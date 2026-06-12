IND vs AFG: मैदानात रोहित शर्मा पाऊल ठेवताच तुटणार 37 वर्ष जुना रेकॉर्ड, सचिन-विराट तर कोसो दूर

रोहित शर्माला एकदिवसीय मालिकेत खेळण्यासाठी तंदुरुस्त घोषित करण्यात आले आहे. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात मैदानात उतरताच रोहित एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठेल आणि एक नवा विक्रम सेट करेल. हा विक्रम करणारा तो ३७ वर्षानंतर भारतीय खेळाडू ठरणार आहे. सचिन तेंडुलकर वा विराट कोहली यासारख्या दिग्गजांना मागे टाकून रोहित शर्माच्या नावावर हा रेकॉर्ड होणार आहे.
रोहित शर्मा एक मोठा विक्रम मोडणार
खरं तर, जर रोहित शर्माने धर्मशाळा मैदानावर अफगाणिस्तानविरुद्ध आपला पहिला एकदिवसीय सामना खेळला, तर तो भारतासाठी एकदिवसीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरेल. रोहित मोहिंदर अमरनाथ यांच्या नावावर असलेला ३७ वर्षांचा जुना विक्रम मोडणार आहे. रोहित शर्मा सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असून त्याने सराव सामन्यातही चांगली खेळी करून दाखवली होती. त्यामुळे अफगाणिस्तानविरूद्धच्या सामन्यात रोहितकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
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रोहित एक मोठा विक्रम मोडणार
मोहिंदर यांनी वयाच्या ३९ वर्षे आणि ३६ दिवसांनी आपला शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला होता. शनिवारी अर्थात १३ जून, २०२६ रोजी रोहित शर्माचे वय हे ३९ वर्षे आणि ४४ दिवस इतके असेल. एकूणच, एकदिवसीय क्रिकेटमधील सर्वात वयस्कर खेळाडू नेदरलँड्सचा नोलन क्लार्क आहे, जो ४७ वर्षे आणि २५७ दिवसांच्या वयात खेळला होता.
न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला
रोहितची शेवटची एकदिवसीय मालिका या वर्षाच्या सुरुवातीला न्यूझीलंडविरुद्ध झाली होती. तीन सामन्यांच्या मालिकेत रोहितची कामगिरी सामान्य होती. त्यामुळे, चाहते अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताच्या या माजी कर्णधाराकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा करतील. ५० षटकांच्या फॉरमॅटमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध रोहितचा रेकॉर्ड चांगला आहे.
अफगाणिस्तानविरुद्ध उत्कृष्ट रेकॉर्ड
तीन सामन्यांमध्ये रोहितने अफगाणिस्तानविरुद्ध ७५ च्या सरासरीने आणि १२७ च्या स्ट्राइक रेटने १५० धावा केल्या आहेत. या काळात रोहितने एक शतकही झळकावले आहे. विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्या यांच्या अनुपस्थितीत रोहितवर अधिक जबाबदारी असेल. दुखापतीमुळे कोहली आणि हार्दिक या मालिकेत नाहीत. विराट हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीने त्रस्त आहे, तर हार्दिकच्या डाव्या पायाला किरकोळ दुखापत झाली आहे. विराटच्या जागी यशस्वी जयस्वालला संघात स्थान देण्यात आले आहे.
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