IND vs AFG Pitch Report: मुल्लानपूरमध्ये रणरणतं ऊन की पावसाचा धुमाकूळ; पहा खास पीच रिपोर्ट

उद्यापासून सुरू होणार भारत विरुद्ध अफगणिस्तान कसोटी सामना
शुभमन गिल करणार भारतीय संघाचे नेतृत्व
न्यू चंदीगडच्या क्रिकेट स्टेडियमवर होणार मुकाबला
New Chandigarh Stadium Pitch report: उद्यापासून भारत विरुद्ध अफगणिस्तान कसोटी सामना सुरू होणार आहे. न्यू चंदीगडच्या मुल्लानपुरमध्ये हा सामना खेवला जाणार आहे. भारतीय संघाचे नेतृत्व शुभमन गिल करणार आहे. दरम्यान उद्या सामना सुरू होण्याआधी त्या ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे का, किंवा तेथील खेळपट्टीचा रिपोर्ट याबाबत जाणून घेऊयात.
भारत आणि अफगणिस्तान तब्बल 8 वर्षांनी कसोटी सामना खेळण्यासाठी आमनेसामने येणार आहेत. भारत या वर्षातील पहिला कसोटी सामना खेळणार आहे. हवामानाचा विचार केला तर उद्या आणि परवा येथील हवामान मोकळे असणार आहे. पावसाचा अंदाज नाहीये. सकाळच्या वेळेस वादळ, वाऱ्याचा अंदाज आहे. मात्र सामना सुरू झाल्याच्या वेळेपासून हवामान स्वच्छ असण्याची शक्यता आहे.
कसे असणार पीच?
मुल्लानपूरची खेळपट्टी ही काळ्या मातीपासून तयार करण्यात आली आहे. सामन्याच्या सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना या मैदानावर मदत मिळणार आहे. काही कालावधीनंतर या ठिकाणी फलंदाजी करणे सोपे होणार आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवहसी पीच स्लो होऊ शकते. पहिल्या दिवशीच्या पहिल्या सत्रात वेगवान गोलंदाजाना मदत मिळणार आहे.
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6 जूनपासून चंदीगडमध्ये महामुकाबला
6 जूनपासून भारत अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळणार आहे. न्यू चंदिगढ येथील महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लानपूर) येथे खेळवला जाईल. दरम्यान बीसीसीआयने भारतीय संघाचा एक व्हिडिओ शेयर केला आहे. त्यामध्ये भारतीय खेळाडू कसोटी सामन्याचा सराव करताना दिसून येत आहेत. न्यू चंदीगडमध्ये हा एकमेव कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. भारतीय संघ सराव करत आहे. त्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
भारताचा कसोटी संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, के.एल. राहुल (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
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भारताचा एकदिवसीय सामन्यांचा संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के.एल. राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे.