Kangana Ranaut On Sonakshi Sinha : सोनाक्षी सिन्हावर टीका करताना कंगनाने ओलांडली का मर्यादा? वक्तव्यामुळे नवा वाद

अलीकडच्या काही दिवसांत कंगनाचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं होतं. त्याचदरम्यान तिने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये तिने कोणाचंही नाव घेतलं नाही, मात्र एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीवर अप्रत्यक्ष टीका केल्याची चर्चा सुरू झाली. पोस्टमधील काही उल्लेख पाहून सोशल मीडियावर अनेकांनी वेगवेगळे अंदाज व्यक्त केले. (Kangana Ranaut On Sonakshi Sinha)
याआधीही कंगनाच्या एका कथित सोशल मीडिया कृतीवरून वाद निर्माण झाला होता. काही स्क्रीनशॉट व्हायरल झाल्यानंतर तिने एका अभिनेत्रीबाबत आक्षेपार्ह पोस्टला पसंती दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र हे दावे फेटाळून लावत कंगनाने स्वतः स्पष्टीकरण दिलं. तिच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडियावर फिरणारा तो स्क्रीनशॉट बनावट होता आणि ती कोणाच्याही शरीरयष्टीवर टिप्पणी करण्याच्या विरोधात आहे.
यानंतर कंगनाने आणखी एक स्टोरी शेअर केली. त्यामध्ये तिने एका अभिनेत्रीच्या कपड्यांच्या शैलीवर आणि सार्वजनिक वावरावर भाष्य केलं. नाव न घेता केलेल्या या पोस्टमध्ये तिने त्या अभिनेत्रीच्या फॅशन सेन्सवर टीका केली. पूर्वीची तिची स्टाईल अधिक चांगली होती, असा उल्लेख करत आता तिच्या पेहरावात मोठा बदल झाल्याचं मत कंगनाने व्यक्त केलं.
याच पोस्टमध्ये कंगनाने त्या अभिनेत्रीच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही काही सूचक टिप्पणी केली. नातेसंबंध आणि व्यक्तिमत्त्व यांचा संबंध बाह्य रूपाशी जोडत तिने स्वतःचं मत मांडलं. तसेच, “स्टाईलसाठी मदत हवी असेल तर मी तयार आहे,” अशा आशयाचं विधानही तिने केलं. या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेला आणखी उधाण आलं.
विशेष म्हणजे, कंगनाने संपूर्ण पोस्टमध्ये कोणत्याही अभिनेत्रीचं नाव घेतलेलं नाही. तरीही पोस्टमधील संदर्भांवरून अनेक सोशल मीडिया युजर्स वेगवेगळ्या अभिनेत्रींची नावं जोडत आहेत. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या चर्चा सध्या केवळ सोशल मीडियावरील अंदाजांपुरत्याच मर्यादित आहेत.
कंगना रणौत याआधीही अनेक वेळा तिच्या स्पष्ट मतांमुळे चर्चेत राहिली आहे. सामाजिक, राजकीय किंवा चित्रपटसृष्टीतील घडामोडींवर ती सातत्याने प्रतिक्रिया देत असते. तिच्या वक्तव्यांना काही जण समर्थन देतात, तर काहीजण त्यावर टीका करतात. त्यामुळे तिची प्रत्येक पोस्ट काही वेळातच व्हायरल होते.
दरम्यान, या नव्या पोस्टनंतर संबंधित अभिनेत्रीकडून कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. त्यामुळे पुढे या विषयावर आणखी काही घडामोडी होतात का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. सध्या मात्र कंगनाची ही पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली असून तिच्यावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.