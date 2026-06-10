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IND Vs ENG: रिचा घोषची झुंजार खेळी व्यर्थ; अटीतटीच्या सामन्यात इंग्लंडचा भारतावर 5 रन्सने विजय

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:24 PM IST
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सारांश

शेवटच्या ओव्हरमध्ये भारतीय संघाला 3 बॉलमध्ये 6 रन्सची गरज होती. त्याच वेळेस रिचा घोष 68 रन्सवर आउट झाली. त्यामुळे भारताने हा सामना गमावला. आजच्या सराव सामन्यात भारताचा इंग्लंडने 5 रन्सने पराभव केला आहे.

IND Vs ENG: रिचा घोषची झुंजार खेळी व्यर्थ; अटीतटीच्या सामन्यात इंग्लंडचा भारतावर 5 रन्सने विजय

इंग्लंडचा भारतावर 5 रन्सने विजय (फोटो- ians)

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विस्तार

इंग्लंड अन् भारतामध्ये पार पडला सराव सामना 
१२ जूनपासून सुरू होणार महिला विश्वचषक स्पर्धा 
हरमनप्रीत कौर करणार भारताचे नेतृत्व

India Vs England Practise Match Updates: 12 जूनपासून आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा सुरू होणार आहे. त्याआधी संघ आपले सराव सामने खेळत आहेत. आज भारत आणि इंग्लंडमध्ये सराव सामना पार पडला. या सामन्यात इंग्लंडचा 5 रन्सने विजयी झाला आहे. रिचा घोषची शानदार खेळी व्यर्थ गेली आहे. दरम्यान हा सराव सामना असल्याचे वर्ल्डकप भारत अधिक चांगला खेळ करेल असे म्हटले जात आहे.

वर्ल्ड कप सुरू होण्याआधी भारताने आज इंग्लंडविरुद्ध अपला दूसरा सराव सामना खेळला. मात्र या सामन्यात भारताला 5 रन्सने पराभव स्वीकारावा लागला आहे. हा शेवटच्या ओव्हरमध्ये इंग्लंडच्या बाजूने झुकला. रिचा घोषने शानदार खेळी केली. मात्र तिची 68 रन्सची खेळी व्यर्थ गेली. तिची ही खेळी भारताला विजयापर्यन्त नेण्यास अपयशी ठरली.

इंग्लंडच्या सांगणे प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. इंग्लंडने 6 विकेट्स गामावत 20 ओव्हर्समध्ये 171 रन्स केल्या. एमी जोन्सने शानदार 64 रन्सची खेळी केली. तर कर्णधार साईवर ब्रट 57 रन्सने महत्वाचे योगदान दिले. डैनी गिब्सनने 30 रन्सकर संघाला 171 रन्सपर्यन्त पोहोचवले. भारताकडून श्रेयांका पाटीलने 2 विकेट्स घेतल्या. शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह, राधा यादव, श्री चरणी यांना प्रत्येकी 1-1 विकेट मिळाली.

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भारताकडून रिचा घोषने शानदार 68 रन्सची खेळी केली. स्मृती मंधाना केवळ 1 रन करून आउट झाला. तर शेफाली वर्मा 13 रन्स करून आउट झाली. तर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने 17 रन्सची खेळी केली. एकामागोमाग विकेट्स गेल्याने भारताची स्थिती बिकट झाली होती. मात्र रिचा घोषने एका बाजूने भारताची बाजू सांभाळली. तिने 68 रन्सची शानदार खेळी केली.

शेवटच्या ओव्हरमध्ये भारतीय संघाला 3 बॉलमध्ये 6 रन्सची गरज होती. त्याच वेळेस रिचा घोष 68 रन्सवर आउट झाली. त्यामुळे भारताने हा सामना गमावला. आजच्या सराव सामन्यात भारताचा इंग्लंडने 5 रन्सने पराभव केला आहे. भारताचा संघ 19.5 ओव्हर्समध्ये 166 रन्सवर ऑल आउट झाला. आता भारत 14 जून रोजी पाकिस्तानविरुद्ध आपला पाहिला सामना खेळणार आहे.

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वेस्ट इंडिजचा दारुण पराभव

12 जूनपासून आयसीसी महिला विश्वचषक 2026 स्पर्धा सुरू होणार आहे. 14 जून रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान आमनेसामने येणार आहेत. त्यापूर्वी भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज महिला संघाचा सराव सामना पार पडला. या सामन्यात भारतीय संघाचा विजय मिळवला आहे. वेस्ट इंडिज संघाचा 26 रन्सने पराभव झाला आहे.

Web Title: England beat india by 5 runs richa ghosha practise match icc womens t 20 world cup 2026

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Published On: Jun 10, 2026 | 09:24 PM

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