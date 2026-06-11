IND vs AFG: पदार्पणाची कसर भरून काढणार Vaibhav Sooryavanshi, कुठे आणि कधी पाहता येणार आजचा Live सामना

या त्रिकोणीय मालिकेत, भारतीय संघात आणि जगभरातील क्रिकेट पंडितांमध्येही चर्चेचा विषय ठरलेला खेळाडू म्हणजे १५ वर्षीय सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी. आज भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या शोधांपैकी एक म्हणून त्याला ओळखले जाते. पहिल्या सामन्यात श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्ध वैभवच्या एकदिवसीय पदार्पणाबद्दल प्रचंड उत्सुकता होती. तथापि, आपल्या पहिल्या एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय (अ) सामन्यात तो केवळ १४ धावांची छोटी खेळी करू शकला. जरी त्याची धावसंख्या कमी असली तरी, खेळपट्टीवर असताना त्याने आपल्या दर्जेदार खेळीने आणि अचूक टायमिंगने सर्वांना प्रभावित केले.
त्याने आपल्या फलंदाजीतील अपवादात्मक प्रतिभेची झलक दाखवली. अफगाणिस्तान ‘अ’ संघाविरुद्धच्या या महत्त्वपूर्ण सामन्यात संघाला चांगली सुरुवात करून देण्याची जबाबदारी वैभव सूर्यवंशीवर असेल. पहिल्या सामन्यातील संकोची खेळीनंतर, हा तरुण डावखुरा फलंदाज या संधीचा फायदा उठवण्यासाठी आणि एका मोठ्या खेळीने आपले महत्त्व सिद्ध करण्यासाठी उत्सुक असेल. दांबुल्लाची खेळपट्टी अफगाणिस्तानच्या फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध वैभवच्या तंत्राची आणि आक्रमकतेची कसोटी घेईल.
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भारताने पराभवाच्या जबड्यातून विजय खेचून आणला
पहिल्या सामन्यात, भारत ‘अ’ संघाने श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्धचा गमावलेला सामना जवळजवळ जिंकलाच होता. प्रथम फलंदाजी करताना, अनुभवी ऋतुराज गायकवाडच्या शानदार आणि संयमी १०१ धावांच्या शतकाच्या जोरावर भारताने ६ गडी गमावून २७७ धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य उभारले. प्रत्युत्तरात, २७८ धावांचे लक्ष्य गाठताना श्रीलंका ‘अ’ संघ मजबूत स्थितीत दिसत होता. श्रीलंकेचा कर्णधार सहन अराचिगेने (७४ धावा, ७२ चेंडू) यजमान संघाला सहज विजय मिळवून दिला. भारतीय वेगवान गोलंदाज, विशेषतः अंशुल कंबोज, धावा देत होते. दरम्यान, आयुष बडोनी (२/४६) आणि अनुकूल रॉय (२/४९) या फिरकी गोलंदाजांच्या जोडीने अचूक गोलंदाजी करत भारताला सामन्यात टिकवून ठेवले.
अंतिम षटकांमध्ये अनपेक्षित वळण
सामन्यातील महत्त्वाचा क्षण तेव्हा आला, जेव्हा अंशुल कंबोजने स्थिरावलेल्या फलंदाज सहन अराचिगेला एक अचूक यॉर्कर टाकून बाद केले. यानंतर श्रीलंकेचा डाव पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळला. यजमान संघाने अवघ्या १० चेंडूंमध्ये आपल्या शेवटच्या चार विकेट गमावल्या. वेगवान गोलंदाज अर्शद खानने अंतिम षटकात भेदक गोलंदाजी करत तीन बळी घेतले आणि भारताला आठ धावांनी अविश्वसनीय विजय मिळवून दिला.
सामना वेळ आणि Live Streaming
तुम्हाला भारत अ आणि अफगाणिस्तान अ यांच्यातील हा रोमांचक सामना थेट पहायचा असल्यास, येथे संपूर्ण तपशील आहेत:
तारीख: गुरुवार, 11 जून, 2026
वेळ: सकाळी 10:00 IST
स्थळ: रंगिरी डंबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, डंबुला (श्रीलंका)
टीव्ही चॅनेल: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
Live Streaming: Sony LIV ॲप आणि वेबसाइट.
दोन्ही संघाचे प्लेईंग ११
भारत एः तिलक वर्मा (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अनुकुल रॉय, अंशुल कंबोज, अर्शद खान, विपराज निगम, यश ठाकूर, युधवीर सिंग चरक, कुशांत कुमार सिंधू, एन.
अफगाणिस्तान एः इम्रान मीर (कर्णधार), नूर उल रहमान (यष्टीरक्षक), हसन इसाखिल, बहीर शाह, इजाज अहमद अहमदझाई, फरमानुल्ला साफी, शम्स उर रहमान, खलील गुरबाज, झहीर खान, फरीदून दाऊदझाई, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल्ला अहमदझाई, खालिद तानिवाल, इशाक रहीमी, फैसल खान अहमदझाई.
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