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Free Fire Max: गेममध्ये वारंवार होताय Knock Out? आत्ताच वापरा या खास टिप्स… जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jun 15, 2026 | 09:04 AM IST
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सारांश

Free Fire Max Gaming Tips: फ्री फायर मॅक्स खेळताना काही सोप्या टिप्स फॉलो केल्या तर तुमची जिंकण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. गेम सुरु होताच कोणत्या ठिकाणी उतरावे, कोणत्या बंदूकी गोळा कराव्यात, कोणते कॅरेक्टर्स निवडावे, याबाबत आता सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

Free Fire Max: गेममध्ये वारंवार होताय Knock Out? आत्ताच वापरा या खास टिप्स... जाणून घ्या सविस्तर

Free Fire Max: गेममध्ये वारंवार होताय Knock Out? आत्ताच वापरा या खास टिप्स... जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • केप टाऊन आणि रिम नाम व्हिलेजसारख्या कमी गर्दीच्या ठिकाणी लँड केल्यास चांगली लूट मिळते आणि गेममध्ये जास्त वेळ टिकून राहता येते.
  • असॉल्ट रायफल, स्नायपर आणि ग्लू वॉलचा योग्य वापर केल्यास क्लोज, मिड आणि लॉन्ग रेंज लढाईत मोठा फायदा मिळू शकतो.
  • Alok आणि K सारख्या कॅरेक्टर्सच्या विशेष स्किल्सचा वापर करताना नेहमी सेफ झोनमध्ये राहिल्यास विजयाची शक्यता वाढते.
फ्री फायर मॅक्स (Free Fire Max) हा एक लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध अ‍ॅक्शन गेम आहे. या गेममधील ग्राफिक्स अतिशय जबरदस्त आहे. दररोज हजारो प्लेअर्स हा गेम खेळतात. या गेममध्ये जिंकण फार कठीण आहे. बहुतेक प्लेयर्सना हा गेम खेळताना सतत हार पत्करावी लागते. तुम्ही देखील अशा खेळाडूंपैकी एक असाल ज्यांना गेममध्ये सतत हार पत्करावी लागते, तर तुम्हाला चिंता करण्याची गरज नाही. आम्ही तुमच्यासाठी गेमिंग गाईड घेऊन आलो आहोत. आम्ही तुमच्यासोबत काही गेमिंग ट्रिक्स शेअर करणार आहोत, ज्यामुळे तुमची जिंकण्याची शक्यता वाढू शकते.

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लँडिंग स्पॉट

फ्री फायर मॅक्समध्ये लँड करण्यापूर्वी केप टाऊन आणि रिम नाम व्हिलेज सारख्या ठिकाणची निवड करा. या ठिकाणी इतर प्लेयर्सची संख्या कमी असते. यामुळे तुम्हाला गेममध्ये दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी मदत होईल. तसेच यामुळे तुम्हाला चांगली लूट देखील मिळेल आणि तुम्ही शत्रूंचा सामना करु शकता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

शस्त्रे

गेममध्ये विविध बंदुकी उपलब्ध आहेत. यामध्ये असॉल्ट रायफल, हँड गन आणि स्निपर इत्यादींचा समावेश आहे. जेव्हा तुम्ही मॅचमध्ये लँड करता तेव्हा एक असॉल्ट आणि स्नाइपर राइफल गोळा करायला विसरू नका. यामुळे तुम्हाला क्लोज, मिड आणि लॉन्ग रेंज लढाईत शत्रूंना हरवण्यासाठी मदत होईल.

ग्लू वॉल

ग्लू वॉल एक प्रोटेक्शन वॉल आहे. याचा वापर शत्रूपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी केला जातो. याच्या मदतीने तुम्ही तुमच्यासाठी सुरक्षित झोन तयार करू शकता.

कॅरेक्टर्स

गेममध्ये असलेले वेगवेगळे कॅरेक्टर्स त्यांच्या खास शक्तीमुळे संपूर्ण गेम पालटू शकतात. तुम्ही आक्रमक खेळाडू असाल तर अलोक ची हीलिंग क्षमता किंवा के च्या ईपी-टू-एचपी स्किलचा वापर करू शकता.

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सेफ झोन

फ्री फायर मॅक्समधील सेफ झोन अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. मॅचमधील वेळ वाढत जातो, त्याचप्रमाणे सेफ झोन कमी होतो. जे प्लेअर्स सेफ झोनच्या बाहेर असतात, ते नॉक आउट होतात. यामुळे फ्री फायर मॅक्समधील मॅच खेळताना तुम्ही सेफ झोनमध्ये राहाल, याची काळजी घ्या. यामुळे तुम्ही लवकर नॉक आऊट होणार नाही आणि तुमची जिंकण्याची शक्यता देखील आणखी वाढेल.

Web Title: How to stay safe and increase winning chances in free fire max here are some tips

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Published On: Jun 15, 2026 | 09:04 AM

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