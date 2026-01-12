Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानने आयसीसीचा ठोठावला दरवाजा, बांगलादेश सामन्यांच्या आयोजनासाठी केली बोली सादर

पीसीबीने बांगलादेशच्या टी२० विश्वचषक २०२६ च्या सामन्यांचे आयोजन करण्याची ऑफर दिली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि 'राष्ट्रीय अपमान' म्हणून बीसीबी भारतात सामने खेळण्यास नकार दिल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली.

Updated On: Jan 12, 2026 | 11:09 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मुस्तफिजूर रहमानवरून भारत आणि बांगलादेशमधील वाद आता एका नवीन वळणावर पोहोचला आहे. असे वृत्त आहे की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (ICC) संपर्क साधला आहे आणि बांगलादेशच्या टी२० विश्वचषक २०२६ च्या सामन्यांचे आयोजन करण्याची ऑफर दिली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि ‘राष्ट्रीय अपमान’ म्हणून बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) भारतात सामने खेळण्यास नकार दिल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली.

बांगलादेशचे टी-२० विश्वचषक सामने पाकिस्तानमध्ये होतील का?

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) आयपीएल फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) ला मुस्तफिजूर रहमानला त्यांच्या संघातून सोडण्याचे निर्देश दिल्यावर हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. केकेआरने मुस्तफिजूर रहमानला ₹९.२ कोटींना विकत घेतले होते, परंतु बीसीसीआयच्या सूचनेनुसार बांगलादेशी खेळाडूला सोडले. या निर्णयामागे कोणतेही ठोस कारण देण्यात आले नाही, ज्यामुळे बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात संताप निर्माण झाला.

SL vs PAK : वानिन्दु हसरंगाच्या फिरकीत अडकला पाकिस्तान, श्रीलंकेने तिसरा T20 सामना केला नावावर! वाचा सामन्याचा अहवाल

बांगलादेशने केवळ आयपीएलच्या प्रसारणावर बंदी घातली नाही तर त्यांचे सामने भारताव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी हलवण्याची मागणीही केली. बांगलादेश भारतात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकात चार लीग स्टेज सामने खेळणार आहे, तीन कोलकातामध्ये आणि एक मुंबईत. आयसीसीने बीसीबीची मागणी फेटाळली आहे, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशी खेळाडूंना सामन्यांसाठी भारतात पाठवले जाणार नाही या मागणीवर बीसीबी ठाम आहे. आता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीला प्रस्ताव दिला आहे की ते टी-२० विश्वचषकात बांगलादेशचे सामने आयोजित करण्यास तयार आहेत. तथापि, आयसीसी पाकिस्तानचा प्रस्ताव स्वीकारेल अशी शक्यता फारच कमी आहे.

पाकिस्तानचा संघ त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळेल. पाकिस्तानने हे आधीच आयसीसीला कळवले होते आणि त्यानुसार वेळापत्रक तयार करण्यात आले होते. बांगलादेशची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. बांगलादेशने शेवटच्या क्षणी स्थळ बदलण्याची विनंती केली आहे. या परिस्थितीत हे शक्य नाही, कारण हॉटेल आणि प्रवासाची तिकिटे आधीच वेळापत्रकानुसार बुक केली गेली आहेत. त्यामुळे बांगलादेशची मागणी पूर्ण करता येत नाही.

भारत आणि बांगलादेशमधील वादाचे मुख्य कारण मुस्तफिजुर रहमान बनले आहेत. केकेआरने रहमानला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला का सोडले असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. खरा मुद्दा असा आहे की गेल्या काही काळापासून बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंवरील हिंसाचाराच्या विरोधात भारतात निदर्शने होत आहेत. या निषेधामुळे मुस्तफिजुर रहमानचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे आणि आयपीएलमध्ये बांगलादेशी खेळाडूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परिणामी, बीसीसीआयने मुस्तफिजुर रहमानची सुटका करण्याचे आदेश दिले.

Published On: Jan 12, 2026 | 11:09 AM

