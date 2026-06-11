FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक व्हिसा वादावर ट्रम्प यांची कठोर भूमिका; हजारो तिकीटे रद्द? इराणी चाहते नाराज

FIFA World Cup 2026: दिवसाची रात्र अन् रात्रीची…; भारतात कुठे आणि कधी दिसणार फिफा वर्ल्ड कप?
फेडरेशनने मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, फिफाचा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा अधिकृत प्रक्रियेद्वारे तिकीट मिळण्याच्या आशेने अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे होणाऱ्या स्पर्धासाठी मोठ्या संख्येने इराणी चाहते दाखल झाले आहेत. असोसिएशनने सांगितले की, अनेक इराणी फुटबॉल चाहत्यांनी अधिकृत प्रक्रियेवर विश्वास ठेवून सामना पाहण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था आधीच केली होती.
ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावरून वाद या संपूर्ण वादाचे मूळ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मार्चमध्ये दिलेले विधान असल्याचे मानले जात आहे. १२ मार्च रोजी अमेरिका आणि इराणमधील तणावाच्या काळात ट्रम्प यांनी इराणच्या संघाला विश्वचषक स्पर्धेत भाग घेण्याची परवानगी द्यायची का असा प्रश्न उपस्थित केला होता. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले होते की, इराणच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघाचे विश्वचषकात स्वागत आहे, मात्र त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांनी येथे येणे योग्य ठरेल असे मला वाटत नाही. तथापि, फिफाने नंतर संघाचे सामने अमेरिकेबाहेर आयोजित करण्याची इराणची विनंती केली होती.
तिकीट वादापूर्वी इराणच्या संघालाही व्हिसा संकटाचा सामना करावा लागला होता, वृत्तानुसार, खेळाडूंना स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्याच्या केवळ १० दिवस आधी अमेरिकन हिसा मिळाला, ज्यामुळे त्यांच्या तयारीवर परिणाम झाला. याशिवाय संघातील अनेक महत्त्वाच्या प्रशासकीय आणि व्यवस्थापन अधिका-यांना व्हिसा देण्यात आलेला नाही. इराण फुटबॉल महासंघाने हे यजमान देशाच्या जबाबदाऱ्या आणि फिफा नियमांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. इराणचे राजदूत अली पासंदिदेह यांच्या म्हणण्यानुसार, तिजुआनाला पोहोचलेल्या ७० सदस्यीय शिष्टमंडळापैकी १५ जणांना अमेरिकेत जाण्यासाठी व्हिसा मिळाला नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प याचे मॅडिसन स्ववेअर गार्डन येथे आगमन हा एक ऐतिहासिक क्षण मानला गेला, कारण पहिल्यांदाच अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष एनबीए फायनल सामना पाहण्यासाठी आले होते. मात्र, त्याच्या आगमनाने वातावरण बदलले, अन् सारेकाही उलट झाले. कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत जमावातील काहींनी मोठी आरडाओरड केली.
एमएजीए प्रचारादरम्यान, जिथे ट्रम्प यांचा जल्लोष केला जात होता, या प्रसिद्ध मैदानाभोवतीचे वातावरण पूर्णपणे बदललेले दिसले, ट्रम्प यांनी एका एक्झुकिटिव्ह सूटमधून न्यूयॉर्क निक्स आणि सॅन अँटोनियो स्पर्स यांच्यातील सामना पाहिला. राष्ट्रगीताच्या वेळी त्याचा फोटो मोठ्या पडद्यावर दिसला, तेव्हा अनेक चाहत्यांनी भरभरून दाद दिली. यावरून देशाची फाळणी झाली आहे. अगदी अशा ठिकाणी जे सहसा एकत्र येण्यासाठी आणि उत्सव साजरा करण्यासाठी असते. बाहेर मॅनहॅटनचे रस्ते बंद होते.
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