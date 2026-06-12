IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण पुढे ढकलणार? भारताच्या आयर्लंड दौऱ्यावर संकटाचे ढग, देशात हिंसाचार भडकला

या १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने, आयपीएल २०२६ मधील आपल्या प्रभावी कामगिरीनंतर, आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठीच्या भारतीय संघात सर्वात तरुण खेळाडू म्हणून स्थान मिळवले होते. तो २६ जून रोजी बेलफास्टमध्ये आपला पहिला वरिष्ठ आंतरराष्ट्रीय सामना खेळेल अशी अपेक्षा होती. शहरातील वाढत्या हिंसाचारामुळे, ही दोन सामन्यांची मालिका ठरल्याप्रमाणे होईल की नाही, हे आता अस्पष्ट झाले आहे.
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नक्की काय घडले आहे?
ही चिंता या आठवड्याच्या सुरुवातीला बेलफास्टमध्ये झालेल्या अशांततेमुळे निर्माण झाली आहे, जी एका चाकू हल्ल्यानंतर भडकली होती. या हल्ल्यात ४० वर्षीय स्टीफन ओगिल्वी यांचा एक डोळा निकामी झाला आणि ते गंभीर जखमी झाले. एका ३० वर्षीय सुदानी निर्वासितावर हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या घटनेमुळे निदर्शने सुरू झाली, ज्याचे नंतर हिंसक रूप धारण झाले. वाहने जाळण्यात आली, अडथळे उभारण्यात आले आणि स्थलांतरित कुटुंबांच्या मालमत्तांना लक्ष्य करण्यात आले. आतापर्यंत १६ हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे आणि सलग दोन रात्री चाललेल्या या अशांततेत १२ पोलीस अधिकारी जखमी झाले आहेत.
परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष
क्रिकेट आयर्लंडने परिस्थितीची दखल घेतली असून, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत असल्याचे म्हटले आहे. क्रिकेट आयर्लंडने म्हटले आहे, “सध्या ज्या भागांमध्ये सामाजिक अशांतता आहे, तेथील परिस्थितीवर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवत आहोत. या रविवारच्या आयरिश सिनियर कप आणि नॅशनल कप सामन्यांबाबतचा निर्णय पुढील ४८ तासांत घेतला जाईल. आम्ही संबंधित अधिकारी आणि आमच्या प्रांतीय संघटनांच्या सतत संपर्कात आहोत. खेळाडू, प्रशिक्षक, सामना अधिकारी आणि समर्थकांची सुरक्षा आमच्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्याची आहे. आम्हाला माहिती मिळताच आम्ही अद्ययावत माहिती देऊ.”
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आयर्लंडने केले स्पष्ट
अशांततेमुळे लिस्बर्न येथील आंतर-प्रांतीय टी२० महोत्सवही रद्द झाल्यानंतर मंडळाने हे निवेदन जारी केले आहे. क्रिकेट आयर्लंडने हेही स्पष्ट केले आहे की, या आठवड्याच्या अखेरीस होणाऱ्या आयरिश सिनियर कप आणि नॅशनल कप सामन्यांबाबतचा निर्णय ४८ तासांच्या आत घेतला जाईल.
भारत २६ आणि २८ जून रोजी बेलफास्ट येथील स्टॉर्मोंट क्रिकेट मैदानावर आयर्लंडविरुद्ध दोन टी२० सामने खेळणार आहे. भारतीय संघाच्या युरोप दौऱ्याला दोन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, सूर्यवंशी व्यतिरिक्त, श्रेयस अय्यरच्या टी२० कर्णधारपदाच्या पदार्पणासाठीही ही मालिका महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.