सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ravichandran Ashwin Angry Statement About Ireland Beat Team India 2 0 In T20 Series

दुबळ्या आयर्लंडने काढली भारताची लाज; T20 मालिका गमावताच भडकला R. Ashwin, म्हणाला…

Updated On: Jun 29, 2026 | 02:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतासाठी हा पराभव अनपेक्षित असला तरी परिस्थितीचा, कठोर वास्तवाचा धडा देणारा होता. भारतीय फलंदाजांना आयपीएलच्या फलंदाजीसाठी अनुकूल खेळपट्टीची सवय झाली आहे.

दुबळ्या आयर्लंडने काढली भारताची लाज; T20 मालिका गमावताच भडकला R. Ashwin, म्हणाला...

आयर्लंडकडून भारताचा दारुण पराभव (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आयर्लंडविरुद्ध हरताच रवीचंद्रन आश्विनची संतप्त प्रतिक्रिया
  • श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात आयर्लंडकडून भारताचा पराभव 
  • आयर्लंडने भारताला दिला व्हाईटवॉश  
India Vs Ireland T20 Series: नुकतीच भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात दोन सामन्यांची ति 20 सिरिज पार पडली. या दोन्ही सामन्यांमध्ये आयर्लंडने भारताचा दणदणीत पराभव केला आहे. श्रेयस अय्यर कर्णधार म्हणून सुरुवातीलाच अपयशी ठरला आहे. दोन्ही सामन्यांत वैभव सूर्यवंशीला स्थान न दिल्यामुळे सोशल मिडियावर देखील संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यातच आता भारताचा माजी फिरकीपटू आर. अश्विनने संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.

भारत अन् आयर्लंडमध्ये दोन टी 20 सामन्यांची मालिका पार पडली. या दोन्ही सामन्यांमध्ये भारताचा पराभव झाला आहे. आयर्लंडने पहिला सामना 34 रन्सने तर दूसरा सामना केवळ 1 रन्सने जिंकला आहे. त्यामुळे भारताचा 2-0 असा पराभव झाला आहे. यावर आता आर. अश्विनने प्रतिक्रिया दिली आहे.

IND vs IRE: भारतीय संघाने घालवली लाज, आयर्लंडने रचला इतिहास; 3 दिवसात 2 पराभव

काय म्हणाला आर. अश्विन?

भारतासाठी हा पराभव अनपेक्षित असला तरी परिस्थितीचा, कठोर वास्तवाचा धडा देणारा होता. भारतीय फलंदाजांना आयपीएलच्या फलंदाजीसाठी अनुकूल खेळपट्टीची सवय झाली आहे. तिथे फटके मारणे सोपे असते. मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील कठीण खेळपट्टीवर फलंदाजी करताना अडचण येऊ शकते. तिथल्या खेळपट्टी आयपीएलच्या खेळपट्टीप्रमाणे चांगल्या नव्हत्या. भारतीय फलंदाजीतील अनेक खेळाडू आयपीएलमधील आले आहेत. जेव्हा ते इंटरनॅशनल क्रिकेट खेळतील तेव्हा त्यांची खरी कसोटी असणार आहे.

भारतीय संघाने घालवली लाज

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक अशी मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली, ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. क्रिकेटमधील महासत्ता मानल्या जाणाऱ्या भारतीय संघाला आयर्लंडकडून टी-२० मालिकेत दारुण पराभव पत्करावा लागला. आयर्लंडने केवळ शानदार कामगिरी करत भारतीय संघाला पराभूत केले नाही, तर मालिकेत भारताला व्हाईटवॉश देत क्रिकेट इतिहासात एक नवीन सुवर्ण अध्याय लिहिला.

IND vs ENG: नव्याने सुरूवात! आता इंग्लंडला भिडणार Team India, पूर्ण शेड्युलची लिस्ट

क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयर्लंडने भारताविरुद्ध टी-२० आंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय मालिका जिंकली आहे. या ऐतिहासिक विजयाने आयर्लंड संघाने हे सिद्ध केले की आधुनिक क्रिकेटमध्ये कोणत्याही संघाला कमी लेखणे महागात पडू शकते. आयर्लंडने दिलेल्या १५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघ ९ गडी गमावून केवळ १५३ धावाच करू शकला आणि एका धावेने सामना गमावला. आयर्लंडने ही मालिका २-० ने जिंकली. यावेळीदेखील वैभव सूर्यवंशीला डावलले.

