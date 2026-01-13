Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Vht 2026 Rinku Singh Hard Work Went In Vain Saurashtra Enters The Semi Finals Mumbai Dream Shattered

VHT 2025-26 : रिंकू सिंगची मेहनत गेली वाया, सौराष्ट्र उपांत्य फेरीत! मुंबईचे स्वप्न भंगले

व्हीजेडी पद्धतीने बलाढ्य वाटणाऱ्या मुंबई संघाने ५५ धावांनी विजय मिळवला. क्वार्टर फायनलमध्ये उत्तर प्रदेश आणि सौराष्ट्र यांच्यात सामना झाला. पावसामुळे प्रभावित झालेल्या या सामन्यात सौराष्ट्राने १७ धावांनी विजय मिळवला.

Updated On: Jan 13, 2026 | 08:40 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ च्या बाद फेरीच्या सामन्यांना कालपासून सुरुवात झाली. पहिल्या क्वार्टर फायनलमध्ये मुंबई आणि कर्नाटक यांच्यात सामना झाला. व्हीजेडी पद्धतीने बलाढ्य वाटणाऱ्या मुंबई संघाने ५५ धावांनी विजय मिळवला. दुसऱ्या क्वार्टर फायनलमध्ये उत्तर प्रदेश आणि सौराष्ट्र यांच्यात सामना झाला. पावसामुळे प्रभावित झालेल्या या सामन्यात सौराष्ट्राने १७ धावांनी विजय मिळवला. यासह, सौराष्ट्र आणि कर्नाटकने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

देवदत्त पडिक्कल यांनी मुंबईचे स्वप्न भंगले

कर्नाटकने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईची सुरुवात चांगली झाली नाही. शम्स मुलानीने ८६ धावा केल्या, तर कर्णधार सिद्धेश लाडने ३८ धावा केल्या. परिणामी, मुंबईला ५० षटकांत ८ गडी गमावून २५४ धावा करता आल्या. बेंगळुरूकडून विद्याधर पाटीलने ३, तर विद्वथ कवरप्पा आणि अभिलाष शेट्टीने प्रत्येकी २ गडी बाद केले. या सामन्यात मुंबईला त्यांच्या स्टार खेळाडूंची उणीव भासली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्नाटकचा सलामीवीर देवदत्त पडिकलने नाबाद ८१ धावा केल्या, तर करुण नायरनेही नाबाद ७४ धावा केल्या. नंतर पावसामुळे सामना थांबला. अखेर कर्नाटकने व्हीजेडी पद्धतीने ५५ धावांनी विजय मिळवला.

T20 World Cup 2026 पूर्वी ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराने केली निवृत्तीची घोषणा, मार्चमध्ये खेळणार शेवटची मालिका

रिंकू सिंहची खेळी व्यर्थ

रिंकू सिंगच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशने सलग सात सामने जिंकून क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश केला. सौराष्ट्रच्या संघाने नाणेफेक जिंकले आणि पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. उत्तर प्रदेशने ५० षटकांत आठ गडी गमावून ३१० धावा केल्या. अभिषेक गोस्वामीने ८८ धावा केल्या, तर समीर रिझवीनेही नाबाद ८८ धावा केल्या. रिंकू सिंगने आज फक्त १३ धावा केल्या. सौराष्ट्राकडून चेतन साकारियाने तीन विकेट्स घेतल्या. अंकुर पनवार आणि प्रेराक मंकड यांनीही प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.

लक्ष्याचा पाठलाग करताना सौराष्ट्राचा कर्णधार हार्विक देसाईने नाबाद १०० धावा केल्या. प्रेराक मंकडनेही ६७ धावा केल्या. चिराग जानीनेही ४० धावा केल्या. ४०.१ षटकांनंतर पावसामुळे सामन्यावर परिणाम झाला, तेव्हा सौराष्ट्राने ३ बाद २३८ धावा केल्या होत्या. परिणामी, सौराष्ट्राने व्हीजेडी पद्धतीने १७ धावांनी विजय मिळवला.

Web Title: Vht 2026 rinku singh hard work went in vain saurashtra enters the semi finals mumbai dream shattered

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 08:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
1

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान
2

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
3

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ
4

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Jan 21, 2026 | 06:30 PM
डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

Jan 21, 2026 | 06:28 PM
Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Jan 21, 2026 | 06:27 PM
Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Jan 21, 2026 | 06:24 PM
Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

Jan 21, 2026 | 06:19 PM
WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

Jan 21, 2026 | 06:09 PM
Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई

Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई

Jan 21, 2026 | 06:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM