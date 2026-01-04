Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पाकिस्तानसह या संघांनी अद्याप T20 World Cup 2026 चे संघ जाहीर केलेले नाहीत.. कधी आहे शेवटची तारीख?

आयसीसीच्या नियमांनुसार, सर्व संघांनी त्यांच्या १५ खेळाडूंच्या संघांची घोषणा एक महिना आधी करावी लागते; यावेळी, अंतिम तारीख ८ जानेवारी आहे. सर्व संघांना ३१ जानेवारीपर्यंत त्यांच्या संघात बदल करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.

Updated On: Jan 04, 2026 | 03:11 PM
७ फेब्रुवारीपासून २०२६ चा टी-२० विश्वचषक सुरू होत आहे. भारत आणि श्रीलंका यजमान असलेल्या या स्पर्धेत एकूण २० संघ सहभागी होत आहेत. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघांसह गतविजेत्या भारताने त्यांचे संघ जाहीर केले आहेत, परंतु ११ संघांनी अद्याप त्यांचे संघ जाहीर केलेले नाहीत. यामध्ये पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांचा समावेश आहे. आयसीसीच्या नियमांनुसार, सर्व संघांनी त्यांच्या १५ खेळाडूंच्या संघांची घोषणा एक महिना आधी करावी लागते; यावेळी, अंतिम तारीख ८ जानेवारी आहे. तथापि, सर्व संघांना ३१ जानेवारीपर्यंत त्यांच्या संघात बदल करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.

भारत: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग.

ग्रुप ए – 

अमेरिका: घोषणा केली जाईल

नामिबिया: गेर्हार्ड इरास्मस (कर्णधार), झेन ग्रीन, बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, रुबेन ट्रम्पेलमन, जेजे स्मित, जॅन फ्रायलिंक, लॉरेन स्टीनकॅम्प, मालन क्रुगर, निकोल लॉफ्टी-ईटन, जॅक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, जेसी बाल्ट, डायलन लीच्टर, मॅक्स मायसोबर्ग, एच.पी. टीआर: अलेक्झांडर वोल्शेंक.

नेदरलँड्स: घोषणा केली जाईल

पाकिस्तान: घोषणा होणार आहे

ग्रुप बी – 

ऑस्ट्रेलिया [तात्पुरती संघ]: मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, पॅट कमिन्स, टिम डेव्हिड, कॅमेरून ग्रीन, नॅथन एलिस, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, अॅडम झांपा

श्रीलंका [प्राथमिक संघ]: दासुन शनाका (कर्णधार), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिश्रा, कुसल परेरा, धनंजया डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानागे, चरिथ असलंका, कामिंदू मेंडिस, पवन रथनायके, वाहान अरथनायके, वाहान अरथनाके, हसन द सिल्वा. वेललागे, मिलन रथनायके, नुवान तुषारा, इशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पाथिराना, दिलशान मदुशांका, महेश थेक्षाना, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत, ट्रेविन मॅथ्यू

झिम्बाब्वे : सिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, ग्रॅमी क्रेमर, ब्रॅडली इव्हान्स, क्लाइव्ह मदांडे, टिनोटेंडा माफोसा, तादिवानाशे मारुमनी, वेलिंग्टन मसाकादझा, टोनी मुन्योंगा, तशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, डिओन मायर्डेन्स, बृहस्पतिवार, डिओन मायर्स

आयर्लंड: घोषणा केली जाईल

ओमान : जतिंदर सिंग (कर्णधार), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, करण सोनावले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफयान महमूद, शकील अहमद, हम्माद मिर्झा, वसीम अली, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशिष ओडेदरा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह.

गट-सी – 

इंग्लंड [तात्पुरता संघ]: हॅरी ब्रुक (कर्णधार), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बँटन, जेकब बेथेल, जोस बटलर, सॅम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, आदिल रशीद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वूड

वेस्ट इंडिज: घोषणा केली जाईल

बांगलादेश : लिटन दास (कर्णधार), तन्झीद हसन, मोहम्मद परवेझ हुसेन इमॉन, मोहम्मद सैफ हसन, तौहीद ह्रदॉय, शमीम हुसेन, काझी नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसेन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तन्झिम हसन साकिब, तस्किन अहमद, शैफुल इस्लाम आणि शैफुल इस्लाम

इटली: घोषणा केली जाईल

नेपाळ: घोषणा केली जाईल

गट-डी –

दक्षिण आफ्रिका : एडन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक, टोनी डी झोर्झी, डेवाल्ड ब्रेविस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, मार्को जॉन्सन, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, क्वेना म्फाका, लुंगी एनगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे

न्यूझीलंड: घोषणा केली जाईल

अफगाणिस्तान : राशिद खान (कर्णधार), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदझाई, सेदीकुल्ला अटल, फजलहक फारुकी, रहमानउल्ला गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्ला कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्ला उमरझाई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूल, इब्राहिम जदरन. राखीव: एएम गझनफर, इजाज अहमदझई आणि झिया उर रहमान शरीफी.

कॅनडा: घोषणा केली जाईल

संयुक्त अरब अमिराती: घोषणा केली जाईल

