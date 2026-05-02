IPL 2026: आज होणार पुन्हा थरार! चेन्नई सुपर किंग्ज भिडणार मुंबई इंडियन्सला, सीझनची Rival Match

आयपीएल २०२६ चा ४४ वा सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात खेळला जाईल. या हंगामात हे दोन संघ दुसऱ्यांदा आमनेसामने येत आहेत. मागच्या सामन्यात चेन्नईने मुंबईला हरवले होते

Updated On: May 02, 2026 | 01:58 PM
CSK vs MI आज भिडणार (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • चेन्नई आणि मुंबई आमनेसामने 
  • आज कुठे आणि कधी आहे सामना 
  • कोण घेणार कोणाचा बदला 
इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आयपीएल २०२६ मध्ये आज शनिवारी, २ मे रोजी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि मुंबई इंडियन्स (MI) यांच्यात सामना रंगणार आहे. हंगामातील ४४ वा सामना एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल, जिथे दोन्ही संघ आपले नशीब बदलून विजयाच्या मार्गावर परतण्याचा प्रयत्न करतील. याआधी खेळलेला सामना मुंबई चेन्नईविरूद्ध हरली आहे. त्यामुळे चेन्नईत मैदानावर मुंबई याचा बदला घेणार का हे पहावं लागणार आहे आणि आजचा हा सामना नक्कीच चाहत्यांसाठी खास ठरणार आहे. 

चेन्नई सुपर किंग्स सहाव्या स्थानावर

आयपीएल २०२६ मध्ये, चेन्नई सुपर किंग्स आठपैकी पाच सामने गमावून गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहे. सहा दिवसांच्या विश्रांतीनंतर ते पुन्हा मैदानात उतरत आहेत. चेपॉकमध्ये गुजरात टायटन्सकडून त्यांना आठ गडी राखून पराभव पत्करावा लागला. त्या सामन्यात, अनुभवी गोलंदाजी आक्रमणासमोर सीएसकेचे फलंदाज हतबल दिसले.

मुंबई इंडियन्स नवव्या स्थानावर

दुसरीकडे, मुंबई इंडियन्सला सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) कडून धक्कादायक पराभव पत्करून या सामन्यात उतरत आहे. एसआरएचसमोर २४४ धावांचे लक्ष्य ठेवूनही, त्यांना सहा गडी राखून सामना गमवावा लागला. आठपैकी सहा सामने गमावल्यामुळे, संघ सध्या गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर आहे. आपल्या हंगामाचा निराशाजनक शेवट टाळण्यासाठी त्यांना विजयाची नितांत गरज आहे.

चेन्नई आणि मुंबई यांच्यातील आमनेसामनेचा विक्रम

चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्सने प्रत्येकी पाच वेळा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले आहे. दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत एकूण 40 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी 21 MI ने जिंकले आहेत, तर CSK ने 19 जिंकले आहेत.

या सामन्यासाठी दोन्ही संघ पुढीलप्रमाणे आहेत

चेन्नई सुपर किंग्ज : ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), एमएस धोनी (यष्टीरक्षक), डेव्हॉन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी (यष्टीरक्षक), आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, रविचंद्रन अश्विन, विजय शंकर, सॅम कुरन, अंशुल कंबोज, दीपक होंडा ओव्हर, जाम नाँगर, दीपक होंडा ओव्हर. रामकृष्ण घोष, रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, देवाल्ड ब्रेविस, नॅथन एलिस, श्रेयस गोपाल.

मुंबई इंडियन्स : हार्दिक पंड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रॉबिन मिंझ, रायन रिकेल्टन (यष्टीरक्षक), श्रीजीथ कृष्णन (यष्टीरक्षक), बेव्हन जेकब्स, तिलक वर्मा, नमन धीर, विल जॅक्स, केशव महाराज, राज अंगद बावा, दीपेश शर्मा, बोबिनेश शर्मा, विग्नेश शर्मा, दीपेश शर्मा, बॉम्बर चहर, अश्वनी कुमार, रीस टोपले, व्हीएस पेनमेत्सा, अर्जुन तेंडुलकर, मुजीब उर रहमान, जसप्रीत बुमराह.

