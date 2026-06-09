विकेट किपरच्या बूटने केला Priyansh Arya चा गेम; ऋतुराज अन् प्रियांश एकाच क्रीजमध्ये अन्... ; Video Viral

भारत अ संघाने श्रीलंकेला दिले 278 रन्सचे टार्गेट
ऋतुराज गायकवाड आणि तिलक वर्माने केली शानदार खेळी
प्रियांश आर्य झाला नाट्यमय रित्या आउट
India A Vs SRI Lanka A Live: सध्या श्रीलंका येथे ट्राय सिरिज सुरू आहे. आज या सिरिजचा पहिला सामना हा इंडिया विरुद्ध श्रीलंका असा खेळवला जात आहे. भारताने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रभसीमरन सिंह आणि वैभव सूर्यवंशी लवकर आउट झाले. प्रियांश आर्य 32 रन्सवर आउट झाला. प्रियांश आर्य अत्यंत विचित्र पद्धतीने आउट झाला. त्याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे.
श्रीलंका आणि भारत संघात ट्राय सिरिजमधील सामना सुरू आहे. या सामन्यात प्रियांश आर्य विचित्ररित्या आउट झाला. हा विषय नेमका काय आहे ते जाणून घेऊयात. याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे. भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपल्या तुफानी फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा प्रियांश आर्य एका अत्यंत नाट्यमय रित्या रन आउट झाला.
Even the opposition wicketkeeper chose Ruturaj Gaikwad over Priyansh in that moment. 😭👟pic.twitter.com/riVHGmoVjw — Abhinav MSDian™ (@Abhinav_hariom) June 9, 2026
श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्याच सामन्यात भारताने जोरदार फलंदाजी केली असली, तरी मैदानावर घडलेल्या एका अजब घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. भारत ‘अ’ संघाची फलंदाजी सुरू असताना ऋतुराज गायकवाड आणि प्रियांश आर्य यांच्यात धाव घेण्यावरून कमालीचा गोंधळ उडाला. एका चुकीच्या कॉलमुळे दोन्ही फलंदाज खेळपट्टीच्या एकाच बाजूला येऊन उभे राहिले.
भारतीय संघ फलंदाजी करत असताना प्रियांश आर्य आणि ऋतुराज गायकवाड खेळपट्टीवर होते. आर्यने शॉट मारला असतं दोघांनी पहिली रन पूर्ण केली. मात्र दुसऱ्या रन्ससाठी आर्यने नकार दिला असताना देखील किंवा तो नकार देपर्यंत ऋतुराजने अर्धी खेळपट्टी ओलांडली होती. त्यामुळे तो थेट पळत प्रियांश उभा असलेल्या स्ट्रायकर एंडच्या क्रीजमध्ये जाऊन पोहोचला. मात्र दोन्ही खेळाडू एकाच ठिकाणी आल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र श्रीलंकेच्या विकेट किपरमुळे आर्यची बॅट पूर्णपणे टेकू शकली नाही असे दिसून आले. त्यामुळे प्रियांश आर्य औ झाला.
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