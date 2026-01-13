VHT 2025-26 : रिंकू सिंगची मेहनत गेली वाया, सौराष्ट्र उपांत्य फेरीत! मुंबईचे स्वप्न भंगले

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ च्या बाद फेरीच्या सामन्यांना कालपासून सुरुवात झाली. पहिल्या क्वार्टर फायनलमध्ये मुंबई आणि कर्नाटक यांच्यात सामना झाला. व्हीजेडी पद्धतीने बलाढ्य वाटणाऱ्या मुंबई संघाने ५५ धावांनी विजय मिळवला. दुसऱ्या क्वार्टर फायनलमध्ये उत्तर प्रदेश आणि सौराष्ट्र यांच्यात सामना झाला. पावसामुळे प्रभावित झालेल्या या सामन्यात सौराष्ट्राने १७ धावांनी विजय मिळवला. यासह, सौराष्ट्र आणि कर्नाटकने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.
कर्नाटकने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईची सुरुवात चांगली झाली नाही. शम्स मुलानीने ८६ धावा केल्या, तर कर्णधार सिद्धेश लाडने ३८ धावा केल्या. परिणामी, मुंबईला ५० षटकांत ८ गडी गमावून २५४ धावा करता आल्या. बेंगळुरूकडून विद्याधर पाटीलने ३, तर विद्वथ कवरप्पा आणि अभिलाष शेट्टीने प्रत्येकी २ गडी बाद केले. या सामन्यात मुंबईला त्यांच्या स्टार खेळाडूंची उणीव भासली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्नाटकचा सलामीवीर देवदत्त पडिकलने नाबाद ८१ धावा केल्या, तर करुण नायरनेही नाबाद ७४ धावा केल्या. नंतर पावसामुळे सामना थांबला. अखेर कर्नाटकने व्हीजेडी पद्धतीने ५५ धावांनी विजय मिळवला.
रिंकू सिंगच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशने सलग सात सामने जिंकून क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश केला. सौराष्ट्रच्या संघाने नाणेफेक जिंकले आणि पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. उत्तर प्रदेशने ५० षटकांत आठ गडी गमावून ३१० धावा केल्या. अभिषेक गोस्वामीने ८८ धावा केल्या, तर समीर रिझवीनेही नाबाद ८८ धावा केल्या. रिंकू सिंगने आज फक्त १३ धावा केल्या. सौराष्ट्राकडून चेतन साकारियाने तीन विकेट्स घेतल्या. अंकुर पनवार आणि प्रेराक मंकड यांनीही प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.
🎥 Glimpses of a superb 1⃣0⃣0⃣-plus unbeaten partnership between Karun Nair and Devdutt Padikkal 👏 Updates ▶️ https://t.co/d0P4qSifVD#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/1w4MTML9WI — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 12, 2026
लक्ष्याचा पाठलाग करताना सौराष्ट्राचा कर्णधार हार्विक देसाईने नाबाद १०० धावा केल्या. प्रेराक मंकडनेही ६७ धावा केल्या. चिराग जानीनेही ४० धावा केल्या. ४०.१ षटकांनंतर पावसामुळे सामन्यावर परिणाम झाला, तेव्हा सौराष्ट्राने ३ बाद २३८ धावा केल्या होत्या. परिणामी, सौराष्ट्राने व्हीजेडी पद्धतीने १७ धावांनी विजय मिळवला.