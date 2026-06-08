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FIFA World Cup 2026: खेळाडूंच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर! इंग्लंड टीमच्या बेस कॅम्पजवळ थरार; अंधाधुंद गोळीबारात ९ जखमी

Updated On: Jun 08, 2026 | 05:51 PM IST
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सारांश

Firing At England Team Base Camp before Fifa World Cup 2026:फिफा विश्वचषक २०२६ सुरू होण्याआधी, अमेरिकेत अंदाधुंद गोळीबाराची एक घटना घडली. ही घटना इंग्लंड संघाच्या कन्सास सिटी येथील बेस कॅम्पजवळ घडली असून या गोळीबारात ९ जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

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विस्तार
  • फीफा विश्वचषक 2026 पूर्वी मोठी खळबळ
  • इंग्लंड टीमच्या बेस कॅम्पजवळ गोळीबार
  • 9 जखमी
फिफा विश्वचषक २०२६ सुरू होण्याच्या काही दिवसआधी, अमेरिकेत अंदाधुंद गोळीबाराची एक घटना घडली. अमेरिकेत अशा घटना सर्रास घडत असतात. यावेळी, अमेरिकेतील ही अंदाधुंद गोळीबाराची घटना चर्चेत आहे, कारण ती फिफा विश्वचषक २०२६ साठीच्या इंग्लंड संघाच्या बेस कॅम्पजवळ घडल. इंग्लंड संघाचा बेस कॅम्प मिसौरीमधील कन्सास सिटी येथे आहे, जिथे गोळीबाराचा आवाज ऐकू आला. या अंदाधुंद गोळीबारात नऊ जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.

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इंग्लंड संघाच्या बेस कॅम्पजवळ गोळीबार

कन्सास सिटी पोलिसांनी सांगितले की, हा गोळीबार शनिवारी पहाटे ४ वाजता इंग्लंड संघाच्या बेस कॅम्पपासून १० मिनिटांच्या अंतरावर झाला असून इंग्लंड संघाचे हॉटेल घटनास्थळापासून अगदी जवळ होते. परंतु, इंग्लंड संघ फिफा विश्वचषक २०२६ साठी अद्याप कन्सास सिटीमध्ये दाखल झाला नव्हता. जेव्हा कॅन्सस सिटीमध्ये ही घटना घडली, तेव्हा इंग्लंड संघ फ्लोरिडातील पाम बीच येथे विश्वचषकासाठी सराव करत होता. इंग्लंड संघ १३ जून रोजी कन्सास सिटीमध्ये दाखल होईल.

गोळीबारात ९ जण जखमी

कन्सास सिटी पोलीस विभागाच्या एका कॅप्टनच्या म्हणण्यानुसार, गोळीबाराचा आवाज ऐकताच ते तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. तिथे पोहोचल्यावर त्यांना चेंगराचेंगरी झाल्याचे आढळले. या घटनेत जखमी झालेल्या तीन महिलांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. चेंगराचेंगरीमुळे जखमींची संख्या झपाट्याने नऊवर पोहोचली. त्यानंतर, त्यांना जवळच्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सध्या कोणालाही ताब्यात घेण्यात आलेले नाही, परंतु घटनास्थळी पेट्रोलिंग सुरू आहे.

कन्सास सिटी हे इंग्लंडचे बेस कॅम्प

फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये सहभागी होण्यापूर्वी, इंग्लंडने न्यूझीलंडविरुद्ध एक सराव सामना खेळला, ज्यात त्यांनी १-० ने विजय मिळवला. त्यांचा दुसरा सराव सामना बुधवारी कोस्टा रिकाविरुद्ध होईल. संघ १३ जून रोजी कन्सास सिटीसाठी रवाना होईल. फिफा विश्वचषक २०२६ दरम्यान कॅन्सस सिटी हे इंग्लंडचे मुख्य बेस कॅम्प असेल.

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Web Title: Fifa world cup 2026 england base camp kansas city shooting 9 injured breaking news

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Published On: Jun 08, 2026 | 05:51 PM

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