangana Ranaut:)तिच्या चित्रपटांइतकीच स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. कोणताही विषय असो, कंगना आपले मत सोशल मीडियावर मोकळेपणाने मांडत असते. त्यामुळे तिच्या प्रत्येक पोस्टची चर्चा रंगते. आता पुन्हा एकदा तिच्या एका इन्स्टाग्राम स्टोरीमुळे सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.

कंगनाचं नाव पुन्हा चर्चेत

अलीकडच्या काही दिवसांत कंगनाचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं होतं. त्याचदरम्यान तिने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये तिने कोणाचंही नाव घेतलं नाही, मात्र एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीवर अप्रत्यक्ष टीका केल्याची चर्चा सुरू झाली. पोस्टमधील काही उल्लेख पाहून सोशल मीडियावर अनेकांनी वेगवेगळे अंदाज व्यक्त केले. (Kangana Ranaut On Sonakshi Sinha)

याआधीही कंगनाच्या एका कथित सोशल मीडिया कृतीवरून वाद निर्माण झाला होता. काही स्क्रीनशॉट व्हायरल झाल्यानंतर तिने एका अभिनेत्रीबाबत आक्षेपार्ह पोस्टला पसंती दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र हे दावे फेटाळून लावत कंगनाने स्वतः स्पष्टीकरण दिलं. तिच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडियावर फिरणारा तो स्क्रीनशॉट बनावट होता आणि ती कोणाच्याही शरीरयष्टीवर टिप्पणी करण्याच्या विरोधात आहे.

कंगनाने आणखी एक स्टोरी शेअर

यानंतर कंगनाने आणखी एक स्टोरी शेअर केली. त्यामध्ये तिने एका अभिनेत्रीच्या कपड्यांच्या शैलीवर आणि सार्वजनिक वावरावर भाष्य केलं. नाव न घेता केलेल्या या पोस्टमध्ये तिने त्या अभिनेत्रीच्या फॅशन सेन्सवर टीका केली. पूर्वीची तिची स्टाईल अधिक चांगली होती, असा उल्लेख करत आता तिच्या पेहरावात मोठा बदल झाल्याचं मत कंगनाने व्यक्त केलं.

याच पोस्टमध्ये कंगनाने त्या अभिनेत्रीच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही काही सूचक टिप्पणी केली. नातेसंबंध आणि व्यक्तिमत्त्व यांचा संबंध बाह्य रूपाशी जोडत तिने स्वतःचं मत मांडलं. तसेच, “स्टाईलसाठी मदत हवी असेल तर मी तयार आहे,” अशा आशयाचं विधानही तिने केलं. या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेला आणखी उधाण आलं.

कंगनाने संपूर्ण पोस्टमध्ये कोणत्याही अभिनेत्रीचं नाव

विशेष म्हणजे, कंगनाने संपूर्ण पोस्टमध्ये कोणत्याही अभिनेत्रीचं नाव घेतलेलं नाही. तरीही पोस्टमधील संदर्भांवरून अनेक सोशल मीडिया युजर्स वेगवेगळ्या अभिनेत्रींची नावं जोडत आहेत. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या चर्चा सध्या केवळ सोशल मीडियावरील अंदाजांपुरत्याच मर्यादित आहेत.

कंगना रणौत याआधीही अनेक वेळा तिच्या स्पष्ट मतांमुळे चर्चेत राहिली आहे. सामाजिक, राजकीय किंवा चित्रपटसृष्टीतील घडामोडींवर ती सातत्याने प्रतिक्रिया देत असते. तिच्या वक्तव्यांना काही जण समर्थन देतात, तर काहीजण त्यावर टीका करतात. त्यामुळे तिची प्रत्येक पोस्ट काही वेळातच व्हायरल होते.

अभिनेत्रीकडून कोणतीही प्रतिक्रिया समोर नाही..

दरम्यान, या नव्या पोस्टनंतर संबंधित अभिनेत्रीकडून कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. त्यामुळे पुढे या विषयावर आणखी काही घडामोडी होतात का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. सध्या मात्र कंगनाची ही पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली असून तिच्यावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

Web Title: Kangana ranaut cryptic instagram story targets sonakshi sinha

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Published On: Aug 03, 2026 | 06:28 PM

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