 

Web Title: Ravichandran ashwin angry statement about ireland beat team india 2 0 in t20 series

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 02:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs IRE: भारतीय संघाने घालवली लाज, आयर्लंडने रचला इतिहास; 3 दिवसात 2 पराभव
1

IND vs IRE: भारतीय संघाने घालवली लाज, आयर्लंडने रचला इतिहास; 3 दिवसात 2 पराभव

IND vs IRE 2nd T20 Live: प्रिन्स यादव चमकला; पदार्पणात 3 विकेट्स; आयर्लंडचे भारतासमोर 155 धावांचे लक्ष्य
2

IND vs IRE 2nd T20 Live: प्रिन्स यादव चमकला; पदार्पणात 3 विकेट्स; आयर्लंडचे भारतासमोर 155 धावांचे लक्ष्य

IND vs IRE 2nd T20 Live: भारताचा टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; प्रिन्स-शेडगेचे पदार्पण, वैभवला पुन्हा डावलले
3

IND vs IRE 2nd T20 Live: भारताचा टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; प्रिन्स-शेडगेचे पदार्पण, वैभवला पुन्हा डावलले

IND vs IRE 2nd T20: लाजिरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियाची परीक्षा; वैभवला मिळणार संधी? पाहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११
4

IND vs IRE 2nd T20: लाजिरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियाची परीक्षा; वैभवला मिळणार संधी? पाहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दुबळ्या आयर्लंडने काढली भारताची लाज; T20 मालिका गमावताच भडकला R. Ashwin, म्हणाला…

दुबळ्या आयर्लंडने काढली भारताची लाज; T20 मालिका गमावताच भडकला R. Ashwin, म्हणाला…

Jun 29, 2026 | 02:21 PM
MSRTC Bus Accident : धावत्या एसटीचे चाक निखळले; अर्धा किलोमीटर एका चाकावर धावली बस, ५० प्रवाशांचे थरारक बचाव

MSRTC Bus Accident : धावत्या एसटीचे चाक निखळले; अर्धा किलोमीटर एका चाकावर धावली बस, ५० प्रवाशांचे थरारक बचाव

Jun 29, 2026 | 02:15 PM
एस.एस. राजामौलींच्या नावावर आणखी एक मानाचा तुरा; पॅरिसमध्ये मिळाला ऐतिहासिक सन्मान

एस.एस. राजामौलींच्या नावावर आणखी एक मानाचा तुरा; पॅरिसमध्ये मिळाला ऐतिहासिक सन्मान

Jun 29, 2026 | 02:11 PM
iPhone 18 Pro: नवे डिझाईन, लुक आणि ढाँसू फिचर्ससह Apple चा नवा अपडेट स्मार्टफोन, तपशील एका क्लिकवर

iPhone 18 Pro: नवे डिझाईन, लुक आणि ढाँसू फिचर्ससह Apple चा नवा अपडेट स्मार्टफोन, तपशील एका क्लिकवर

Jun 29, 2026 | 02:07 PM
Iran US Conflict : अमेरिकेला मदत करण्याच्या मुद्द्यावरुन मेलोनींचा यु-टर्न? इराणच्या आरोपांनंतर दिलं मोठं स्पष्टीकरण…

Iran US Conflict : अमेरिकेला मदत करण्याच्या मुद्द्यावरुन मेलोनींचा यु-टर्न? इराणच्या आरोपांनंतर दिलं मोठं स्पष्टीकरण…

Jun 29, 2026 | 01:58 PM
मुहर्रमच्या विशेष कार्यक्रमात ‘त्या’ दृश्यामुळे खळबळबळ! Pakistan सरकारने Geo Newsवर घातली 15 दिवसांची बंदी, वाचा नक्की काय घडलं?

मुहर्रमच्या विशेष कार्यक्रमात ‘त्या’ दृश्यामुळे खळबळबळ! Pakistan सरकारने Geo Newsवर घातली 15 दिवसांची बंदी, वाचा नक्की काय घडलं?

Jun 29, 2026 | 01:57 PM
Karjat News : ‘सनाधरा रिसॉर्ट’मध्ये मृत्यूचा सापळा; निष्काळजीपणामुळे दोन मजले कोसळले, स्लॅब कोसळून कामगार गंभीर जखमी

Karjat News : ‘सनाधरा रिसॉर्ट’मध्ये मृत्यूचा सापळा; निष्काळजीपणामुळे दोन मजले कोसळले, स्लॅब कोसळून कामगार गंभीर जखमी

Jun 29, 2026 | 01:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा