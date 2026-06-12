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IND vs AFG: मैदानात रोहित शर्मा पाऊल ठेवताच तुटणार 37 वर्ष जुना रेकॉर्ड, सचिन-विराट तर कोसो दूर

Updated On: Jun 12, 2026 | 05:00 PM IST
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सारांश

टीम इंडियाचा हिटमॅन रोहित शर्मा एक मोठा विक्रम मोडण्याच्या मार्गावर आहे. तो भारतासाठी एक अशी कामगिरी करणार आहे, आजपर्यंत इतर कोणत्याही खेळाडूने केलेली नाही. अगदी तेंडुलकरही हा रेकॉर्ड करू शकला नाही

रोहित शर्मा नव्या रेकॉर्डसाठी सज्ज (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

रोहित शर्मा नव्या रेकॉर्डसाठी सज्ज (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • रोहित शर्मा मोडणार ३७ वर्ष जुना रेकॉर्ड 
  • भारत विरुद्ध अफगाणिस्तानच्या एकदिवसीय सामन्यात रोहित करणार मोठी कामगिरी 
  • असा रेकॉर्ड करणारा ३७ वर्षानंतरचा हा भारतीय खेळाडू 
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका १३ जून रोजी सुरू होणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्याची सर्वच जण उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. कारण सर्वांचा लाडका रोहित शर्मा पुन्हा खेळताना दिसणार आहे. 

रोहित शर्माला एकदिवसीय मालिकेत खेळण्यासाठी तंदुरुस्त घोषित करण्यात आले आहे. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात मैदानात उतरताच रोहित एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठेल आणि एक नवा विक्रम सेट करेल. हा विक्रम करणारा तो ३७ वर्षानंतर भारतीय खेळाडू ठरणार आहे. सचिन तेंडुलकर वा विराट कोहली यासारख्या दिग्गजांना मागे टाकून रोहित शर्माच्या नावावर हा रेकॉर्ड होणार आहे. 

रोहित शर्मा एक मोठा विक्रम मोडणार

खरं तर, जर रोहित शर्माने धर्मशाळा मैदानावर अफगाणिस्तानविरुद्ध आपला पहिला एकदिवसीय सामना खेळला, तर तो भारतासाठी एकदिवसीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरेल. रोहित मोहिंदर अमरनाथ यांच्या नावावर असलेला ३७ वर्षांचा जुना विक्रम मोडणार आहे. रोहित शर्मा सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असून त्याने सराव सामन्यातही चांगली खेळी करून दाखवली होती. त्यामुळे अफगाणिस्तानविरूद्धच्या सामन्यात रोहितकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. 

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रोहित एक मोठा विक्रम मोडणार

मोहिंदर यांनी वयाच्या ३९ वर्षे आणि ३६ दिवसांनी आपला शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला होता. शनिवारी अर्थात १३ जून, २०२६ रोजी रोहित शर्माचे वय हे ३९ वर्षे आणि ४४ दिवस इतके असेल. एकूणच, एकदिवसीय क्रिकेटमधील सर्वात वयस्कर खेळाडू नेदरलँड्सचा नोलन क्लार्क आहे, जो ४७ वर्षे आणि २५७ दिवसांच्या वयात खेळला होता. 

न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला

रोहितची शेवटची एकदिवसीय मालिका या वर्षाच्या सुरुवातीला न्यूझीलंडविरुद्ध झाली होती. तीन सामन्यांच्या मालिकेत रोहितची कामगिरी सामान्य होती. त्यामुळे, चाहते अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताच्या या माजी कर्णधाराकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा करतील. ५० षटकांच्या फॉरमॅटमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध रोहितचा रेकॉर्ड चांगला आहे.

अफगाणिस्तानविरुद्ध उत्कृष्ट रेकॉर्ड

तीन सामन्यांमध्ये रोहितने अफगाणिस्तानविरुद्ध ७५ च्या सरासरीने आणि १२७ च्या स्ट्राइक रेटने १५० धावा केल्या आहेत. या काळात रोहितने एक शतकही झळकावले आहे. विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्या यांच्या अनुपस्थितीत रोहितवर अधिक जबाबदारी असेल. दुखापतीमुळे कोहली आणि हार्दिक या मालिकेत नाहीत. विराट हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीने त्रस्त आहे, तर हार्दिकच्या डाव्या पायाला किरकोळ दुखापत झाली आहे. विराटच्या जागी यशस्वी जयस्वालला संघात स्थान देण्यात आले आहे. 

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Web Title: India vs afghanistan rohit sharma ready to break 37 year old record in first odi against afg

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Published On: Jun 12, 2026 | 05:00 PM

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