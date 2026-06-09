Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Priyansh Arya And Ruturaj Gaikwad At One Crease Priyansh Run Out Against Sri Lanka A Odi Viral Video

विकेट किपरच्या बूटने केला Priyansh Arya चा गेम; ऋतुराज अन् प्रियांश एकाच क्रीजमध्ये अन्… ; Video Viral

Updated On: Jun 09, 2026 | 05:22 PM IST
जाहिरात
सारांश

श्रीलंका आणि भारत संघात ट्राय सिरिजमधील सामना सुरू आहे. या सामन्यात प्रियांश आर्य विचित्ररित्या आउट झाला. हा विषय नेमका काय आहे ते जाणून घेऊयात. याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे.

विकेट किपरच्या बूटने केला Priyansh Arya चा गेम; ऋतुराज अन् प्रियांश एकाच क्रीजमध्ये अन्... ; Video Viral

प्रियांश आर्यच्या रनआउटचा व्हिडिओ व्हायरल (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारत अ संघाने श्रीलंकेला दिले 278 रन्सचे टार्गेट 
ऋतुराज गायकवाड आणि तिलक वर्माने केली शानदार खेळी 
प्रियांश आर्य झाला नाट्यमय रित्या आउट

India A Vs SRI Lanka A Live: सध्या श्रीलंका येथे ट्राय सिरिज सुरू आहे. आज या सिरिजचा पहिला सामना हा इंडिया विरुद्ध श्रीलंका असा खेळवला जात आहे. भारताने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रभसीमरन सिंह आणि वैभव सूर्यवंशी लवकर आउट झाले. प्रियांश आर्य 32 रन्सवर आउट झाला.  प्रियांश आर्य अत्यंत विचित्र पद्धतीने आउट झाला. त्याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे.

श्रीलंका आणि भारत संघात ट्राय सिरिजमधील सामना सुरू आहे. या सामन्यात प्रियांश आर्य विचित्ररित्या आउट झाला. हा विषय नेमका काय आहे ते जाणून घेऊयात. याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे. भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपल्या तुफानी फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा प्रियांश आर्य एका अत्यंत नाट्यमय रित्या रन आउट झाला.

करोडपती Yuzvendra Chahal रस्त्यावर मागतोय भीक

सध्या सोशल मिडियावर युजवेंद्र चहल आणि शिखर धवन यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फिरकीपटू युजवेंद्र चहल आणि माजी सलामीवीर शिखर धवन हे त्याच्या मजेशीर स्वभावसाठी ओळखले जातात. त्यांचा सध्या एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रचंड प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. यामध्ये युझवेंद्र चहल भीक मागत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

Web Title: Priyansh arya and ruturaj gaikwad at one crease priyansh run out against sri lanka a odi viral video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 04:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

करोडपती Yuzvendra Chahal रस्त्यावर मागतोय भीक; शिखरच्या प्रश्नाला दिले ‘हे’ मजेशीर उत्तर, Video Viral
1

करोडपती Yuzvendra Chahal रस्त्यावर मागतोय भीक; शिखरच्या प्रश्नाला दिले ‘हे’ मजेशीर उत्तर, Video Viral

मुलांच्या आरोग्याशी खेळ सुरु? १० रुपयांच्या फ्रूटीत आढळला संशयास्पद काळा पदार्थ; व्हायरल VIDEO मुळे खळबळ
2

मुलांच्या आरोग्याशी खेळ सुरु? १० रुपयांच्या फ्रूटीत आढळला संशयास्पद काळा पदार्थ; व्हायरल VIDEO मुळे खळबळ

IND A Vs SL A: अबब! श्रीलंकेवर बरसला ‘ऋतुराज’; ठोकले खणखणीत शतक, पहिल्याच सामन्यात…
3

IND A Vs SL A: अबब! श्रीलंकेवर बरसला ‘ऋतुराज’; ठोकले खणखणीत शतक, पहिल्याच सामन्यात…

शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral
4

शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तळेगाव एमआयडीसी परिसरात भयंकर घडलं! कंपनीत गॅस गळतीमुळे दोन कामगारांचा मृत्यू

तळेगाव एमआयडीसी परिसरात भयंकर घडलं! कंपनीत गॅस गळतीमुळे दोन कामगारांचा मृत्यू

Jun 09, 2026 | 05:24 PM
आजीच्या डोळ्यातलं पाणी आणि मुलींचा स्वार्थ; आईच्या मायेपुढे प्रॉपर्टी मोठी ठरली !

आजीच्या डोळ्यातलं पाणी आणि मुलींचा स्वार्थ; आईच्या मायेपुढे प्रॉपर्टी मोठी ठरली !

Jun 09, 2026 | 05:20 PM
PM Internship Scheme: एनसीसी महाराष्ट्रचा ‘युनिफॉर्म ते प्रोफेशन’ उपक्रम काय आहे? कॅडेट्सना कॉर्पोरेट क्षेत्रात कशी मिळणार संधी?

PM Internship Scheme: एनसीसी महाराष्ट्रचा ‘युनिफॉर्म ते प्रोफेशन’ उपक्रम काय आहे? कॅडेट्सना कॉर्पोरेट क्षेत्रात कशी मिळणार संधी?

Jun 09, 2026 | 05:19 PM
Nashik Politics: नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील बंडखोरीचा तिढा कायम; गोकुळ गीते यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

Nashik Politics: नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील बंडखोरीचा तिढा कायम; गोकुळ गीते यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

Jun 09, 2026 | 05:11 PM
‘शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसमोर पिस्तूल घेऊन जाणाऱ्या महाजनांना…’ गिरीश महाजनांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर काँग्रेसची सडकून टीका

‘शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसमोर पिस्तूल घेऊन जाणाऱ्या महाजनांना…’ गिरीश महाजनांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर काँग्रेसची सडकून टीका

Jun 09, 2026 | 05:08 PM
MNS Protest : ‘सात दिवसांत नाले साफ करा’; कुर्ल्यात मनसे आक्रमक, जनआंदोलनाचा इशारा

MNS Protest : ‘सात दिवसांत नाले साफ करा’; कुर्ल्यात मनसे आक्रमक, जनआंदोलनाचा इशारा

Jun 09, 2026 | 05:06 PM
गिरीष महाजनांच्या वक्तव्यावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक; मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी

गिरीष महाजनांच्या वक्तव्यावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक; मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी

Jun 09, 2026 | 05:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें