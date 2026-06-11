Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • India Vs Afghanistan Odi Tri Series When And Where To Watch Live Streaming Vaibhav Sooryavashi Ready To Bat First

IND vs AFG: पदार्पणाची कसर भरून काढणार Vaibhav Sooryavanshi, कुठे आणि कधी पाहता येणार आजचा Live सामना

Updated On: Jun 11, 2026 | 10:08 AM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय क्रिकेट संघात पदार्पणस सज्ज असलेला युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी, श्रीलंका Tri Series चा दुसऱ्या सामन्यात खेळणार आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात त्याला केवळ १४ धावा करता आल्या होत्या.

वैभव सूर्यवंशी दाखवणार आज चमक (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

वैभव सूर्यवंशी दाखवणार आज चमक (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारत ए विरूद्ध अफगाणिस्तान ए रंगणार दुसरा सामना 
  • ट्राय सिरीजमध्ये दुसरा सामना खेळणार वैभव सूर्यवंशी
  • पहिल्या सामन्याचे उट्टे काढणार का भरून?
श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यातील रोमांचक आणि नाट्यमय विजयानंतर, भारत ‘अ’ संघ आता आपल्या पुढील मोहिमेसाठी पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. स्पर्धेच्या दुसऱ्या सामन्यात, तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ अफगाणिस्तान ‘अ’ संघाचा सामना करेल. हा सामना गुरुवार, ११ जून रोजी दांबुला येथील रंगीरी दांबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. भारतीय संघ आपली विजयी मालिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, तर दुसरीकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष पुन्हा एकदा भारताचा १५ वर्षीय फलंदाजीतील सनसनाटी खेळाडू, वैभव सूर्यवंशीवर असेल.

या त्रिकोणीय मालिकेत, भारतीय संघात आणि जगभरातील क्रिकेट पंडितांमध्येही चर्चेचा विषय ठरलेला खेळाडू म्हणजे १५ वर्षीय सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी. आज भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या शोधांपैकी एक म्हणून त्याला ओळखले जाते. पहिल्या सामन्यात श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्ध वैभवच्या एकदिवसीय पदार्पणाबद्दल प्रचंड उत्सुकता होती. तथापि, आपल्या पहिल्या एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय (अ) सामन्यात तो केवळ १४ धावांची छोटी खेळी करू शकला. जरी त्याची धावसंख्या कमी असली तरी, खेळपट्टीवर असताना त्याने आपल्या दर्जेदार खेळीने आणि अचूक टायमिंगने सर्वांना प्रभावित केले.

त्याने आपल्या फलंदाजीतील अपवादात्मक प्रतिभेची झलक दाखवली. अफगाणिस्तान ‘अ’ संघाविरुद्धच्या या महत्त्वपूर्ण सामन्यात संघाला चांगली सुरुवात करून देण्याची जबाबदारी वैभव सूर्यवंशीवर असेल. पहिल्या सामन्यातील संकोची खेळीनंतर, हा तरुण डावखुरा फलंदाज या संधीचा फायदा उठवण्यासाठी आणि एका मोठ्या खेळीने आपले महत्त्व सिद्ध करण्यासाठी उत्सुक असेल. दांबुल्लाची खेळपट्टी अफगाणिस्तानच्या फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध वैभवच्या तंत्राची आणि आक्रमकतेची कसोटी घेईल.

IND Vs AFG ODI Series: टीम इंडियाला सर्वात मोठा धक्का! ‘हा’ जबरदस्त खेळाडू गेला संघाबाहेर, विषय काय?

भारताने पराभवाच्या जबड्यातून विजय खेचून आणला

पहिल्या सामन्यात, भारत ‘अ’ संघाने श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्धचा गमावलेला सामना जवळजवळ जिंकलाच होता. प्रथम फलंदाजी करताना, अनुभवी ऋतुराज गायकवाडच्या शानदार आणि संयमी १०१ धावांच्या शतकाच्या जोरावर भारताने ६ गडी गमावून २७७ धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य उभारले. प्रत्युत्तरात, २७८ धावांचे लक्ष्य गाठताना श्रीलंका ‘अ’ संघ मजबूत स्थितीत दिसत होता. श्रीलंकेचा कर्णधार सहन अराचिगेने (७४ धावा, ७२ चेंडू) यजमान संघाला सहज विजय मिळवून दिला. भारतीय वेगवान गोलंदाज, विशेषतः अंशुल कंबोज, धावा देत होते. दरम्यान, आयुष बडोनी (२/४६) आणि अनुकूल रॉय (२/४९) या फिरकी गोलंदाजांच्या जोडीने अचूक गोलंदाजी करत भारताला सामन्यात टिकवून ठेवले.

अंतिम षटकांमध्ये अनपेक्षित वळण

सामन्यातील महत्त्वाचा क्षण तेव्हा आला, जेव्हा अंशुल कंबोजने स्थिरावलेल्या फलंदाज सहन अराचिगेला एक अचूक यॉर्कर टाकून बाद केले. यानंतर श्रीलंकेचा डाव पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळला. यजमान संघाने अवघ्या १० चेंडूंमध्ये आपल्या शेवटच्या चार विकेट गमावल्या. वेगवान गोलंदाज अर्शद खानने अंतिम षटकात भेदक गोलंदाजी करत तीन बळी घेतले आणि भारताला आठ धावांनी अविश्वसनीय विजय मिळवून दिला.

