IND A Vs AFG A: आया रे तूफान! Vaibhav Sooryavanshi ची आक्रमक खेळी; अफगणिस्तानला 350 रन्सचे टार्गेट

अफगणिस्तान विरुद्ध वैभवची शानदार खेळी
वैभव सूर्यवंशीची 44 रन्सची तडाखेबंद कामगिरी
अफगणिस्तान भारताने केल्या 349 रन्सचा डोंगर
INDIA A Vs Afghanistan A: सध्या ट्राय सिरिज सुरू आहे. श्रीलंकेत सुरू असलेल्या ट्राय सिरिजमध्ये आज भारत विरुद्ध अफगणिस्तान यांच्यात सामना सुरू आहे. भारताने प्रथम फलंदाजी करताना 349 रन्सचा डोंगर अफगणिस्तानपुढे उभा केला आहे. यामध्ये प्रभसिमरन सिंग आणि वैभव सूर्यवंशीने शानदार खेळी केली आहे. वैभवने आजच्या सामन्यात शानदार सुरुवात करून दिली.
अफगणिस्तानविरुद्ध आज वैभव सूर्यवंशीने लहानशी पण आक्रमक खेळी केली आहे. त्याने 22 बॉलमध्ये 44 रन्सची तुफानी खेळी केली. त्याला प्रभसिमरन सिंहने 84 रन्सची चांगली साथ दिली आहे. वैभव सूर्यवंशी चांगली खेळी करत होता. मात्र त्याच्या खेळीचे तो अर्धशतकी खेळीत रूपांतर करू शकला नाही.
मागील सामन्यात श्रीलंकेविरुद्ध वैभव सूर्यवंशी 14 रन्सवर आउट झाला होता. दुसऱ्या सामन्यात त्याने 44 रन्सची आक्रमक खेळी केली आहे. आज वैभव सूर्यवंशीने अत्यंत संयमी आणि महत्वाची खेळी केली. वैभव आउट झाला तेव्हा भारताने चांगली सुरुवात केली होती. वैभव सूर्यवंशी आउट झाला तेव्हा भारताचा स्कोअर 74 रन्सवर होता.
IND vs AFG: नेट्समध्ये दिसला रोहित शर्माचा धमाका, अफगाणिस्तान सिरीजपूर्वी मैदानात गाळला घाम; खेळण्यासाठी सज्ज
मागील सामन्यात चांगली खेळी करणाऱ्या ऋतुराज गायकवाडने या सामन्यात अर्धशतकी खेळी केली. त्याने 66 रन्सची खेळी केली. सुयश शेडगेने 40 रन्सची खेळी केली आहे. आयुष बडोनी शून्यावर आउट झाला. प्रियांश आर्य 8 रन्सवर आउट झाला. अनुकूल रॉयने 16 रन्सची खेळी केली. विप्रज निगमने 8 तर अंशूल कंबोजने 1 ही रन केली नाही.
भारत अ संघ: प्रभसिमरन सिंग, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, अनुज रावत, रियान पराग, आयुष बदोनी, रमनदीप सिंग, नितीश कुमार रेड्डी, मानव सुथार, ऋतिक शौकीन, राहुल चहर , हर्षित राणा, यश दयाल, वैशाख विजयकुमार.
‘Shubhman Gill च्या हातात टीम इंडियाचे भविष्य…’; Michael Clarke चे धक्कादायक विधान
अफगाणिस्तान अ: झुबैद अकबरी, सेदीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, मोहम्मद इसाक, शराफुद्दीन अश्रफ , शाहिदुल्लाह कमाल, करीम जनत, अल्लाह गझनफर, कैस अहमद, फझलहक फारूकी, बिलाल सामी.
Michael Clarke चे धक्कादायक विधान
ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार मायकल क्लार्कने शुभमन गिलच्या कर्णधारपदावर भाष्य केले आहे. क्लार्कच्या म्हणण्यानुसार भारतीय संघाचे भविष्य सुरक्षित हातांमध्ये आहे. रणनीतीनुसार खेळण्यात शुभमन गिल सर्वोत्तम असल्याचे क्लार्कचे म्हणणे आहे. या कसोटी सामन्यात जय प्रकरे गिलने स्पिनर्सचा वापर केला, ते खूप प्रभावशाली होते. सामना सुरू असताना त्याने ज्या प्रकारे फिल्डिंग सेट केली होती, टी आक्रमक होती. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघ सुरक्षित हातांमध्ये आहे.