IND vs AFG: शुभमन गिलची ऐतिहासिक कामगिरी; कोहली-द्रविडचा ‘हा’ रेकॉर्ड मोडला

Shubman Gill Broke Virat kohli-rahul dravid Record: अफगाणिस्तानविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलने दिग्गज खेळाडू राहुल द्रविड आणि विराट कोहली यांचा रेकॉर्ड मोडला आहे. तसेच, तो सर्वात जलद ३००० धावा करणारा भारतीय फलंदाज ठरला आहे.
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विस्तार
शुभमन गिलची ऐतिहासिक कामगिरी
कोहली-राहुल द्रविडचा रेकॉर्ड मोडला
अफगाणिस्तानविरुद्ध 154 धावा
अफगाणिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात शुभमन गिलने आणखी एका ऐतिहासिक विक्रमावर आपले नाव कोरले आहे. लखनौच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर त्याने ११० चेंडूंमध्ये २२ चौकार आणि दोन षटकारांसह १५४ धावा केल्या. त्याने ७७ चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले.कर्णधार म्हणून एकदिवसीय क्रिकेटमधील हे त्याचे पहिले शतक आहे. त्याने आपल्या एकदिवसीय कारकिर्दीत एकूण ९ शतके झळकावली आहेत. कर्णधार म्हणून २६ वर्षीय गिलने राहुल द्रविडला मागे टाकले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक शतके करणाऱ्या कर्णधारांच्या यादीत तो आठव्या स्थानावर पोहोचला आहे.
कर्णधार म्हणून आणि कसोटी संघाचे कर्णधारपद भूषवताना गिलने सात शतके झळकावली आहेत. द्रविडने एकूण सहा शतके केली होती. या यादीत विराट कोहली अव्वल स्थानी आहे. सर्वाधिक एकदिवसीय डाव खेळणाऱ्या भारतीय कर्णधारांच्या यादीत गिलने सातव्या स्थानावर झेप घेतली आहे.
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शुभमन गिलने विराट कोहलीचा विक्रम मोडला
भारतात वनडे सामन्यांमध्ये १००० धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत गिलने अव्वल स्थान पटकावले आहे. गिल हा वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद १००० धावा पूर्ण करणारा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. शुभमनने भारतात १९ डावांमध्ये हा विक्रम केला. या बाबतीत गिलने विराट कोहलीला मागे टाकले आहे. कोहलीने भारतात वनडे सामन्याच्या २४ डावांमध्ये १००० धावा पूर्ण केल्या होत्या. दुसरीकडे, धवननेही भारतात वनडे सामन्यांमध्ये २४ डावांमध्ये १००० धावा पूर्ण केले आहेत.
वनडे सामन्यांमध्ये ३००० धावा करणारा जगातील दुसरा सर्वात वेगवान फलंदाज
याव्यतिरिक्त, गिल सर्वात वेगवान ३,००० वनडे धावा पूर्ण करणारा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. त्याने ६२ डावांमध्ये ३,००० धावा पूर्ण केलेत. तर, कोहलीने ७५ डावांमध्ये ३,००० वनडे धावा पूर्ण केल्या होत्या. एकूणच, गिल ३,००० एकदिवसीय धावा पूर्ण करणारा दुसरा सर्वात वेगवान फलंदाज ठरला आहे. सर्वात जलद वनडे धावसंख्येचा जागतिक विक्रम हाशिम आमलाच्या नावावर आहे. आमलाने ५७ डावांमध्ये ३,००० धावा पूर्ण केल्या होत्या.
भारतासाठी ३००० एकदिवसीय धावा पूर्ण करण्यासाठी सर्वात कमी डाव
शुभमन गिल – ६२
शिखर धवन/श्रेयस अय्यर- ७२
विराट कोहली- ७५
केएल राहुल- ७८
नवज्योत सिद्धू- ७९
भारतासाठी कर्णधार म्हणून सर्वाधिक शतके
विराट कोहली- ४१
सौरव गांगुली- १६
एम अझरुद्दीन- १३
सचिन तेंडुलकर- १३
रोहित शर्मा- १२
एम.एस. धोनी- ११
सुनील गावस्कर- 11
शुभमन गिल* – ७
राहुल द्रविड- ६
एवढेच नाही तर, गिल सर्वात जलद एकदिवसीय शतक झळकावणारा चौथा भारतीय कर्णधार ठरला आहे. गिलने ७७ चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले. भारतीय कर्णधार म्हणून सर्वात जलद एकदिवसीय शतक करण्याचा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर आहे. रोहितने २०२३ मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध ६३ चेंडूंमध्ये हे शतक झळकावले होते.
भारतीय कर्णधारांनी केलेली सर्वात जलद एकदिवसीय शतके (चेंडूंच्या संख्येनुसार)
रोहित शर्मा विरुद्ध अफगाणिस्तान दिल्ली २०२३- ६३ चेंडू
वीरेंद्र सेहवाग विरुद्ध वेस्ट इंडिज, इंदूर २०११- ६९ चेंडू
विराट कोहली विरुद्ध श्रीलंका कोलंबो आरपीएस २०१७- ७६ चेंडू
रोहित शर्मा विरुद्ध इंग्लंड कटक २०२५- ७६ चेंडू
शुभमन गिल विरुद्ध अफगाणिस्तान लखनौ २०२६*- ७७ चेंडू