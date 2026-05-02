पतीच्या लज्जास्पद कृत्याने पत्नी हादरली; गुप्त कॅमेऱ्यांमधून धक्कादायक प्रकार उघडकीस

बेडरूममधील कॅमेऱ्यांमुळे सत्य उघडकीस
लग्नाला अनेक महिने उलटूनही शिवम आपल्या पत्नीशी शारीरिक जवळीक साधण्यास सतत नकार देत राहिला आणि त्याने एका पतीप्रमाणे वागणे टाळले. पतीचा हा दुरावा आणि संशयास्पद वर्तन यामुळे अस्वस्थ झालेल्या पत्नीने, आपल्या फ्लॅटमध्ये अनेक गुप्त कॅमेरे बसवले. या कॅमेऱ्यांमध्ये रेकॉर्ड झालेल्या व्हिडिओ फुटेजमध्ये पती वेगवेगळ्या तरुण पुरुषांसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसून आला. पत्नीच्या म्हणण्यानुसार तिचा पती या पुरुषांना घरी बोलावण्यासाठी पैसे देत असे आणि त्यांच्यासोबत अनैसर्गिक लैंगिक कृत्य करत असे.
हे सुद्धा वाचा : राहूल गांधींना मोठा दिलासा, ‘ती’ याचिका फेटाळली; न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
१ कोटी रुपयांचा विवाह अन् फसवणूक
हे प्रकरण आता पोलिसांपर्यंत पोहोचले आहे. व्हिडिओ फुटेजसह पोलिसांकडे औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली असून, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणातील पीडित महिला मैनपुरीची रहिवासी असून, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तिचा विवाह एटा येथील रहिवासी असलेल्या ‘शिवम गुप्ता’ याच्याशी झाला होता. तिच्या वडिलांनी अत्यंत थाटामाटात आणि मोठ्या समारंभाने आपल्या मुलीचे कन्यादान केले; या विवाह सोहळ्यावर त्यांनी अंदाजे १ कोटी रुपये खर्च केले होते. शिवम मुंबईतील एका कंपनीत ‘कार्यकारी अभियंता’ म्हणून कार्यरत आहे. लग्नानंतर, हे जोडपे आग्रा येथील एका आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहू लागले.
हे सुद्धा वाचा : करोडो रुपये घेऊन महाराज फरार? खंडापुरातील पादुका दर्शन साेहळ्यातील वर्गणीच्या गैरप्रकाराची तक्रार