सामना वेळ आणि Live Streaming 

तुम्हाला भारत अ आणि अफगाणिस्तान अ यांच्यातील हा रोमांचक सामना थेट पहायचा असल्यास, येथे संपूर्ण तपशील आहेत:

तारीख: गुरुवार, 11 जून, 2026

वेळ: सकाळी 10:00 IST

स्थळ: रंगिरी डंबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, डंबुला (श्रीलंका)

टीव्ही चॅनेल: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क

Live Streaming: Sony LIV ॲप आणि वेबसाइट.

दोन्ही संघाचे प्लेईंग ११ 

भारत एः तिलक वर्मा (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अनुकुल रॉय, अंशुल कंबोज, अर्शद खान, विपराज निगम, यश ठाकूर, युधवीर सिंग चरक, कुशांत कुमार सिंधू, एन.

अफगाणिस्तान एः इम्रान मीर (कर्णधार), नूर उल रहमान (यष्टीरक्षक), हसन इसाखिल, बहीर शाह, इजाज अहमद अहमदझाई, फरमानुल्ला साफी, शम्स उर रहमान, खलील गुरबाज, झहीर खान, फरीदून दाऊदझाई, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल्ला अहमदझाई, खालिद तानिवाल, इशाक रहीमी, फैसल खान अहमदझाई.

IND vs AFG: रोहित शर्मा – हार्दिक पांड्या IN, विराट कोहली मात्र OUT, अफगाणिस्तानविरुद्ध ODI Playing 11 अशी असणार

Web Title: India vs afghanistan odi tri series when and where to watch live streaming vaibhav sooryavashi ready to bat first

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 10:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India A Vs AFG A: उद्या सूर्यवंशीचे ‘वैभव’ पणाला; अफगणिस्तान विरुद्ध भारत ‘अ’ किती वाजता भिडणार?
1

India A Vs AFG A: उद्या सूर्यवंशीचे ‘वैभव’ पणाला; अफगणिस्तान विरुद्ध भारत ‘अ’ किती वाजता भिडणार?

IND Vs AUS: कांगारूंचा अहंकार चक्काचूर! बांगलादेशचा ऑस्ट्रेलियावर 86 धावांनी थरारक विजय
2

IND Vs AUS: कांगारूंचा अहंकार चक्काचूर! बांगलादेशचा ऑस्ट्रेलियावर 86 धावांनी थरारक विजय

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशीची जादू ‘अपयशी’, केवळ 14 धावांवर आऊट; चाहते नाराज
3

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशीची जादू ‘अपयशी’, केवळ 14 धावांवर आऊट; चाहते नाराज

3 विकेट्स, 25 चेंडूत 50 धावा; लखनऊ सुपर जाएंट्सने पूर्ण सीझन बसवलं, Arjun Tendulkar चे सडेतोड उत्तर
4

3 विकेट्स, 25 चेंडूत 50 धावा; लखनऊ सुपर जाएंट्सने पूर्ण सीझन बसवलं, Arjun Tendulkar चे सडेतोड उत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UP Crime : बागपतच्या बाजारपेठेत भरदिवसा गोळीबार, व्यावसायिक बाप-लेकाचा मृत्यू; हिस्ट्रीशीटरही जखमी

UP Crime : बागपतच्या बाजारपेठेत भरदिवसा गोळीबार, व्यावसायिक बाप-लेकाचा मृत्यू; हिस्ट्रीशीटरही जखमी

Jun 11, 2026 | 10:53 AM
Study Abroad: परदेशात उच्च शिक्षणाचं स्वप्न आहे? अमेरिका-ब्रिटन विसरा; ‘या’ ३ देशांत मिळेल सर्वात स्वस्त आणि दर्जेदार शिक्षण!

Study Abroad: परदेशात उच्च शिक्षणाचं स्वप्न आहे? अमेरिका-ब्रिटन विसरा; ‘या’ ३ देशांत मिळेल सर्वात स्वस्त आणि दर्जेदार शिक्षण!

Jun 11, 2026 | 10:49 AM
Sameer Khandekar: कॉफीशॉपमध्ये मिळाली ‘बनवाबनवी’ची ऑफर; गंमत म्हणून दिलेला होकार ठरला समीर खांडेकरच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट!

Sameer Khandekar: कॉफीशॉपमध्ये मिळाली ‘बनवाबनवी’ची ऑफर; गंमत म्हणून दिलेला होकार ठरला समीर खांडेकरच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट!

Jun 11, 2026 | 10:45 AM
सकाळच्या नाश्त्यात काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत रवा-ब्रेड टोस्ट, लहान मुलांना नक्कीच आवडेल

सकाळच्या नाश्त्यात काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत रवा-ब्रेड टोस्ट, लहान मुलांना नक्कीच आवडेल

Jun 11, 2026 | 10:45 AM
Monsoon News: महाराष्ट्रात मान्सूनची वाटचाल मंदावली; पुढील तीन दिवसांत प्रगतीची शक्यता, काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

Monsoon News: महाराष्ट्रात मान्सूनची वाटचाल मंदावली; पुढील तीन दिवसांत प्रगतीची शक्यता, काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

Jun 11, 2026 | 10:32 AM
Hormuz Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा मोठा निर्णय, जगावर पुन्हा इंधन संकट?

Hormuz Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा मोठा निर्णय, जगावर पुन्हा इंधन संकट?

Jun 11, 2026 | 10:32 AM
Mumbai News: महाराष्ट्र बनले औषधनिर्मितीचे पॉवरहाऊस! मुंबई-पुण्याच्या बळावर झेपावला फार्मा उद्योग, दोन लाखांहून अधिक रोजगार

Mumbai News: महाराष्ट्र बनले औषधनिर्मितीचे पॉवरहाऊस! मुंबई-पुण्याच्या बळावर झेपावला फार्मा उद्योग, दोन लाखांहून अधिक रोजगार

Jun 11, 2026 | 10:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें