मुंबईस्थित एका मोठ्या कंपनीत दरमहा २.५ लाख रुपये पगार घेणाऱ्या एका आयआयटीमधून एमटेक झालेल्या तरुणाच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशातील मैनपुरी येथून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 01:55 PM
  • पतीच्या लज्जास्पद कृत्याने पत्नी हादरली
  • गुप्त कॅमेऱ्यांमधून धक्कादायक प्रकार उघडकीस
  • बेडरुममधील कॅमेऱ्यांमुळे सत्य उघडकीस
मुंबई : मुंबईस्थित एका मोठ्या कंपनीत दरमहा २.५ लाख रुपये पगार घेणाऱ्या एका आयआयटीमधून एमटेक झालेल्या तरुणाच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशातील मैनपुरी येथून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. तरुण आपल्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देत असल्याने व्यथित पत्नीने, बेडरूमसह संपूर्ण फ्लॅटमध्ये गुप्त कॅमेरे बसवले. जेव्हा तिने त्या फुटेजची तपासणी केली, तेव्हा ती पूर्णपणे हादरून गेली. त्या अभियंता पतीने केलेल्या लज्जास्पद कृत्यांचे दर्शन घडल्यामुळे केवळ पत्नीच नव्हे, तर कुटुंबातील इतर सदस्यही पूर्णपणे अवाक झाले.

 

बेडरूममधील कॅमेऱ्यांमुळे सत्य उघडकीस

लग्नाला अनेक महिने उलटूनही शिवम आपल्या पत्नीशी शारीरिक जवळीक साधण्यास सतत नकार देत राहिला आणि त्याने एका पतीप्रमाणे वागणे टाळले. पतीचा हा दुरावा आणि संशयास्पद वर्तन यामुळे अस्वस्थ झालेल्या पत्नीने, आपल्या फ्लॅटमध्ये अनेक गुप्त कॅमेरे बसवले. या कॅमेऱ्यांमध्ये रेकॉर्ड झालेल्या व्हिडिओ फुटेजमध्ये पती वेगवेगळ्या तरुण पुरुषांसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसून आला. पत्नीच्या म्हणण्यानुसार तिचा पती या पुरुषांना घरी बोलावण्यासाठी पैसे देत असे आणि त्यांच्यासोबत अनैसर्गिक लैंगिक कृत्य करत असे.

१ कोटी रुपयांचा विवाह अन् फसवणूक

हे प्रकरण आता पोलिसांपर्यंत पोहोचले आहे. व्हिडिओ फुटेजसह पोलिसांकडे औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली असून, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणातील पीडित महिला मैनपुरीची रहिवासी असून, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तिचा विवाह एटा येथील रहिवासी असलेल्या ‘शिवम गुप्ता’ याच्याशी झाला होता. तिच्या वडिलांनी अत्यंत थाटामाटात आणि मोठ्या समारंभाने आपल्या मुलीचे कन्यादान केले; या विवाह सोहळ्यावर त्यांनी अंदाजे १ कोटी रुपये खर्च केले होते. शिवम मुंबईतील एका कंपनीत ‘कार्यकारी अभियंता’ म्हणून कार्यरत आहे. लग्नानंतर, हे जोडपे आग्रा येथील एका आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहू लागले.

Published On: May 02, 2026 | 01:55 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
May 18, 2026 | 08:18 PM
May 18, 2026 | 08:10 PM
May 18, 2026 | 08:07 PM
May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM

May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM