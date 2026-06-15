Free Fire Max: गेममध्ये वारंवार होताय Knock Out? आत्ताच वापरा या खास टिप्स... जाणून घ्या सविस्तर

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फ्री फायर मॅक्समध्ये लँड करण्यापूर्वी केप टाऊन आणि रिम नाम व्हिलेज सारख्या ठिकाणची निवड करा. या ठिकाणी इतर प्लेयर्सची संख्या कमी असते. यामुळे तुम्हाला गेममध्ये दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी मदत होईल. तसेच यामुळे तुम्हाला चांगली लूट देखील मिळेल आणि तुम्ही शत्रूंचा सामना करु शकता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
गेममध्ये विविध बंदुकी उपलब्ध आहेत. यामध्ये असॉल्ट रायफल, हँड गन आणि स्निपर इत्यादींचा समावेश आहे. जेव्हा तुम्ही मॅचमध्ये लँड करता तेव्हा एक असॉल्ट आणि स्नाइपर राइफल गोळा करायला विसरू नका. यामुळे तुम्हाला क्लोज, मिड आणि लॉन्ग रेंज लढाईत शत्रूंना हरवण्यासाठी मदत होईल.
ग्लू वॉल एक प्रोटेक्शन वॉल आहे. याचा वापर शत्रूपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी केला जातो. याच्या मदतीने तुम्ही तुमच्यासाठी सुरक्षित झोन तयार करू शकता.
गेममध्ये असलेले वेगवेगळे कॅरेक्टर्स त्यांच्या खास शक्तीमुळे संपूर्ण गेम पालटू शकतात. तुम्ही आक्रमक खेळाडू असाल तर अलोक ची हीलिंग क्षमता किंवा के च्या ईपी-टू-एचपी स्किलचा वापर करू शकता.
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फ्री फायर मॅक्समधील सेफ झोन अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. मॅचमधील वेळ वाढत जातो, त्याचप्रमाणे सेफ झोन कमी होतो. जे प्लेअर्स सेफ झोनच्या बाहेर असतात, ते नॉक आउट होतात. यामुळे फ्री फायर मॅक्समधील मॅच खेळताना तुम्ही सेफ झोनमध्ये राहाल, याची काळजी घ्या. यामुळे तुम्ही लवकर नॉक आऊट होणार नाही आणि तुमची जिंकण्याची शक्यता देखील आणखी वाढेल.